Ce mercredi 6 avril, guinee7.com est parti à la rencontre d’un Guinéen qui vient de réussir là où les plus brillants esprits scientifiques ont échoué. Nous vous livrons le contenu de l’entretien et le contenu de l’article scientifique en français et en anglais.

Guinee7.com : Pourquoi une vieille recherche de plus de 2 000 ans, comment vous y êtes arrivés ?

M. Guillaume Hawing: Merci pour cet entretien. Une vieille recherche, parce que la problématique date depuis Euclide, 200 ans avant le Christ. J’ai réussi, parce que j’ai observé encore et encore et j’ai refusé d’être contaminé par la façon de voir des autres.

Pourquoi avez-vous finalement décidé de publier votre formule, pourtant vous sollicitiez un super ordinateur pour générez les nombres premiers?

La répartition des Nombres Premiers est une vieille recherche de plus de 2 000 ans. Réussir un schéma simple qui organise la répartition des nombres premiers fait partie du rêve de tous les mathématiciens professionnels. Les nombres premiers sont l’hydrogène et l’oxygène du monde des nombres. Ce sont les atomes, les briques des mathématiques. Au sujet de ces nombres, Gauss, Prince des maths, disait ‘‘Il n’existe aucun moyen de prédire la distribution des nombres premiers’’. Paul Erdos, quant à lui, disait ‘‘Il faut attendre encore un million d’années avant de comprendre les NP’’.

A cause des nombres premiers (N.P), Hardy, le scientifique qui a réveillé l’Angleterre de son sommeil mathématique, a vu DIEU comme son plus grand ennemi. Avec le mystère de la répartition des N.P, l’indien Ramanujan, le plus brillant esprit scientifique du 19ème siècle a failli se suicider en se jetant sous un train. Oui, les N.P ont toujours fasciné mais refusé de dévoiler leur secret.

Aujourd’hui, nombreux sont les mathématiciens professionnels qui travaillent sans relâche sur ces nombres énigmatiques et mystérieux. Depuis septembre 2012 j’ai juré que je serai celui qui réussira à établir un schéma qui organisera la répartition des N.P.

En 2014 j’ai fait une première publication (test le primalité). En fin février 2016, j’ai compris que pour réussir à répartir les NP qu’on peut aussi appelés, excepté 2, nombres impairs non composés, il faut nécessairement réussir à repartir les nombres impairs composés. Pour réussir aussi à repartir les nombres impairs composés, il faut comprendre la loi mathématique pour les nombres impairs composés terminés par 1, terminés par 3, terminés par 7 et terminés par 9.

En somme, on part de 1, 3, 7 et 9 pour organiser les nombres impairs composés et on part des nombres impairs composés pour organiser les N.P. Les nombres premiers ne sont donc pas gouvernés par la loi du hasard, ils sont une organisation dans une organisation. ‘‘Allah ne joue pas aux dés’’, disait Einstein. Tout ce qui a été créé, obéit à une loi, à un ordre. Il suffit juste d’observer pour comprendre.

Pour revenir à votre question, pourquoi j’ai publié mon article ? En effet, tout est parti du jour où j’ai lu un article sur deux californiens de l’université Oxford, qui ont fait des approches probabilistes sur les chiffres 1, 3, 7 et 9 pour trouver les N.P. Et comme ma méthode part des mêmes chiffres, je me suis dis que je m’en voudrais et me culpabiliserais durant toute ma vie si jamais un autre publiait avant moi. Ceux qui me connaissent et savent que j’ai l’algorithme ne me pardonneront jamais aussi. Les californiens ont juste vu 1, 3, 7 et 9 et le monde des mathématiques est en efférente. Qu’en serait-il lorsqu’ils soupçonneront qu’il faut passer de 1, 3, 7 et 9 aux nombres impairs composés et des nombres impairs composés pour les nombres premiers ?

Pour éviter alors les risques, j’ai décidé automatiquement de soumettre mon article aux revues scientifiques et mieux de le publier partout, car, il sera très difficile pour les avertis qui connaissent la problématique liée à la répartition des nombres premiers, de croire qu’un pays très loin de la recherche scientifique, dont les universités du continent ne se retrouvent nulle part dans le classement des universités, puisse réussir un tel exploit.

On dit d’ailleurs que l’algorithme simple qui réussira à repartir les N.P sera aussi révolutionnaire que la relativité d’Albert Einstein. Par ailleurs, nombreux sont les africains qui ont réussi de grandes découvertes mais qui n’ont jamais été reconnues et qui ont été mises à l’actif d’autres. Avec cette interconnexion planétaire, il faut être le dernier des avertis pour ne pas savoir que lorsqu’on a décidé de publier sa trouvaille, de la proposer aux revues, il faut la faire partager avec tout le monde à travers toutes les voies de communication possible.

Dans ces conditions, celui qui tentera quoi que ce soit, sera démasqué. Grigori Pelerman a fait la même chose en postant son article de 39 pages, sur la conjecture de Pointcarré sur le site arXiv. Il ne l’a jamais posté dans une revue. J’estime donc que mon article sur les sites, est une autre forme de garantie. Je connais l’histoire de Facebook entre Marc et les deux jumeaux qui se réclamaient être les premiers concepteurs de la technologie Facebook et que Marc a fait du plagiat. Je connais plusieurs autres exemples de plagiats scientifiques. Il sera donc difficile que je tombe dans les mêmes erreurs.

Pourquoi ne cherchez vous pas à breveter votre trouvaille ?

Ma trouvaille est une idée et non une technologie industrielle. Le brevetage, ce sont les industries et non les idées. La garantie d’une idée est dans sa publication.

Qu’est ce qui rassure avec votre formule ou algorithme?

Il fournit les nombres premiers par ordre au cas par cas avec les outils mathématiques simples accessibles à tous.

Les nombres premiers servent à quoi, sont-ils monnayables ?

Avec la cryptographie, la technologie RSA, ils servent à sécuriser de diverses données stratégiques en ligne : les informations, les cartes bancaires, la lutte contre la cybercriminalité, contre le terrorisme etc. Oui les grands NP, ça donne de l’argent.

Pourquoi ne pas les fournir avec votre algorithme pour changer votre vie?

Comment ? Avec mon micro-ordinateur Toshiba de 4GB de RAM (mémoire vive) ? Voulez-vous que je prenne le risque d’attendre et perdre un jour ma trouvaille ? J’ai choisi de publier donc je publierai partout.

D’autres alors fourniront de très grands nombres premiers avec votre algorithme et auront de l’argent avec votre science…

J’aurais rendu service et j’en serais fier. On ne peut pas vouloir du beurre et l’argent du beurre. Des fois, il faut savoir choisir pour ne pas être condamné par l’histoire.

N’avez-vous pas peur que d’autres mathématiciens détectent des erreurs dans votre article que vous nous permettez de mettre en ligne en bas de cet entretien ?

Ils diront peut être que telle ou telle phrase n’est pas bien écrite, mais ressortir que l’article a un raisonnement mathématique qui souffre de logique ou n’est pas une idée originale, j’attends de voir. Je mesure la portée: Oser affirmer qu’on a un algorithme simple avec les outils simples qui listent les nombres premiers par ordre croissant sans aucune erreur, c’est oser affronter tous les mathématiciens professionnels qui travaillent dans ce domaine. Je sais que beaucoup vérifieront encore et encore, mais je peux les rassurer qu’à part les fautes d’orthographes ou grammaticales, ils ne trouveront pas d’autres.

Vous parlez avec conviction M. Guillaume Hawing…

Je suis rassuré. En science exacte, il n’y a pas de modestie. Ou on connait ou on ne connait pas. Quand un théorème, une formule ou un algorithme est vrai, il le reste pour toujours. Les mathématiques sont l’un des rares domaines où on est sûr d’avoir touché la vérité.

Etes-vous conscient de votre valeur pour la science en Afrique ?

Non, plutôt conscient que je suis fait pour faire la science.

Avez-vous le soutien du département en charge de la recherche ?

Le Ministre Yero Baldé est plus déterminé que nous. Voici un Ministre qui prend son téléphone, qui nous appelle pour savoir où nous en sommes.

Vous êtes fiers de vous ?

Fier de mes deux parents décédés et de mes formateurs. Fier de prouver que la science n’est pas réservée à un groupe privilégié. Fier de savoir qu’on parlera de moi en 2016, en 3016, en 4016 et pour toujours. La science immortalise.

Voici l’algorithme mathématique de M. Hawing en français et en anglais qui liste par ordre les NP.

SCHEMA QUI ORGANISE LA REPARTITION DES NOMBRES PREMIERS

======================================================================================================================================

Pr. Guillaume HAWING

Université Mahatma Gandhi

Conakry – République de Guinée.

Contact : +224 664 736293/ +224 733196

hawingguillaume@yahoo.fr ou havingguillaume@gmail.com

======================================================================================================================================

Conakry, le 07 Février 2016 – Tous droits réservés

Critiques des travaux existants

Le rêve d’une formule exacte et simple donnant le ne nombre premier p n , ou le nombre k(n) de nombres premiers inférieurs ou égaux à n, s’est très tôt heurté à l’extrême irrégularité de leur répartition, ce qui a amené à se contenter d’objectifs moins ambitieux. Mais même la recherche de formules ne donnant que des nombres premiers s’avère assez décevante ; ainsi, il est facile de montrer qu’il n’existe aucune fonction polynôme non constante P(n) qui ne prendrait que des valeurs premières pour tous les entiers n, ou même pour presque tous les n ; en fait, on ignore même s’il existe un polynôme de degré supérieur à 1 qui prenne une infinité de valeurs premières [] .

C’est ce qui explique l’intérêt de la remarque d’Euler: le polynôme quadratique P(n) = n2 + n + 41 est premier pour tous les nombres entiers positifs strictement inférieurs à 40 (bien sûr, si n est un multiple de 41, P(n) sera lui aussi un multiple de 41, et donc non premier). D’ailleurs, 41 est le plus grand « nombre chanceux d’Euler », c’est-à-dire le plus grand entier A pour lequel le polynôme n2 + n + A est premier pour tous les n strictement inférieurs à A – 1 ; cela résulte du théorème de Stark-Heegner un résultat de la théorie des corps de classes qui n’a été démontré qu’en 1967.

