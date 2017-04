Saviez-vous que Isabel Arroyo du « Le corps du désir » est morte il y a quelques mois?

Lorena Rojas (Isabel Arroyo, dans Le Corps du Désir), la star, actrice et chanteuse d’origine mexicaine, est morte le 16 février 2015 des suites d’un cancer. Elle avait 44 ans.

Selon l’agence représentant Lorena Rojas, la star est donc morte du cancer du sein contre lequel elle se battait depuis sept ans. Elle est décédée à Miami, entourée de « son amoureux, ses proches et ses amis », a fait savoir par communiqué l’agence Latin WE. Sa maladie avait été diagnostiquée pour la première fois en 2008 puis à nouveau en 2012. Elle laisse derrière elle une petite fille adoptée en octobre 2013, Luciana. La jeune fille sera désormais confiée à sa tante, Mayra Rojas.

Née à Mexico en 1971, Lorena Rojas a commencé sa carrière au début des années 1990, apparaissant dans plusieurs telenovelas très populaires : El Cuerpo del Deseo (Le corps du désir), Pecados Ajenos, Alcanzar Una Estrella, Rosario et, plus récemment, Demente Criminal. Elle a également eu du succès dans la musique, enregistrant trois albums entre 2001 et 2014. Le dernier, appelé Hijos del Sol, lui a été inspiré par sa fille.

Dans « Le Corps du Désir », diffusé actuellement sur Canal Horizon en Guinée, Isabel incarne une femme très sensuelle, à la personnalité ambivalente. Particulièrement douée pour masquer ses véritables intentions, elle parvient à se faire apprécier de beaucoup de personnes et à jongler entre son mari et son amant sans éveiller les soupçons. Visiblement amoureuse de Pedro, un seul homme ne semble pourtant pas lui suffire.

Source : Purepeople, Wikipedia

