La Patrona, vous connaissez ? C’est cette série de telenovelas qui fait fureur dans les foyers de Conakry dont voici le résumé.

Adolescente, Gabriela se fait violer par Fernando Beltran, après avoir refusé ses avances. Ce dernier n’est autre que le fils d’Antonia Guerra appelée «la Patronne», la femme la plus puissante et la plus crainte de la bourgade de San Pedro dirigée par le maire Julio Montemar. Suite à ce viol, Gabriela tombe enceinte et décide de partir vivre chez sa tante pour donner naissance à son fils, David. Deux années plus tard, Gabriela revient à San Pedro del Oro et prétend que le père de son enfant a disparu. Le petit garçon devient la risée de ses camarades de classe qui le harcèlent continuellement. Gabriela, quant à elle, travaille dans la mine d’or de San Pedro del Oro, où elle est la seule femme. Elle tombe amoureuse de Alejandro Beltrán le fils de la célèbre Antonia Guerra. Cette dernière usera de son influence afin de faire enfermer Gabriela dans un asile psychiatrique où elle sera torturée et Antonia élève le fils de Gabriela comme le sien. Quatre ans plus tard, Gabriela revient à San Pedro Del Oro pour se venger de ses ennemis. Pour cela, elle se dissimule sous une fausse identité, celle de Veronica Dantès, une richissime femme qui a bien l’intention de devenir la nouvelle patronne.

Qui sont les principaux acteurs de cette série ?

Gabriela Suárez/Veronica Dantès, de son vrai nom Aracely Arámbula Jaques, est une chanteuse et une actrice de telenovelas mexicaine née le 6 mars 1975 originaire de Chihuahua.

Alejandro Beltrán Guerra, de son vrai nom Jorge Luis Pila, né le 3 août 1972 à La Havane (Cuba), est un acteur cubain, connu pour avoir joué le rôle d’Antonnio dans la série Catalina y Sébatian et dans la série à succès El Diablo.

Pila eut une fille avec une certaine Annette qui a joué le rôle d’une méchante brune dans Paloma. En 2010, il signe un contrat avec Telemundo pour Où est Eliza dans lequel il incarne un policier mais plus vieux, de 45 ans.

En 2013, il est l’un des acteurs principaux de la telenovela La Patrona.

Antonia Guerra, de son vrai nom Adela Christian Bach Bottino, plus connue sous le nom de Christian Bach est une actrice argentine, née le 9 mai 1959 à Buenos Aires en Argentine. Elle est également avocate et spécialiste en droit international humanitaire et travaille à la coopération internationale.

Après l’obtention d’un diplôme d’avocate, elle part à Mexico pour devenir actrice et commence à être connue grâce à l’acteur, directeur et producteur de cinéma et de télévision Ernesto Alonso (es). Elle commence à travailler dans de petites mises en scène et dans des films, obtient un petit rôle en 1979 dans Los ricos también lloran, et quatre ans plus tard un rôle principal dans Bodas de odio. En 1986, elle tient un rôle conjointement à Humberto Zurita dans le film De pura sangre (es). La même année, elle se marie avec ce dernier. Dix ans plus tard, le couple Zurita-Bach décide de créer sa propre entreprise de production Zuba producciones (es) et de quitter Televisa au profit de TV Azteca. Deux ans plus tard, ils produisent deux telenovela, La Chacala et Azul tequila (es), une production dans laquelle jouent Bárbara Mori etMauricio Ochmann.

Après neuf ans d’absence, Christian Bach revient sur Tv Azteca où elle enregistre la telenovela Vidas robadas au côté de Carla Hernández (es) et Andrés Palacios (es), où elle joue le rôle de María Julia Fernández Vidal.

En 2013, elle passe à Telemundo, où elle réalise la telenovela La patrona, avec Aracely Arámbula et Jorge Luis Pila. En 2014, elle fait partie de la telenovela La impostora avec son fils Sebastián Zurita (es) et Lisette Morelos (es).

Elle est mariée avec l’acteur mexicain Humberto Zurita avec lequel elle a eu deux garçons : Sebastián Zurita et Emiliano Zurita.

Lucho Vampa, de son vrai nom Gonzalo García Vivanco, né le 25 décembre 1981 à Guadalajara, Jalisco, est un acteur mexicain.