D’autres formules utilisant des fonctions plus générales, telle celle de Mersenne, avaient été envisagées, la plus célèbre étant celle conjecturée par Fermat : F n = 22n + 1 est premier pour tout n. Hélas, si ces nombres (appelés désormais nombres de Fermat) sont bien premiers pour 0 ≤ n ≤ 4, Euler découvrit que le sixième, F 5 , est divisible par 641, ruinant la conjecture ; actuellement, on pense au contraire que F n est toujours composé dès que n > 4.

Problématique

Depuis la nuit des temps, les nombres premiers ont fasciné et exacerbé la curiosité des érudits, chercheurs, savants et autres mathématiciens. C’est le charme fou, envoûtant des mystères et des énigmes irrésolus. La répartition des nombres premiers est un casse-tête ancestral, une problématique qui date de plus de 3.000 ans et qui a pris à l’échec des plus brillants esprits scientifiques de l’histoire des sciences. Elle est une problématique qui est même formulée dans une hypothèse, appelée hypothèse de l’allemand Bernard Riemann (fonction zêta de Riemann), faisant partie des 7 problématiques du millénaire mises à prix pour un million de dollar depuis mai 1900 par la fondation Clay Mathématique. De nos jours, plusieurs questions restent encore ouvertes au sujet de ces nombres, nous pouvons citer entre autres :

La conjecture des nombres premiers jumeaux,

La conjecture de Goldbach,

L’hypothèse de Riemann dont la résolution est mise à prix depuis mai 1900 par la fondation Clay Mathématique.

Objectif de mon travail

Trouver un schéma mathématique simple qui organise la répartition des nombres premiers sans aucune erreur.

Portée et conséquences scientifiques

Les criminels veulent casser une clé de cryptage RSA. Or la clé privée peut être recalculée à condition de pouvoir calculer la décomposition en nombres premiers d’un grand nombre. Pour espérer accélérer cette décomposition, on cherche à connaître le mieux possible les nombres premiers. Or, comme ce schéma permet de lister simplement les nombres premiers, donc entre les mains des cybers criminologues, il est un danger pour le piratage des comptes et pour le décodage des informations secrètes. Mais, entre les mains des entreprises et firmes de protection, ce schéma permettra de mieux sécuriser les comptes bancaires, de mieux sécuriser les informations sécrètes etc. Plus les nombres premiers que compose un code, sont grands, plus le code est fiable. Cet algorithme simple avec des outils simples, permettra de mieux sécuriser les comptes bancaires, les informations et les données sur internet.

Schéma qui organise la répartition des nombres premiers

Exceptés les entiers 2 et 5, tous les nombres premiers sont terminés par les entiers : 1, 3, 7 ou 9. Les nombres premiers sont de la forme : 10n+1 ou 10n+3 ou 10n+7 ou encore 10n+9.

Etudions le comportement des nombres premiers au cas par cas :

5.a Schéma qui repartit les nombres premiers de la forme U=10n +7 :

Remarques :

Tous les nombres impairs de la forme 10n+7 , sont soient composés ou premiers.

, sont soient composés ou premiers. Les nombres impairs composés de la forme 10n+7, ne peuvent avoir que deux formes : soit

10n+7= (10k 1 +3) (10k 2 +9) ou 10n+7= (10k 3 +7) (10k 4 +1) où k 1 ; k 2 ; k 3 et k 4 sont des entiers naturels.

A la question de savoir, comment sont répartis les nombres premiers ou nombres impairs non composés, c’est tout naturellement, qu’on peut se poser cette autre question : comment sont répartis les nombres impairs qui ne sont pas premiers? Et la réponse me semble évidente, les deux répartitions sont indissociables, car l’une ne va pas sans l’autre et en résoudre une équivaudrait à résoudre l’autre.

Dans cette optique, tentons d’avoir un schéma qui organise la répartition des nombres impairs composés de la forme : U 1 = (10k 1 +3) (10k 2 +9) et U 2 = (10k 3 +7) (10k 4 +1).

Considérons le tableau suivant contenant U 1 et U 2 :

Tableau A

10k 1 +3 10k 2 +9 10k 3 +7 10k 4 +1 3 9 7 11 13 19 17 21 23 29 27 31 33 39 37 41 43 49 47 51 53 59 57 61 63 69 67 71 73 79 77 81 83 89 87 91 93 99 97 101 Infini infini infini infini

Ce tableau qui comprend deux parties : Une partie en jaune et une partie en vert, respectivement des produits de (10k 1 +3) (10k 2 +9) et de (10k 3 +7) (10k 4 +1), est le schéma qui organise tous les nombres impairs composés terminés par 7, c’est-à-dire de la forme 10n+7.

Comment avoir une liste ordonnée des nombres impairs composés et nombres impairs non composés (premiers) inferieurs à un entier n, de la forme 10n+7 ?

Pour lister par ordre, les nombres impairs composés et nombres premiers plus petits que n, on procède comme suit : On prend chaque élément de 10k 1 +3 (3 ; 13 ; 23 ; 33 ; 43 ;…..), on le multiplie par les différents éléments de 10k 2 +9 (9 ; 19 ; 29 ; 39 ; 49 ; 59….). Aucun produit ne doit excéder n. Les différents résultats des multiplications, doivent tous être inferieurs ou égaux à n. On effectue le même exercice pour les entiers de la colonne 10k 3 +7 et 10k 4 +1. Pour cette colonne aussi, aucun produit de la multiplication de chaque élément de 10k 3 +7 (7 ; 17 ; 27 ; 37 ; 47 ; ……) par les éléments de 10k 4 +1 (11 ; 21 ; 31 ; 41….) ne doit excéder n. Après ces différents produits, on trie et classe par ordre croissant, les nombres impairs composés obtenus, allant de 3*9 à n. Les nombres premiers seront alors les nombres impairs terminés par 7 absents dans la liste du classement. Autrement dit, si la différence entre les nombres impairs composés successifs terminés par 7 classés de 3*9 à n, est 10 il n’y a pas de nombre premiers entre ces deux nombres. Si la différence entre deux nombres impairs composés successifs terminés par 7 est 20, il y aura un nombre premier entre ces deux nombres. Si cette différence est 30, il y aura deux nombres premiers entre ces deux nombres.

Exemple : Enumérons les nombres impairs composés et les nombres premiers de la forme 10n+7 inférieurs à n= 3*109= 327.

Pour la colonne U 1 , on a : 3*9 ; 3*19 ; 3*29 ; 3*39 ; 3*49 ; 3*59 ; 3*69 ; 3*79 ; 3*89 ; 3*99 ; 3*109 ; 13*19

Pour la colonne U 2 , on a : 7*11 ; 7*21 ; 7*31 ; 7*41 ;

En ordonnant ces nombres impairs composés de la colonne U 1 et U 2 , on aura : 27 ; 57 ; 77 ; 87 ; 117 ; 147 ; 177 ; 207 ; 217 ; 237 ; 247 ; 287 ; 297

Nous voici avec 12 nombres impairs composés successifs de la forme 10n+7. En continuant avec le même procédé, nous pouvons établir une infinité de nombres impairs composés successifs de la forme 10n+7.

Comment déduire les nombres premiers de cette liste de nombres impairs composés successifs de la forme 10n+7 inferieurs à 327 ?

*******************************************************************************************************************************

Théorème : Soient N 1 et N 2 , deux nombres impairs composés successifs de la forme 10n+7.

Si N 2 -N 1 = 10 , il n’y a pas de nombres premiers de la forme 10k+7 entre N 1 et N 2

, il n’y a pas de nombres premiers de la forme 10k+7 entre N et N Si N 2 -N 1 = 20, il y un nombre premier de la forme 10k+7 entre N 1 et N 2

-N = 20, il y un nombre premier de la forme 10k+7 entre N et N Si N 2 –N 1 = 30, il y a deux nombres premiers de la forme 10k+7 entre N 1 et N 2 .

*******************************************************************************************************************************

Dans la liste des nombres impairs composés : 27 ; 57 ; 77 ; 87 ; 117 ; 147 ; 177 ; 207 ; 217 ; 237 ; 247 ; 287 ; 297

57-27=30 , il y a deux nombres premiers entre 27 et 57 , qui sont : 37 , 47 .

, il y a deux nombres premiers entre et , qui sont : , . 77-57=20 , il y a un nombre premier entre 57 et 77 , qui est 67

, il y a un nombre premier entre et , qui est 87-77=10, il n’y pas de nombres premiers entre 77 et 87.

En suivant le même procédé pour les autres entiers composés, nous aurons les nombres premiers suivants : 97 ; 127 ; 137 ; 157 ; 167 ; 187 ; 197 ; 227 ; 257 ; 267. En tenant compte de 7 et 17 qui sont absents sur la liste, les nombres premiers terminés par 7 inferieurs à 327 sont : 7 ; 17 ; 37 ; 47 ; 67 ; 97 ; 127 ; 137 ; 157 ; 167 ; 187 ; 197 ; 227 ; 257 ; 267 ; 277.

Du schéma des nombres impairs composés de la forme 10n+7, nous tirons la conclusion suivante :

Les nombres impairs non composés ou nombres premiers de la forme 10n+7 n’apparaissent pas de façon aléatoire. Ils sont entre deux nombres impairs composés successifs de la forme 10n+7 de différence 20 ou 30. Quand nous avons la liste des nombres impairs composés de la forme 10n+7, qui peut nous être générée par le tableau A, connaissant un nombre premier P 1 de la forme 10n+7, nous pourrons prédire avec exactitude le nombre premier P 2 suivant de la forme 10n+7.

N.B : Les nombres 7 et 17 sont absents de la liste des nombres premiers, parce qu’ils sont plus petits que les premier nombre impairs composés de la forme 10n+7.

Conclusion : Les nombres impairs non composés ou nombres premiers de la forme 10n+7, sont organisés dans l’organisation des nombres impairs composés de la forme 10n+7.

5.b Schéma qui repartit les nombres premiers de la forme 10n+3 :

Remarques :

Tous les nombres impairs de la forme 10n+3 , sont soient composés ou premiers.

