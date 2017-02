BANQUE ISLAMIQUE DU DEVELOPPEMENT

PROGRAMME DE BOURSES DE MASTER ET EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE AU TITRE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016

ANNONCE

Année académique 2015-2016

Dans le cadre du Programme de Bourses de Master pour l’année universitaire 2015-2016, la Banque islamique de développement offre des bourses d’étude aux ressortissants des pays membres éligibles (*). Les bourses seront attribuées à compter du mois de Septembre 2015. Les bourses dans ce cadre de ce programme sont ainsi mises à disposition des étudiants dans des disciplines à même de favoriser le développement des pays membres de la BID notamment les Sciences et la Technologie, le Génie, l’Agriculture et la Médecine. Les études d’une durée de deux (2) ans se feront dans ces pays, et trois bourses sont réservées à la Statistique et disciplines connexes comme la Statistique appliquée, la Démographie et l’Econométrie.

3-Sont prévus dans la Bourse les frais de scolarité, la couverture médicale et un billet aller-retour, ainsi que des indemnités pour l’habillement, l’acquisition de livres et d’ordinateur, la participation à des conférences et la recherche.

4-Les candidats intéressés doivent remplir les conditions suivantes :

-Etre ressortissant d’un pays membres éligible;

-Etre âgé de 30 ans au plus ;

-Etre titulaire d’une licence ou diplôme équivalent en sciences et technologie avec de bonnes notes;

-Etre recommandé par une institution universitaire de recherche de son pays ;

-S’engager à retourner dans son pays à la fin des études.

-Ne pas être bénéficiaire d’une autre bourse,

-Etre en bonne santé et accepter de passer un examen médical après la sélection ;

Les candidats aux études de Statistiques et disciplines connexes doivent, outre les critères susvisés, remplir les conditions ci-après :

-Etre titulaire d’une licence en Statistiques et disciplines connexes;

-Avoir au moins une année d’expérience en tant qu’employé permanent dans une institution ou le Département de la Statistique d’un Ministère dans un pays membre.

Les formulaires de candidature peuvent être retirés au bureau du gouverneur de la BID dans le pays, ou téléchargés à partir du site internet de la banque ( www.isdb.org) Les formulaires dument remplies accompagnés des documents nécessaires doivent être déposés au Bureau du Gouverneur de la BID dans le pays pour transmission, au plus tard le 28 février 2015. Les candidatures envoyées directement à la BID ne seront traitées.

Division du Programme des Bourses d’Etudes

Banque Islamique de Développement

B.P 5925, Djeddah 21432, Royaume d’Arabie Saoudite

Téléphone: +966-2-646 6833; Fax: +966-2-646-6887; E-mail: scholar@isdb.org

(*) Pays membres éligibles: Afghanistan, Bénin, Burkina Faso, Comores, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Maldives, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Palestine, Sierra-Leone, Somalie, Tchad, Togo, Ouganda et Yemen.

