Aujourd’hui, lorsqu’on parcourt la capitale guinéenne (Conakry), l’on se rend compte que des jeunes ont trouvé depuis quelques semaines une occupation bien particulière. Il s’agit de faire jouer une certaine catégorie de personnes à la loterie américaine, communément appelée ‘’DV Lottery’’. C’est ce programme de Visa de Diversité (DV Lottery) qui permet jusqu’à 55 000 personnes provenant de pays qui sont historiquement sous-représentés en termes de migration vers les États-Unis de se qualifier chaque année pour les visas d’immigrant (carte verte loterie). Le programme est également connu comme la «loterie de la carte verte » ou « dvlottery », parce que les gagnants sont déterminés par un tirage au sort parmi des 10-12 millions de personnes qui entrent chaque année. Jouez avec notre reporter.

Il est 17 heures au carrefour Bomboli, dans la commune de Ratoma, ce samedi 26 octobre. L’ambiance est bon enfant. Juste à l’angle gauche, une plaque oriente vers la ‘’ DV Lottery’’. Là, deux jeunes installés juste à l’entrée d’un studio photo vous accueillent.

Amadou Sadio Camara, se disant diplômé sans emploi nous explique comment il lui est venu l’idée d’ouvrir ce centre d’enregistrement pour les candidats à l’émigration vers les USA: ‘‘Vu la conjoncture que traverse le pays, je me suis dit que c’est une opportunité pour la jeunesse guinéenne de saisir ce laps de temps pour réaliser le rêve de faire des études de qualité, de se prendre en charge. Par rapport à la sous-région et à l’instar des autres pays du monde, il faut que la Guinée intègre ce programme DV Lottery pour concurrencer les autres pays du monde du point de vue de la qualité d’étude. C’est une opportunité à saisir.’’

M. Camara souhaite donner la chance à la jeunesse de Koloma qu’il trouve démunie. Et de préciser : ‘‘Dans les normes, on accorde 7% pour chaque pays, soit environ 3500 personnes. Je connais des gens qui ont gagné à cette DV et qui sont partis à Dakar faire leur interview et qui sont revenus. C’est quelque chose qui est réel.’’

Que fait M. Camara dans le processus ? Il utilise internet afin de remplir les formulaires et procède aux traitements des photos : ‘‘Notre objectif est d’inscrire le maximum de personnes. Je demande à la jeunesse de venir se faire inscrire d’ici au 2 novembre. Qu’ils aient l’argent ou pas. Car pour notre prestation on demande 15 000 GNF. Mais, parfois on inscrit des gens qui n’ont pas d’argent. Ce n’est pas l’argent qui nous motive.’’

Amadou Oury Diallo, étudiant, profite de ses vacances pour assister Camara : ‘‘Nous sommes exigeants. Des critères imposés par la DV Lottery sont respectés. Je demande aux jeunes de venir s’inscrire.’’

A Dixinn, dans un cyber où nous nous sommes rendus, il faut débourser 20 000gnf pour se faire inscrire à la DV Lottery. Le gérant déclare : ‘‘Depuis que j’ai débuté cette prestation pour la DV Lottery, j’ai inscrit 1 700 personnes. C’est une affaire qui marche. Les jeunes s’inscrivent beaucoup. Car avec cette loterie, il y a beaucoup davantages. En plus, actuellement la difficile conjoncture du pays fait que les jeunes ont besoin de voir ailleurs pour tenter leur chance.’’

Témoignages de quelques joueurs

Ibrahima Diané, vient juste de jouer : ‘‘immigrer clandestinement comporte beaucoup de risques. J’ai une famille qui compte sur moi et je ne peux pas me permettre de gâter mon avenir. La DV Lottery offre des garanties et c’est plus sûr. C’est une chance pour les jeunes de construire leur avenir.’’

Barry Issaga estime que c’est suicidaire d’emprunter la voie clandestine pour tenter l’aventure: ‘‘La DV Lottery est une opportunité pour nous les jeunes d’immigrer en toute sécurité. Si tu as la chance de gagner, les autorités américaines te prennent en charge. Et il n’y a aucune chance qu’on t’expulse. En plus arrivé aux Etats Unis, tu peux réussir et aider ton pays.’’

Moustapha Oularé, sociologue, explique l’engouement des jeunes pour la DV Lottery, par le fait que la situation économique qui prévaut en Guinée fait que la plupart des jeunes pensent qu’en se rendant à l’extérieur, ils ont la possibilité de réaliser leur rêve qui consiste à améliorer leur condition de vie. ‘‘Ce qu’il faut souligner, c’est qu’avec cette loterie américaine, les candidats à l’immigration sont conscients qu’il faut prendre des garde-fous pour tenter l’aventure. Ce qui peut être considéré comme salutaire. Car, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a beaucoup de drames avec l’immigration clandestine. Mais, il ne faut pas que ces jeunes croient qu’une fois aux Etats Unis tout est rose. Non. Là, c’est une autre étape de leur vie qui commence’’, a-t-il expliqué.

Elhadj Mohamed Diallo

Commentaires

commentaires