, sont soient composés ou premiers. Les nombres impairs composés de la forme 10n+3, ne peuvent avoir que deux formes : soit 10n+3= (10k 1 +3) (10k 2 +1) ou 10n+3= (10k 3 +7) (10k 4 +9) où k 1 ; k 2 ; k 3 et k 4 sont des entiers naturels.

Soit U 1 = (10k 1 +3) (10k 2 +1) et U 2 = (10k 3 +7) (10k 4 +9).

Considérons le tableau suivant :

Tableau B

10k 1 +3 10k 2 +1 10k 3 +7 10k 4 +9 3 11 7 9 13 21 17 19 23 31 27 29 33 41 37 39 43 51 47 49 53 61 57 59 63 71 67 69 73 81 77 79 83 91 87 89 93 101 97 109 infini infini infini infini

Ce tableau, à l’instar du premier tableau, est le schéma qui organise la répartition des nombres impairs composés terminés par 3, c’est-à-dire de la forme 10n+3.

Enumérons par exemple, les 7 premiers nombres impairs composés de la forme 10n+3, on aura : 3*11 ; 3*21 ; 3*31 ; 3*41 ; 7*19 ; 13*11 ; 3*51 donc (33 ; 63 ; 93 ; 123 ; 133 ; 143 ; 153)

Après les 7 premiers, énumérons les 5 nombres impairs composés suivants, on a : 3*61 ; 7*29 ; 3*71 ; 3*81 ; 7*39, donc (183 ; 203 ; 213 ; 243 ; 273).

En mettant ensemble, ces nombres impairs composés, on aura : 33 ; 63 ; 93 ; 123 ; 133 ; 143 ; 153 ; 183 ; 213 ; 243 ; 273.

A l’instar du premier cas, nous passons par le même procédé de nombres impairs composés successifs pour déduire les entiers impairs non composés ou nombres premiers de la forme 10n+3. Ainsi, les nombres premiers pour cette liste d’entiers composés sont : 43 ; 53 ; 73 ; 83 ; 103 ; 113 ; 163 ; 173 ; 193 ; 203 ; 253 ; 263.

N.B : 3 ; 13 et 23 sont inferieurs au plus petit nombre impair composé terminé par 3 qui est 33.

En ajoutant 3 ; 13 et 23 on a : 3 ; 13 ; 23 ; 43 ; 53 ; 73 ; 83 ; 103 ; 113 ; 163 ; 173 ; 193 ; 203 ; 253 ; 263.

Conclusion : Les nombres impairs non composés ou nombres premiers de la forme 10n+3, sont organisés dans l’organisation des nombres impairs composés de la forme 10n+3

5.c Schéma qui repartit les nombres premiers de la forme 10n+1 :

Remarque :

Tous les nombres impairs de la forme 10n+1 , sont soient composés ou premiers.

, sont soient composés ou premiers. Les nombres impairs composés de la forme 10n+1, ne peuvent avoir que trois formes : soit

10n+1= (10k 1 +3) (10k 2 +7) ou 10n+1= (10k 3 +9) (10k 4 +9) et ou 10n+1= (10k 5 +1) (10k 6 +1) où k 1 , k 2 ; k 2 ; k 3 et k 4 k 5 ; k 6 sont des entiers naturels.

Soit U 1 = (10k 1 +3) (10k 2 +7) ; U 2 = (10k 3 +9) (10k 4 +9) et U 3 = (10k 5 +1) (10k 6 +1).

Considérons le tableau suivant :

Tableau C

10k 1 +3 10k 2 +7 10k 3 +9 10k 4 +9 10k 5 +1 10k 6 +1 3 7 9 9 11 11 13 17 19 19 21 21 23 27 29 29 31 31 33 37 39 39 41 41 43 47 49 49 51 51 53 57 59 59 61 61 63 67 69 69 71 71 73 77 79 79 81 81 83 87 89 89 91 91 93 97 99 99 101 101 infini infini infini infini infini infini

Ce tableau qui comprend trois parties : Une partie en rouge, une en jaune et une dernière en vert, est le schéma qui organise tous les nombres impairs composés terminés par 1, c’est-à-dire de la forme 10n+1.

Enumérons par exemple, les 7 premiers nombres impairs composés de ce tableau, on a : 3*7 ; 3*17 ; 9*9 ; 3*37 ; 7*13 ; 11*11 ; 3*47 ; 3*57 d’où : (21 ; 51 ; 81 ; 91 ; 111 ; 121 ; 141 ; 171).

Les nombres premiers terminés par 1, de cette liste sont : 11 ; 31 ; 41 ; 61 ; 71 ; 101 ; 151 ; 161.

Conclusion : Les nombres impairs non composés ou nombres premiers de la forme 10n+1, sont organisés dans l’organisation des nombres impairs composés de la forme 10n+1

5.d Schéma qui repartit les nombres premiers de la forme 10n+9 :

Remarque :

Tous les nombres impairs de la forme 10n+9, sont soient composés ou premiers. Les nombres impairs composés de la forme 10n+9, ne peuvent avoir que trois formes : soit

10n+9= (10k 1 +3) (10k 2 +3) ou 10n+9= (10k 3 +7) (10k 4 +7) et ou 10n+9= (10k 5 +9) (10k 6 +1) où k 1 , k 2 ; k 2 ; k 3 et k 4 k 5 ; k 6 sont des entiers naturels.

ou et ou où et sont des entiers naturels. Soit U 1 = (10k 1 +3) (10k 2 +3) ; U 2 = (10k 3 +7) (10k 4 +7) et U 3 = (10k 5 +9) (10k 6 +1).

Considérons le tableau suivant :

Tableau D

10k 1 +3 10k 2 +3 10k 3 +7 10k 4 +7 10k 5 +9 10k 6 +1 3 3 7 7 9 11 13 13 17 17 19 21 23 23 27 27 29 31 33 33 37 37 39 41 43 43 47 47 49 51 53 53 57 57 59 61 63 63 67 67 69 71 73 73 77 77 79 81 83 83 87 87 89 91 93 93 97 97 109 101 infini infini infini infini infini infini

Ce tableau qui comprend trois parties : Une partie en rouge, une en jaune et une dernière en vert, est le schéma qui organise tous les nombres impairs composés terminés par 9, c’est-à-dire de la forme 10n+9.

Enumérons par exemple, les 10 premiers nombres impairs composés de ce tableau, on a : 3*3 ; 3*13 ; 7*7 ; 3*23 ; 9*11 ; 7*17 ; 3*43 ; 3*53 ; 13*13 ; 9*21 d’où (9 ; 39 ; 49 ; 69 ; 99 ; 119 ; 129 ; 159 ; 169 ; 189

Les nombres premiers de cette liste sont : 19 ; 29 ; 59 ; 79 ; 89 ; 109 ; 139 ; 149 ; 179.

Conclusion : Les nombres impairs non composés ou nombres premiers de la forme 10n+9, sont organisés dans l’organisation des nombres impairs composés de la forme 10n+9

*******************************************************************************************************************************

Théorème : Le nombre de nombres premiers d’une liste d’entiers naturels impairs consécutifs de la forme 10n+1, 10n+3, 10n+7 ou 10n+9 est la somme du double du nombre de nombres impairs composés successifs de différence 30 et du nombre de nombres impairs composés successifs de différence 20.

Soit NP : nombre des nombre premiers

NC1 : nombre de nombres impairs composés successifs de différence 30

NC2 : nombre de nombres impairs composés successifs de différence 20

NP= 2NC1+ NC2

*******************************************************************************************************************************

Exemple : Quel est le nombre de nombres premiers des nombres impairs composés successifs suivants : 9 ; 39 ; 49 ; 69 ; 99 ; 119 ; 129 ; 159 ; 169 ; 189 ?

Déterminons NC1 et NC2

NC1= (9 ; 39) ; (69 ; 99) ; (129 ; 159)

NC2= (49 ; 69) ; (99 ; 119) ; (169 ; 189)

D’où NP= 2*3+3=9

Conclusion : Pouvons nous dissocier les nombres impairs non composés aux nombres impairs composés ? La réponse est certainement non, car les uns donnent toujours naissance aux autres. A la question de savoir comment se repartissent les nombres impairs non composés ou premiers, revient à celle de savoir comment se repartissent les nombres impairs composés ?

N.B : Avec ces tableaux, nous pouvons facilement répondre aux questions : Quel est le ne nombre premier p n , ou quel est le nombre k(n) de nombres premiers inférieurs ou égaux à n ?

APPLICATIONS

APPLICATION 1 : Quels sont les nombres premiers inferieurs à 1347 ?

Cas du tableau A

Premiers terminés par 7. Ici, je divise 1347 par 3. On aura : 449*3. On cherche tous les nombres impairs composés du tableau A, inferieurs à 3*449. On déduit ensuite les nombres premiers.

