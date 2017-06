Le représentant de Osiwa remettant le recueil au Ministre de la Justice (à gauche)

C’est dans les locaux de la Direction nationale de l’accès au droit et à la justice que s’est déroulée la cérémonie de réception de recueils des principaux instruments juridiques internationaux des droits de l’homme et des dépliants d’information d’accès à la famille, ce mercredi 20 mai. Ce, en présence du Ministre d’Etat à la Justice Garde des Sceaux, M. Cheik Sacko, de Ibrahima Niang, représentant de Osiwa en Guinée et qui est le donateur de ces recueils.

Mme Aissatou Foret Diallo, Directrice Nationale des droits de l’Homme a indiqué que cette activité est le couronnement de l’exécution d’un projet d’une année qui comportait cette activité. Et d’ajouter : ‘‘Il s’agissait entre autres de l’appui à la direction en logistique, de la formation du personnel de la direction sur les techniques de l’information et en informatique.’’

Le Ministre de la justice Garde des Sceaux, M. Cheick Sacko a indiqué: ‘‘Nous allons encourager la Direction Nationale de poursuivre dans ce combat de collaboration avec différentes institutions pour qu’enfin dans notre pays, on puisse aller en avant dans le sens de la protection des droits.’’

Ibrahima Niang, représentant d’OSIWA en Guinée a précisé que c’est un programme qui a été porté par la Direction Nationale pour l’accès au droit et à la justice. Et de préciser : ‘‘Dans le cadre de ce

projet, il y avait un volet pour réaliser des documents et des dépliants en vue de sensibiliser les praticiens de la justice et les citoyens aux provisions qui existent même déjà dans les textes internationaux et les textes guinéens en matière des droits de l’homme et en matière d’accès à la justice. C’est dans ce cadre que ces documents ont été réalisés. Aujourd’hui, nous sommes venus pour les remettre officiellement à M. le Ministre d’Etat Ministre de la Justice, Garde des Sceaux parce que nous ne pouvons pas trouver meilleur relai que lui pour faire entendre ce message important inclus dans ces différents documents.’’