Ainsi, en utilisant le tableau A, les nombres premiers terminés par 7 inferieurs à 1347 sont : 37 ; 47 ; 67 ; 97 ; 107 ; 127 ; 137 ; 157 ; 167 ; 197 ; 227 ; 257 ; 277 ; 307 ; 317 ; 337 ; 347 ; 367 ; 397 ; 457 ; 467 ; 487 547

557 577 587 607 617 647 677 727 757 787 797 827 857 877 887 907 937 947 967 977 997 1087 1097 1117 1187 ; 1217 ; 1237 ; 1277 ; 1297 ; 1307 ; 1327

Cas du tableau B

En utilisant le tableau B, les nombres premiers terminés par 3, inferieurs à 1347 sont : 43 ; 53 ; 73 ; 83 ;103 ; 113 ; 163 ; 173 ; 193 ; 223 ; 233 ; 263 ; 283 ; 293 ; 313 ; 353 ; 373 ; 383 ; 433 ; 443 ; 463 ; 503 ; 523 ; 563 ; 593 ; 613 ; 643 ; 653 ; 673 ; 683 ; 733 ; 743 ; 773 ; 823 ; 853 ; 863 ; 883 ; 953 ; 983 ; 1013 ; 1033 ; 1063 ; 1093 ; 1103 ; 1123 ; 1153 ; 1163 ; 1193 ; 1213 ; 1223 ; 1283 ; 1303

Cas du tableau C

En utilisant le tableau C, les nombres premiers terminés par 1, inferieurs à 1347 sont : 31 ; 41 ; 61 ; 71 ; 101 ; 131 ; 151 ; 181 ; 191 ; 211 ; 241 ; 251 ; 271 ; 281 ; 311 ; 331 ; 401 ; 421 431 ; 461 ; 491 ; 521 ; 541 ; 571 ; 601 ; 631 ; 641 ; 661 ; 691 ; 701 ; 751 ; 761 ; 811 ; 821 ; 881 ; 911 ; 941 ; 971 ; 991 ; 1021 ; 1031 ; 1051 ; 1061 ; 1091 ; 1151 ; 1171 ; 1181 ; 1201 ; 1231 ; 1291 ;1301 ; 1321

Cas du tableau D

En utilisant le tableau D, les nombres premiers terminés par 9, inferieurs à 1347 sont : 19 ; 29 ; 59 ; 79 ; 89 ; 109 ; 139 ; 149 ; 179 ; 199 ; 229 ; 239 ; 269 ; 349 ; 359 ; 379 ; 389 ; 409 ; 419 ; 439 ; 449 ; 479 ; 499 ; 509 ; 569 ; 599 ; 619 ; 659 ; 709 ; 719 ; 739 ; 769 ; 809 ; 829 ; 839 ; 859 ; 919 ; 929 ; 1009 ; 1019 ; 1039 ; 1049 ; 1069 ; 1109 ; 1129 ; 1229 ; 1249 ; 1259 ; 1279 ; 1289 ; 1319

**********************************************************************************************************************

Ainsi donc, les nombres premiers inferieurs à 1347, est l’ensemble de tous ces nombres premiers terminés par 7, terminés par 3, terminés par 1 et terminés par 9, ajoutés des nombres premiers 2 ; 3, 7, 11, 13, 17, 23

N.B : Les nombres : 11 ; 3 ; 13 ; 23 ; 7 et 17 sont absents de la liste de ces nombres premiers, parce qu’ils sont inferieurs au plus petit des nombres impairs composés pour chaque cas. En effet, 21 ; 33 ; 27 et 9 sont les plus petits nombres impairs composés pour chaque cas.

APPLICATION 2 : Avec le tableau A, l’algorithme implémenté en langage machine, voici 6519 nombres premiers terminés par 7 listés par ordre, générés en moins d’une seconde par un micro-ordinateur Toshiba Satellite avec un processeur dual core 2.20 GHz et 4 GB ram (Mémoire vive).

7 ; 17 ; 37 47 67 97 107 127 137 157 167 197 227 257 277 307 317 337 347 367 397 457 467 487 547 557 577 587 607 617 647 677 727 757 787 797 827 857 877 887 907 937 947 967 977 997 1087 1097 1117 1187 1217 1237 1277 1297 1307 1327 1367 1427 1447 1487 1567 1597 1607 1627 1637 1657 1667 1697 1747 1777 1787 1847 1867 1877 1907 1987 1997 2017 2027 2087 2137 2207 2237 2267 2287 2297 2347 2357 2377 2417 2437 2447 2467 2477 2557 2617 2647 2657 2677 2687 2707 2767 2777 2797 2837 2857 2887 2897 2917 2927 2957 3037 3067 3137 3167 3187 3217 3257 3307 3347 3407 3457 3467 3517 3527 3547 3557 3607 3617 3637 3677 3697 3727 3767 3797 3847 3877 3907 3917 3947 3967 4007 4027 4057 4127 4157 4177 4217 4297 4327 4337 4357 4397 4447 4457 4507 4517 4547 4567 4597 4637 4657 4787 4817 4877 4937 4957 4967 4987 5077 5087 5107 5147 5167 5197 5227 5237 5297 5347 5387 5407 5417 5437 5477 5507 5527 5557 5647 5657 5717 5737 5807 5827 5857 5867 5897 5927 5987 6007 6037 6047 6067 6197 6217 6247 6257 6277 6287 6317 6337 6367 6397 6427 6547 6577 6607 6637 6737 6827 6857 6907 6917 6947 6967 6977 6997 7027 7057 7127 7177 7187 7207 7237 7247 7297 7307 7417 7457 7477 7487 7507 7517 7537 7547 7577 7607 7687 7717 7727 7757 7817 7867 7877 7907 7927 7937 8017 8087 8117 8147 8167 8237 8287 8297 8317 8377 8387 8447 8467 8527 8537 8597 8627 8647 8677 8707 8737 8747 8807 8837 8867 8887 9007 9067 9127 9137 9157 9187 9227 9257 9277 9337 9377 9397 9437 9467 9497 9547 9587 9677 9697 9767 9787 9817 9857 9887 9907 9967 10007 10037 10067 10177 10247 10267 10337 10357 10427 10457 10477 10487 10567 10597 10607 10627 10657 10667 10687 10837 10847 10867 10937 10957 10987 11027 11047 11057 11087 11117 11177 11197 11257 11287 11317 11437 11447 11467 11497 11527 11587 11597 11617 11657 11677 11717 11777 11807 11827 11867 11887 11897 11927 11987 12007 12037 12097 12107 12157 12197 12227 12277 12347 12377 12437 12457 12487 12497 12517 12527 12547 12577 12637 12647 12697 12757 12907 12917 12967 13007 13037 13127 13147 13177 13187 13217 13267 13297 13327 13337 13367 13397 13417 13457 13477 13487 13537 13567 13577 13597 13627 13687 13697 13757 13807 13877 13907 13967 13997 14057 14087 14107 14177 14197 14207 14327 14347 14387 14407 14437 14447 14537 14557 14627 14657 14717 14737 14747 14767 14797 14827 14867 14887 14897 14947 14957 15017 15077 15107 15137 15187 15217 15227 15277 15287 15307 15377 15427 15467 15497 15527 15607 15647 15667 15727 15737 15767 15787 15797 15817 15877 15887 15907 15937 16007 16057 16067 16087 16097 16127 16187 16217 16267 16417 16427 16447 16477 16487 16547 16567 16607 16657 16747 16787 16927 16937 16987 17027 17047 17077 17107 17117 17137 17167 17207 17257 17317 17327 17377 17387 17417 17467 17477 17497 17597 17627 17657 17707 17737 17747 17807 17827 17837 17957 17977 17987 18047 18077 18097 18127 18217 18257 18287 18307 18367 18397 18427 18457 18517 18587 18617 18637 18757 18787 18797 18917 18947 19037 19087 19157 19207 19237 19267 19387 19417 19427 19447 19457 19477 19507 19577 19597 19687 19697 19717 19727 19777 19867 19927 19937 19997 20047 20107 20117 20147 20177 20287 20297 20327 20347 20357 20407 20477 20507 20627 20707 20717 20747 20807 20857 20887 20897 20947 21017 21067 21107 21157 21187 21227 21247 21277 21317 21347 21377 21397 21407 21467 21487 21517 21557 21577 21587 21617 21647 21727 21737 21757 21767 21787 21817 21937 21977 21997 22027 22037 22067 22147 22157 22247 22277 22307 22367 22397 22447 22567 22637 22697 22717 22727 22777 22787 22807 22817 22877 22907 22937 23017 23027 23057 23087 23117 23167 23197 23227 23297 23327 23357 23417 23447 23497 23537 23557 23567 23627 23677 23687 23747 23767 23827 23857 23887 23917 23957 23977 24007 24077 24097 24107 24137 24197 24247 24317 24337 24407 24517 24527 24547 24677 24697 24767 24847 24877 24907 24917 24967 24977 25037 25057 25087 25097 25117 25127 25147 25237 25247 25307 25357 25367 25447 25457 25537 25577 25657 25667 25717 25747 25847 25867 25997 26017 26107 26177 26227 26237 26267 26297 26317 26347 26357 26387 26407 26417 26437 26497 26557 26597 26627 26647 26687 26717 26737 26777 26927 26947 26987 27017 27067 27077 27107 27127 27197 27277 27337 27367 27397 27407 27427 27437 27457 27487 27527 27617 27647 27697 27737 27767 27817 27827 27847 27917 27947 27967 27997 28027 28057 28087 28097 28277 28297 28307 28387 28447 28477 28517 28537 28547 28597 28607 28627 28657 28687 28697 28807 28817 28837 28867 28927 29017 29027 29077 29137 29147 29167 29207 29287 29297 29327 29347 29387 29437 29527 29537 29567 29587 29717 29837 29867 29917 29927 29947 30047 30097 30137 30187 30197 30307 30347 30367 30427 30467 30497 30517 30557 30577 30637 30677 30697 30707 30727 30757 30817 30937 30977 31147 31177 31237 31247 31267 31277 31307 31327 31337 31357 31387 31397 31477 31517 31547 31567 31607 31627 31657 31667 31687 31727 31817 31847 31907 31957 32027 32057 32077 32117 32237 32257 32297 32327 32377 32467 32497 32507 32537 32587 32647 32687 32707 32717 32797 32887 32917 32957 32987 33037 33107 33247 33287 33317 33347 33377 33427 33457 33487 33547 33577 33587 33617 33637 33647 33757 33767 33797 33827 33857 33937 33967 33997 34057 34127 34147 34157 34217 34267 34297 34327 34337 34367 34457 34487 34537 34607 34667 34687 34747 34757 34807 34847 34877 34897 35027 35107 35117 35227 35257 35267 35317 35327 35407 35437 35447 35507 35527 35537 35597 35617 35677 35747 35797 35837 35897 35977 36007 36017 36037 36067 36097 36107 36137 36187 36217 36277 36307 36457 36467 36497 36527 36587 36607 36637 36677 36697 36767 36787 36847 36857 36877 36887 36947 36997 37057 37087 37097 37117 37217 37277 37307 37337 37357 37397 37447 37507 37517 37537 37547 37567 37607 37657 37717 37747 37847 37897 37907 37957 37967 37987 37997 38047 38167 38177 38197 38237 38287 38317 38327 38377 38447 38557 38567 38677 38707 38737 38747 38767 38867 38917 38977 39047 39097 39107 39157 39217 39227 39317 39367 39397 39607 39667 39727 39827 39847 39857 39877 39887 39937 40037 40087 40127 40177 40237 40277 40357 40387 40427 40487 40507 40577 40597 40627 40637 40697 40787 40847 40867 40897 40927 41017 41047 41057 41077 41117 41177 41227 41257 41357 41387 41467 41507 41597 41617 41627 41647 41687 41737 41777 41887 41897 41927 41947 41957 42017 42157 42187 42197 42227 42257 42307 42337 42397 42407 42437 42457 42467 42487 42557 42577 42667 42677 42697 42727 42737 42767 42787 42797 42937 42967 43037 43067 43117 43177 43207 43237 43397 43427 43457 43487 43517 43577 43597 43607 43627 43717 43777 43787 43867 43987 43997 44017 44027 44087 44207 44257 44267 44357 44417 44497 44507 44537 44587 44617 44647 44657 44687 44777 44797 44867 44887 44917 44927 44987 45007 45077 45127 45137 45197 45247 45307 45317 45337 45377 45427 45497 45557 45587 45667 45677 45697 45707 45737 45757 45767 45817 45827 45887 46027 46147 46187 46237 46307 46327 46337 46447 46457 46477 46507 46567 46687 46727 46747 46757 46807 46817 46867 46877 46957 46997 47017 47057 47087 47137 47147 47207 47237 47287 47297 47317 47387 47407 47417 47497 47507 47527 47657 47717 47737 47777 47797 47807 47837 47857 47917 47947 47977 48017 48157 48187 48197 48247 48337 48397 48407 48437 48487 48497 48527 48647 48677 48757 48767 48787 48817 48847 48857 48907 48947 49037 49057 49117 49157 49177 49207 49277 49297 49307 49367 49417 49477 49537 49547 49597 49627 49667 49697 49727 49747 49757 49787 49807 49877 49927 49937 49957 50047 50077 50087 50147 50177 50207 50227 50287 50377 50387 50417 50497 50527 50587 50627 50647 50707 50767 50777 50857 50867 50957 51047 51137 51157 51197 51217 51257 51287 51307 51347 51407 51427 51437 51487 51517 51577 51607 51637 51647 51767 51787 51797 51817 51827 51907 51977 52027 52057 52067 52127 52147 52177 52237 52267 52387 52457 52517 52567 52627 52667 52697 52727 52747 52757 52807 52817 52837 52937 52957 52967 53017 53047 53077 53087 53117 53147 53197 53267 53327 53377 53407 53437 53507 53527 53597 53617 53657 53717 53777 53857 53887 53897 53917 53927 53987 54037 54167 54217 54277 54287 54347 54367 54377 54437 54497 54517 54547 54577 54617 54647 54667 54727 54767 54787 54877 54907 54917 55057 55117 55127 55147 55207 55217 55337 55457 55487 55547 55667 55697 55717 55787 55807 55817 55837 55897 55927 55967 55987 55997 56087 56167 56197 56207 56237 56267 56377 56417 56437 56467 56477 56527 56597 56687 56737 56747 56767 56807 56827 56857 56897 56957 57037 57047 57077 57097 57107 57287 57347 57367 57397 57427 57457 57467 57487 57527 57557 57587 57637 57667 57697 57727 57737 57787 57847 57917 57947 57977 58027 58057 58067 58147 58207 58217 58237 58337 58367 58417 58427 58477 58537 58567 58657 58687 58727 58757 58787 58897 58907 58937 58967 58997 59077 59107 59167 59197 59207 59357 59377 59387 59407 59417 59447 59467 59497 59557 59567 59617 59627 59707 59747 59797 59887 59957 60017 60037 60077 60107 60127 60167 60217 60257 60317 60337 60397 60427 60457 60497 60527 60607 60617 60637 60647 60727 60737 60757 60887 60917 60937 61007 61027 61057 61297 61357 61417 61487 61507 61547 61627 61637 61657 61667 61687 61717 61757 61837 61927 61967 61987 62017 62047 62057 62137 62207 62297 62327 62347 62417 62467 62477 62497 62507 62597 62617 62627 62687 62827 62897 62927 62987 63067 63097 63127 63197 63247 63277 63317 63337 63347 63367 63377 63397 63467 63487 63527 63577 63587 63607 63617 63647 63667 63697 63727 63737 63857 63907 63977 63997 64007 64037 64067 64157 64187 64217 64237 64327 64567 64577 64627 64667 64717 64747 64817 64877 64927 64937 64997 65027 65147 65167 65257 65267 65287 65327 65357 65407 65437 65447 65497 65537 65557 65587 65617 65647 65657 65677 65687 65707 65717 65777 65827 65837 65867 65927 65957 66037 66047 66067 66107 66137 66337 66347 66377 66457 66467 66587 66617 66697 66797 66877 66947 66977 67057 67157 67187 67217 67247 67307 67427 67447 67477 67537 67547 67567 67577 67607 67757 67777 67807 67867 67927 67957 67967 67987 68087 68147 68207 68227 68437 68447 68477 68507 68567 68597 68687 68737 68767 68777 68897 68917 68927 68947 69067 69127 69197 69247 69257 69317 69337 69427 69457 69467 69497 69557 69677 69697 69737 69767 69827 69847 69857 69877 69997 70067 70117 70157 70177 70207 70237 70297 70327 70457 70487 70507 70537 70607 70627 70657 70667 70687 70717 70867 70877 70937 70957 70997 71147 71167 71237 71257 71287 71317 71327 71347 71387 71437 71527 71537 71597 71647 71707 71777 71807 71837 71867 71887 71917 71947 71987 72047 72077 72167 72227 72277 72287 72307 72337 72367 72467 72497 72547 72577 72617 72647 72707 72727 72767 72797 72817 72907 72937 72977 72997 73037 73127 73237 73277 73327 73387 73417 73477 73517 73547 73597 73607 73637 73727 73757 73847 73867 73877 73897 73907 74017 74027 74047 74077 74167 74177 74197 74257 74287 74297 74317 74357 74377 74507 74527 74567 74587 74597 74687 74707 74717 74747 74797 74827 74857 74887 74897 75017 75037 75167 75217 75227 75277 75307 75337 75347 75367 75377 75407 75437 75527 75557 75577 75617 75707 75767 75787 75797 75937 75967 75997 76147 76157 76207 76367 76387 76487 76507 76537 76597 76607 76667 76697 76717 76757 76777 76837 76847 76907 77017 77047 77137 77167 77237 77267 77317 77347 77377 77417 77447 77477 77527 77557 77587 77617 77647 77687 77747 77797 77867 77977 78007 78017 78137 78157 78167 78277 78307 78317 78347 78367 78427 78437 78467 78487 78497 78517 78577 78607 78697 78707 78737 78787 78797 78857 78877 78887 78977 79087 79147 79187 79337 79357 79367 79397 79427 79537 79627 79657 79687 79697 79757 79777 79817 79847 79867 79907 79967 79987 79997 80077 80107 80147 80167 80177 80207 80287 80317 80347 80387 80407 80447 80527 80537 80557 80567 80627 80657 80677 80687 80737 80747 80777 80897 80917 81017 81047 81077 81097 81157 81197 81307 81457 81517 81527 81547 81637 81647 81667 81677 81707 81727 81737 81817 81847 81937 81967 82007 82037 82067 82207 82217 82237 82267 82307 82387 82457 82487 82507 82567 82657 82727 82757 82787 82837 82847 82997 83047 83077 83117 83137 83177 83207 83227 83257 83267 83357 83407 83417 83437 83477 83497 83537 83557 83597 83617 83717 83737 83777 83857 83987 84017 84047 84067 84127 84137 84247 84307 84317 84347 84377 84407 84437 84457 84467 84697 84737 84787 84827 84857 84947 84967 84977 85027 85037 85087 85147 85237 85247 85297 85427 85447 85487 85517 85577 85597 85607 85627 85667 85717 85817 85837 85847 86017 86027 86077 86117 86137 86197 86257 86287 86297 86357 86467 86477 86587 86627 86677 86767 86837 86857 86927 87037 87107 87187 87257 87277 87317 87337 87407 87427 87517 87547 87557 87587 87697 87767 87797 87877 87887 87917 87977 88007 88037 88117 88177 88237 88327 88337 88397 88427 88547 88607 88657 88667 88747 88807 88817 88867 88897 88937 88997 89017 89057 89087 89107 89137 89227 89237 89317 89387 89417 89477 89527 89567 89597 89627 89657 89767 89797 89867 89897 89917 89977 90007 90017 90067 90107 90127 90187 90197 90217 90227 90247 90397 90407 90437 90527 90547 90617 90647 90677 90697 90787 90847 90887 90907 90917 90947 90977 90997 91097 91127 91237 91297 91367 91387 91397 91457 91577 91757 91807 91837 91867 91957 91967 91997 92077 92107 92177 92227 92237 92297 92317 92347 92357 92377 92387 92467 92507 92557 92567 92627 92647 92657 92707 92717 92737 92767 92857 92867 92927 92957 92987 93047 93077 93097 93187 93257 93287 93307 93337 93377 93407 93427 93487 93497 93557 93607 93637 93787 93827 93887 93937 93967 93997 94007 94057 94117 94207 94307 94327 94397 94427 94447 94477 94547 94597 94687 94727 94747 94777 94837 94847 94907 95027 95087 95107 95177 95257 95267 95287 95317 95327 95467 95507 95527 95597 95617 95707 95717 95737 95747 95857 95917 95947 95957 95987 96017 96097 96137 96157 96167 96337 96377 96457 96487 96497 96517 96527 96557 96587 96667 96697 96737 96757 96787 96797 96827 96847 96857 96907 96997 97007 97117 97127 97157 97177 97187 97327 97367 97387 97397 97547 97577 97607 97687 97777 97787 97847 97927 97967 97987 98017 98047 98057 98207 98227 98257 98297 98317 98327 98347 98377 98387 98407 98467 98507 98597 98627 98717 98737 98807 98837 98867 98887 98897 98927 98947 99017 99137 99257 99277 99317 99347 99367 99377 99397 99487 99497 99527 99577 99607 99667 99707 99767 99787 99817 99877 99907 100057 100207 100237 100267 100297 100357 100417 100447 100517 100537 100547 100747 100787 100847 100907 100927 100937 100957 100987 101027 101107 101117 101197 101207 101267 101287 101347 101377 101467 101477 101527 101537 101627 101737 101747 101797 101807 101837 101917 101957 101977 101987 102077 102107 102197 102217 102317 102337 102367 102397 102407 102437 102497 102547 102587 102607 102647 102667 102677 102797 102877 102967 103007 103067 103087 103177 103217 103237 103307 103357 103387 103457 103567 103577 103657 103687 103787 103837 103867 103967 103997 104047 104087 104107 104147 104207 104287 104297 104327 104347 104417 104527 104537 104597 104677 104707 104717 104827 104917 104947 104987 105037 105097 105107 105137 105167 105227 105277 105337 105367 105397 105407 105437 105467 105517 105527 105557 105607 105667 105727 105767 105817 105907 105967 105977 105997 106087 106187 106207 106217 106277 106297 106307 106357 106367 106397 106417 106427 106487 106537 106627 106637 106657 106727 106747 106787 106867 106877 106907 106937 106957 107057 107077 107137 107197 107227 107347 107357 107377 107467 107507 107647 107687 107717 107747 107777 107827 107837 107857 107867 107897 107927 108007 108037 108107 108127 108187 108217 108247 108287 108347 108377 108457 108497 108517 108557 108587 108637 108677 108707 108727 108827 108877 108887 108907 108917 108947 108967 109037 109097 109147 109267 109297 109357 109367 109387 109397 109507 109517 109537 109547 109567 109597 109717 109807 109847 109897 109937 109987 110017 110237 110437 110477 110527 110557 110567 110587 110597 110647 110777 110807 110917 110927 110947 110977 111127 111187 111217 111227 111317 111337 111347 111427 111467 111487 111497 111577 111637 111667 111697 111767 111827 111847 111857 111977 111997 112067 112087 112097 112207 112237 112247 112297 112327 112337 112397 112507 112577 112657 112687 112757 112787 112807 112877 112927 112967 112997 113017 113027 113117 113147 113167 113177 113227 113287 113327 113357 113417 113437 113467 113497 113537 113557 113567 113647 113657 113717 113777 113797 113837 113947 113957 114067 114077 114157 114167 114197 114217 114277 114377 114407 114467 114487 114547 114577 114617 114757 114797 114827 114847 114967 114997 115057 115067 115117 115127 115237 115327 115337 115547 115597 115637 115657 115727 115757 115777 115807 115837 115877 115987 116027 116047 116107 116167 116177 116257 116387 116437 116447 116507 116537 116657 116687 116707 116747 116797 116827 116867 116927 117017 117037 117127 117167 117307 117427 117437 117497 117517 117577 117617 117727 117757 117787 117797 117877 117917 117937 117977 118037 118057 118127 118147 118247 118277 118297 118387 118457 118687 118717 118747 118757 118787 118897 118907 118927 118967 119027 119047 119057 119087 119107 119227 119237 119267 119297 119417 119447 119557 119617 119627 119657 119677 119687 119737 119747 119797 119827 120017 120047 120067 120077 120097 120157 120167 120247 120277 120397 120427 120557 120577 120587 120607 120647 120677 120737 120767 120817 120847 120877 120907 120917 120937 120947 120977 120997 121007 121067 121157 121267 121327 121357 121367 121447 121487 121507 121547 121577 121607 121637 121687 121697 121727 121787 121867 121937 121967 121997 122027 122117 122147 122167 122207 122267 122327 122347 122387 122477 122497 122527 122557 122597 122777 122827 122867 122887 122957 123007 123017 123077 123127 123217 123307 123377 123397 123407 123427 123457 123517 123527 123547 123637 123667 123677 123707 123727 123737 123757 123787 123817 123887 123997 124067 124087 124097 124147 124247 124277 124297 124337 124367 124427 124447 124477 124567 124577 124717 124777 124847 124897 124907 124987 125017 125107 125117 125197 125207 125287 125387 125407 125497 125507 125527 125597 125617 125627 125687 125707 125717 125737 125777 125887 125897 125927 126037 126047 126067 126097 126107 126127 126227 126257 126307 126317 126337 126397 126457 126487 126517 126547 126757 126827 126857 126967 127037 127157 127207 127217 127247 127277 127297 127447 127487 127507 127597 127607 127637 127657 127717 127727 127747 127807 127817 127837 127867 127877 127997 128047 128147 128237 128257 128287 128327 128347 128377 128437 128467 128477 128657 128677 128717 128747 128767 128837 128857 128987 129037 129097 129127 129187 129197 129277 129287 129347 129457 129497 129517 129527 129587 129607 129707 129737 129757 129887 129917 129937 129967 130027 130057 130087 130127 130147 130267 130307 130337 130367 130447 130457 130477 130517 130547 130657 130687 130787 130807 130817 130927 130957 130987 131267 131297 131317 131357 131437 131447 131477 131497 131507 131617 131627 131687 131707 131777 131797 131837 131927 131947 132047 132137 132157 132247 132257 132287 132347 132367 132437 132527 132547 132607 132637 132647 132667 132697 132707 132757 132817 132857 132887 132947 132967 133087 133097 133117 133157 133187 133277 133327 133337 133387 133417 133447 133597 133657 133697 133717 133877 133967 134047 134077 134087 134177 134207 134227 134257 134287 134327 134417 134437 134507 134587 134597 134677 134707 134777 134807 134837 134857 134867 134887 134917 134947 135007 135017 135077 135197 135257 135277 135347 135367 135427 135467 135497 135607 135617 135637 135647 135697 135727 135757 135787 135887 135937 135977 136027 136057 136067 136177 136207 136217 136237 136247 136277 136327 136337 136397 136417 136447 136537 136547 136607 136657 136727 136777 136897 136987 137077 137087 137117 137147 137177 137197 137387 137437 137447 137477 137507 137537 137567 137587 137597 137707 137737 137777 137827 137867 137927 137947 137957 138007 138077 138107 138157 138197 138247 138337 138407 138427 138497 138517 138547 138577 138587 138617 138637 138647 138727 138797 138917 138937 138967 138977 139067 139177 139187 139267 139297 139367 139387 139397 139457 139487 139537 139547 139597 139627 139697 139747 139787 139837 139907 139967 139987 140057 140167 140177 140197 140207 140227 140237 140297 140317 140407 140417 140477 140527 140557 140587 140617 140627 140677 140717 140797 140827 140837 140867 140897 140977 141067 141107 141157 141257 141277 141307 141397 141497 141587 141637 141667 141677 141697 141707 141767 141907 141917 141937 142007 142057 142067 142097 142157 142217 142237 142297 142327 142357 142427 142537 142547 142567 142607 142657 142697 142757 142787 142837 142867 142897 142907 143107 143137 143177 143197 143257 143287 143357 143387 143467 143477 143527 143537 143567 143617 143677 143687 143797 143807 143827 143947 143977 144037 144167 144247 144307 144407 144427 144497 144577 144667 144737 144757 144817 144847 144887 144917 144967 145007 145037 145177 145207 145267 145307 145417 145477 145487 145517 145547 145577 145637 145687 145757 145777 145807 145897 145967 145987 146057 146077 146117 146197 146297 146317 146347 146407 146417 146437 146477 146527 146617 146647 146677 146767 146777 146807 146837 146857 146917 146977 146987 147047 147097 147107 147137 147197 147227 147347 147377 147397 147457 147487 147517 147547 147557 147607 147617 147647 147727 147787 147827 147937 147977 147997 148147 148157 148207 148367 148387 148457 148517 148537 148627 148667 148727 148747 148817 148867 148927 148957 148997 149027 149057 149077 149087 149197 149257 149287 149297 149377 149417 149497 149627 149717 149767 149827 149837 149867 150067 150077 150097 150107 150197 150217 150247 150287 150377 150407 150427 150497 150517 150587 150607 150617 150697 150707 150767 150797 150827 150847 150907 150967 151007 151027 151057 151157 151237 151247 151337 151357 151397 151477 151507 151517 151537 151597 151607 151637 151667 151687 151717 151787 151817 151847 151897 151937 151967 152017 152027 152077 152147 152197 152267 152287 152297 152377 152407 152417 152567 152597 152617 152657 152717 152767 152777 152837 152857 152897 152947 153067 153077 153107 153137 153247 153277 153287 153337 153407 153427 153437 153457 153487 153557 153607 153757 153817 153877 153887 153947 153997 154027 154057 154067 154087 154097 154127 154157 154247 154267 154277 154387 154417 154487 154667 154727 154747 154787 154807 154877 154897 154927 154937 155017 155027 155047 155087 155137 155167 155317 155327 155377 155387 155537 155557 155627 155657 155707 155717 155747 155777 155797 155887 156007 156127 156157 156217 156227 156257 156307 156347 156437 156467 156487 156577 156677 156707 156727 156797 156817 156887 156967 157007 157037 157057 157127 157177 157207 157217 157247 157277 157307 157327 157427 157457 157477 157627 157637 157667 157747 157837 157867 157877 157897 157907 158017 158047 158077 158227 158357 158407 158507 158527 158537 158567 158597 158617 158647 158657 158747 158777 158867 158927 159017 159097 159157 159167 159227 159287 159337 159347 159407 159437 159457 159617 159667 159697 159707 159737 159787 159857 159937 159977 160087 160117 160207 160217 160357 160367 160387 160397 160507 160627 160637 160687 160697 160757 160807 160817 160877 160907 160967 160997 161017 161047 161087 161137 161167 161237 161267 161377 161387 161407 161507 161527 161627 161717 161807 161947 161957 161977 162007 162017 162257 162277 162287 162457 162517 162527 162557 162577 162677 162727 162787 162847 162907 162917 162937 162947 162997 163027 163117 163127 163147 163307 163327 163337 163367 163417 163477 163487 163517 163567 163627 163637 163697 163847 163927 163987 163997 164057 164117 164147 164267 164357 164377 164387 164447 164477 164587 164617 164627 164677 164707 164767 164837 164987 165037 165047 165247 165287 165317 165367 165397 165437 165457 165527 165587 165617 165667 165707 165817 165857 165877 165887 165947 166027 166147 166157 166207 166237 166247 166297 166357 166417 166457 166487 166567 166597 166627 166657 166667 166807 166847 166867 166967 166987 167017 167047 167077 167087 167107 167117 167177 167197 167267 167317 167407 167437 167537 167597 167627 167677 167747 167777 167887 167917 167987 168037 168067 168127 168197 168227 168247 168277 168347 168457 168527 168617 168677 168697 168737 168887 168937 168977 169007 169067 169097 169177 169217 169307 169327 169427 169457 169567 169607 169627 169657 169667 169777 169817 169837 169937 169957 169987 170047 170057 170167 170197 170207 170227 170267 170327 170347 170447 170497 170537 170557 170627 170647 170707 170767 170777 170827 170837 170857 170887 170927 170957 171007 171047 171077 171167 171317 171427 171467 171517 171617 171637 171697 171707 171757 171827 171877 171917 171937 171947 172027 172097 172127 172147 172157 172217 172297 172307 172357 172427 172507 172517 172597 172607 172657 172687 172717 172787 172807 172867 172877 172987 173087 173137 173177 173207 173267 173297 173347 173357 173497 173617 173647 173687 173707 173777 173807 173827 173867 173897 173917 173977 174007 174017 174047 174067 174077 174137 174157 174197 174257 174337 174347 174367 174407 174457 174467 174487 174527 174617 174637 174737 174767 174877 174907 174917 175067 175267 175277 175327 175447 175687 175727 175757 175837 175897 175937 176017 176047 176087 176207 176227 176237 176317 176327 176347 176357 176417 176467 176497 176507 176537 176557 176597 176677 176747 176777 176797 176807 176857 176887 176927 176977 177007 177127 177167 177217 177257 177337 177347 177427 177467 177487 177647 177677 177787 177797 177887 177907 177917 177967 178037 178067 178117 178127 178187 178207 178247 178307 178327 178397 178417 178447 178487 178537 178567 178597 178627 178697 178757 178807 178817 178877 178897 178907 178987 179057 179107 179167 179287 179317 179327 179357 179407 179437 179497 179527 179657 179687 179717 179737 179807 179827 179897 179917 179947 179957 180007 180077 180097 180137 180247 180287 180307 180317 180337 180347 180437 180497 180547 180617 180647 180667 180797 180847 180907 181087 181157 181277 181297 181387 181397 181457 181537 181607 181667 181717 181757 181777 181787 181837 181927 181957 181967 181997 182027 182047 182057 182107 182167 182177 182297 182387 182417 182467 182537 182587 182617 182627 182657 182687 182747 182857 182867 182887 182927 182957 183037 183047 183067 183167 183247 183307 183317 183377 183397 183437 183487 183497 183527 183577 183587 183637 183697 183707 183797 183877 183907 183917 184007 184057 184087 184117 184157 184187 184337 184417 184447 184477 184487 184517 184567 184577 184607 184627 184687 184727 184777 184837 184957 184967 184997 185027 185057 185077 185137 185167 185177 185267 185327 185467 185477 185527 185557 185567 185677 185707 185737 185747 185767 185797 185897 185917 185947 185957 185987 186007 186037 186097 186107 186157 186187 186227 186247 186317 186377 186397 186437 186587 186647 186707 186727 186757 186877 186917 186947 187027 187067 187127 187177 187217 187237 187277 187337 187367 187387 187417 187477 187507 187547 187597 187637 187687 187787 187877 187897 187907 187927 187987 188017 188107 188137 188147 188197 188317 188407 188417 188437 188527 188677 188687 188707 188767 188827 188857 188927 188957 189017 189067 189127 189187 189257 189307 189337 189347 189377 189407 189437 189467 189517 189547 189617 189697 189757 189767 189797 189817 189877 189887 189947 189967 189977 189997 190027 190097 190147 190207 190297 190357 190367 190387 190507 190537 190577 190607 190657 190667 190717 190787 190807 190837 190997 191027 191047 191057 191137 191227 191237 191297 191447 191467 191497 191507 191537 191627 191657 191677 191707 191717 191747 191827 191837 191977 192007 192037 192047 192097 192187 192307 192317 192347 192377 192407 192497 192547 192557 192587 192617 192637 192667 192677 192697 192737 192757 192767 192817 192847 192877 192887 192917 192977 193057 193147 193247 193327 193337 193357 193367 193387 193447 193507 193577 193597 193607 193727 193757 193847 193877 193937 193957 194017 194027 194057 194087 194167 194197 194267 194377 194507 194527 194647 194687 194707 194717 194767 194827 194867 194917 194977 195047 195077 195127 195137 195157 195197 195277 195407 195427 195457 195497 195527 195677 195697 195737 195787 195817 195887 195907 195967 195977 195997 196087 196117 196177 196187 196247 196277 196307 196337 196387 196477 196597 196657 196687 196717 196727 196817 196837 196907 196927 197077 197117 197137 197147 197207 197257 197297 197347 197507 197567 197597 197647 197677 197767 197807 197837 197887 197927 197947 197957 198017 198047 198097 198127 198197 198257 198277 198337 198347 198377 198397 198427 198437 198637 198647 198817 198827 198937 198967 198977 198997 199037 199207 199247 199267 199337 199357 199417 199447 199457 199487 199567 199637 199657 199687 199697 199777 199807 199877 199967 200017 200087 200117 200177 200227 200237 200257 200297 200357 200407 200437 200467 200587 200597 200657 200797 200807 200867 200927 200987 201007 201037 201107 201167 201247 201287 201307 201337 201437 201497 201517 201547 201557 201577 201667 201757 201767 201787 201797 201827 201847 201907 201937 201947 201997 202067 202087 202127 202187 202277 202327 202357 202387 202567 202577 202627 202637 202667 202717 202747 202757 202777 202817 202877 202907 202967 202987 203017 203057 203117 203207 203227 203317 203387 203417 203617 203627 203657 203767 203807 203857 203897 203947 203977 204007 204047 204067 204107 204137 204367 204377 204397 204427 204437 204487 204517 204557 204587 204667 204707 204797 204857 204887 204917 204947 205097 205157 205187 205237 205267 205297 205307 205327 205357 205397 205417 205427 205477 205487 205507 205537 205607 205627 205657 205817 205837 205847 205937 205957 205967 206027 206047 206077 206177 206197 206237 206347 206407 206447 206467 206477 206527 206597 206627 206807 206827 206887 206897 206917 207017 207037 207127 207187 207197 207227 207257 207287 207307 207367 207377 207457 207497 207517 207547 207797 207847 207877 207947 207967 207997 208037 208057 208067 208147 208207 208217 208277 208337 208367 208387 208457 208577 208627 208657 208667 208687 208697 208787 208807 208837 208877 208907 208927 208997 209147 209227 209257 209267 209317 209327 209347 209357 209477 209497 209567 209597 209647 209687 209707 209717 209767 209837 209857 209887 209917 209927 209977 209987 210037 210097 210127 210157 210187 210247 210257 210277 210317 210347 210407 210437 210467 210487 210527 210557 210827 210857 210907 210967 211007 211067 211097 211177 211187 211217 211247 211297 211427 211457 211507 211597 211657 211727 211747 211777 211817 211867 211877 211927 211997 212057 212117 212167 212207 212227 212297 212437 212447 212467 212507 212557 212587 212627 212677 212777 212827 212837 212867 212897 212917 212987 213067 213097 213217 213247 213287 213307 213337 213397 213407 213467 213557 213637 213727 213737 213827 213847 213887 213947 213977 214007 214087 214147 214177 214237 214297 214457 214507 214517 214607 214657 214667 214787 214807 214817 214867 214967 214987 215077 215087 215197 215297 215317 215417 215447 215497 215507 215587 215617 215687 215737 215767 215797 215827 215857 215927 216037 216107 216127 216157 216217 216317 216347 216397 216577 216607 216617 216647 216757 216787 216877 216917 216947 216967 217027 217057 217117 217157 217207 217307 217337 217367 217387 217397 217457 217517 217577 217667 217687 217697 217717 217727 217747 217907 217937 218047 218077 218087 218107 218117 218137 218227 218287 218357 218417 218437 218447 218527 218627 218657 218677 218717 218737 218797 218857 218887 218947 218987 219017 219097 219187 219217 219277 219377 219407 219437 219467 219517 219547 219577 219587 219607 219647 219677 219707 219727 219757 219767 219787 219797 219847 219917 219937 219977 220057 220147 220177 220217 220307 220327 220357 220447 220537 220667 220687 220747 220757 220807 220877 220897 220907 221047 221077 221087 221197 221227 221317 221327 221447 221477 221497 221537 221567 221587 221657 221677 221707 221717 221737 221747 221797 221807 221827 221957 221987 222007 222067 222107 222127 222137 222197 222247 222317 222337 222347 222367 222437 222527 222557 222587 222647 222707 222787 222857 222877 222947 222967 222977 223007 223037 223087 223207 223217 223247 223277 223337 223367 223507 223547 223577 223637 223667 223697 223747 223757 223837 224027 224047 224057 224177 224197 224267 224317 224327 224467 224527 224617 224677 224717 224737 224797 224897 224947 224977 225037 225067 225077 225157 225167 225217 225227 225257 225287 225307 225347 225427 225457 225527 225637 225697 225767 225977 226007 226027 226087 226217 226267 226307 226337 226357 226367 226397 226427 226487 226547 226637 226657 226697 226777 226817 226907 226937 227027 227147 227167 227177 227207 227257 227267 227377 227387 227407 227467 227497 227537 227567 227597 227627 227707 227797 227827 227947 227977 228077 228097 228127 228197 228257 228307 228337 228427 228457 228517 228577 228587 228617 228637 228647 228677 228707 228737 228757 228797 228847 228887 229027 229037 229127 229157 229217 229237 229247 229267 229487 229507 229547 229627 229637 229717 229727 229777 229837 229847 229897 229937 230017 230047 230077 230107 230117 230137 230227 230257 230327 230357 230387 230467 230507 230567 230597 230647 230767 230807 230827 230977 231017 231067 231107 231197 231277 231317 231347 231367 231547 231607 231677 231827 231877 231947 231967 232007 232117 232187 232207 232217 232307 232357 232367 232417 232457 232487 232567 232597 232607 232777 232847 232877 232907 232937 232987 233117 233267 233297 233327 233347 233357 233407 233417 233437 233477 233557 233617 233687 233747 233777 233837 233917 234007 234067 234167 234187 234197 234217 234287 234317 234457 234467 234527 234547 234587 234727 234847 234907 234917 234947 234967 234977 235007 235057 235117 235177 235307 235337 235397 235447 235537 235577 235607 235747 235787 235877 235927 235967 235997 236017 236077 236087 236107 236167 236207 236287 236297 236377 236387 236407 236477 236507 236527 236627 236707 236737 236807 236867 236897 236917 236947 237067 237137 237157 237217 237257 237277 237287 237467 237487 237547 237607 237707 237737 237767 237857 237877 237967 237977 237997 238037 238157 238207 238237 238247 238267 238307 238397 238417 238477 238547 238627 238657 238727 238747 238837 238877 238897 238967 239017 239027 239087 239137 239147 239167 239237 239287 239297 239347 239357 239387 239417 239527 239557 239567 239587 239597 239737 239807 239857 239947 239957 239977 240007 240017 240047 240197 240257 240287 240347 240437 240517 240587 240607 240677 240707 240727 240797 240967 240997 241027 241037 241067 241117 241127 241177 241207 241327 241337 241517 241537 241567 241597 241667 241687 241727 241807 241817 241847 241867 241877 241907 242057 242147 242197 242227 242257 242357 242377 242447 242467 242617 242647 242677 242747 242797 242807 242867 242887 242927 243077 243137 243157 243167 243197 243227 243367 243437 243487 243517 243527 243577 243587 243647 243707 243787 243857 243917 244087 244147 244157 244177 244217 244247 244297 244357 244367 244457 244507 244547 244567 244597 244637 244667 244687 244747 244787 244837 244877 244897 244957 244997 245087 245107 245177 245257 245317 245407 245417 245437 245477 245527 245587 245627 245747 245897 245977 246017 246097 246167 246187 246217 246247 246277 246317 246497 246527 246557 246577 246607 246637 246707 246787 246817 246907 246937 246947 247007 247067 247087 247337 247547 247607 247697 247717 247847 247957 247997 248057 248077 248117 248137 248167 248177 248257 248267 248317 248357 248407 248447 248477 248537 248587 248597 248627 248657 248707 248737 248797 248827 248867 248887 248987 249017 249037 249097 249107 249127 249187 249217 249257 249287 249317 249367 249377 249397 249427 249437 249497 249517 249607 249647 249677 249727 249737 249797 249827 249857 249947 249967 250007 250027 250037 250057 250147 250267 250307 250687 250727 250777 250787 250807 250837 250867 250967 251057 251087 251117 251177 251197 251257 251287 251297 251347 251387 251417 251437 251467 251477 251527 251567 251677 251707 251737 251857 251887 251897 251917 251947 252017 252037 252157 252277 252457 252607 252617 252667 252727 252737 252767 252817 252827 252877 252887 252937 253157 253247 253307 253367 253387 253417 253427 253447 253507 253537 253567 253607 253637 253717 253777 253787 253867 253907 253937 253987 254027 254047 254147 254197 254207 254257 254377 254407 254437 254447 254537 254557 254627 254647 254747 254777 254827 254857 254887 254927 254977 254987 255007 255077 255097 255107 255127 255137 255197 255217 255247 255457 255467 255487 255517 255587 255617 255637 255667 255757 255767 255847 255877 255887 255907 255917 255947 255977 256057 256117 256147 256187 256307 256337 256517 256567 256577 256687 256757 256877 256957 256967 257017 257077 257107 257177 257287 257297 257407 257437 257447 257497 257627 257657 257687 257707 257717 257797 257837 257857 257867 257947 257987 258067 258107 258127 258157 258197 258277 258317 258337 258407 258437 258487 258527 258607 258617 258637 258677 258697 258707 258737 258787 258827 258847 258887 258917 258967 258977 259157 259177 259277 259387 259397 259507 259517 259537 259547 259577 259627 259657 259667 259697 259717 259837 259867 259907 259937 259967 260017 260047 260137 260207 260317 260387 260417 260467 260527 260587 260647 260677 260717 260747 260807 260857 260987 261017 261077 261127 261167 261337 261347 261407 261427 261467 261557 261577 261587 261637 261697 261707 261757 261787 261847 261887 261917 261977 262007 262027 262127 262147 262187 262217 262237 262337 262387 262567 262597 262627 262657 262697 262747 262807 262877 262897 262937 262957 263047 263077 263167 263227 263257 263267 263287 263387 263437 263537 263567 263597 263647 263657 263677 263737 263827 263867 263927 263957 264007 264127 264137 264167 264437 264487 264527 264577 264637 264697 264757 264787 264827 264977 264997 265007 265037 265117 265157 265207 265247 265277 265337 265417 265427 265547 265567 265607 265717 265747 265757 265787 265807 265847 265957 265987 266027 266047 266117 266137 266177 266297 266417 266447 266477 266587 266647 266677 266687 266767 266797 266837 266867 266897 266927 266947 266957 266977 267017 267037 267097 267167 267187 267217 267227 267277 267307 267317 267497 267517 267557 267587 267637 267647 267667 267677 267727 267737 267797 267857 267877 267887 267907 268207 268237 268267 268297 268487 268507 268517 268537 268547 268607 268637 268747 268757 268777 268817 268897 268927 268937 268997 269057 269117 269167 269177 269237 269257 269317 269327 269377 269387 269527 269597 269617 269887 269897 269947 269987 270037 270097 270157 270167 270217 270287 270307 270337 270407 270437 270527 270547 270577 270587 270667 270737 270797 270937 270967 271027 271057 271067 271097 271127 271177 271217 271277 271357 271367 271517 271597 271637 271657 271787 271807 271867 271897 271927 271967 272227 272257 272267 272287 272317 272347 272407 272417 272477 272507 272537 272567 272717 272737 272777 272807 272887 272917 272927 273047 273067 273107 273127 273157 273187 273367 273457 273517 273527 273617 273697 273727 273787 273797 273827 273857 273967 273997 274007 274117 274147 274177 274187 274237 274277 274357 274457 274517 274627 274667 274697 274777 274787 274817 274837 274847 274867 274957 275027 275047 275087 275147 275167 275207 275227 275357 275447 275657 275677 275767 275827 275837 275897 275917 275987 276007 276037 276047 276137 276187 276247 276257 276277 276337 276347 276467 276487 276517 276527 276557 276587 276637 276707 276767 276817 276827 276847 276907 276917 276977 277007 277087 277097 277157 277177 277217 277247 277297 277427 277547 277567 277577 277597 277637 277657 277687 277747 277757 277787 277847 277897 278017 278087 278147 278177 278207 278227 278237 278347 278387 278437 278497 278557 278617 278627 278687 278717 278767 278807 278827 278867 278917 278947 279007 279047 279127 279137 279187 279317 279337 279397 279407 279557 279577 279607 279637 279707 279767 279817 279847 279857 279967 279977 280037 280097 280187 280207 280277 280297 280327 280337 280487 280507 280537 280547 280597 280607 280627 280697 280717 280817 280837 280897 280927 280957 280967 280997 281117 281167 281207 281227 281297 281317 281327 281357 281527 281557 281627 281647 281717 281737 281747 281767 281777 281797 281807 281837 281857 281867 281887 281927 281947 282097 282127 282157 282167 282287 282307 282377 282407 282427 282487 282577 282617 282677 282697 282707 282767 282797 282827 282847 282907 282917 282977 283007 283027 283097 283117 283207 283267 283277 283397 283447 283487 283607 283637 283687 283697 283807 283817 283837 283937 283957 284057 284117 284227 284237 284267 284357 284377 284387 284407 284447 284467 284477 284507 284527 284587 284657 284707 284737 284747 284777 284807 284857 284897 284917 284927 284957 285007 285227 285287 285317 285377 285457 285497 285517 285557 285667 285697 285707 285757 285767 285827 285937 285977 285997 286367 286397 286427 286457 286477 286487 286547 286687 286697 286777 286927 286987 287047 287057 287087 287107 287117 287137 287167 287237 287257 287297 287327 287347 287387 287437 287537 287557 287597 287747 287857 287867 287887 287977 288007 288077 288137 288227 288247 288257 288307 288317 288427 288467 288527 288577 288647 288697 288767 288817 288877 288907 288947 288997 289067 289127 289297 289397 289417 289477 289577 289607 289637 289657 289717 289727 289837 289847 289897 289937 289957 289967 289987 290027 290047 290057 290107 290137 290317 290327 290347 290447 290497 290527 290557 290597 290617 290627 290657 290677 290707 290737 290767 290827 290837 290897 290987 291007 291037 291077 291107 291167 291217 291257 291287 291337 291367 291377 291437 291457 291547 291647 291677 291727 291817 291857 291877 291887 291997 292027 292037 292057 292147 292157 292267 292367 292427 292477 292517 292577 292627 292667 292717 292727 292777 292807 292837 292867 293087 293107 293147 293177 293207 293257 293357 293467 293507 293617 293677 293717 293767 293827 293957 294067 294127 294157 294167 294227 294247 294277 294317 294337 294347 294397 294467 294647 294757 294787 294887 294947 294997 295007 295037 295187 295237 295247 295277 295357 295387 295417 295517 295567 295727 295777 295787 295837 295847 295877 295937 296017 296027 296047 296117 296137 296237 296287 296347 296377 296437 296477 296507 296557 296587 296627 296687 296767 296797 296827 296987 297067 297097 297247 297257 297317 297377 297397 297457 297467 297487 297607 297617 297707 297727 297757 297797 297907 297967 298087 298157 298187 298237 298247 298307 298327 298427 298477 298607 298667 298687 298757 298777 298817 298847 298897 298937 299017 299027 299087 299107 299137 299147 299197 299287 299317 299357 299417 299447 299477 299527 299567 299617 299777 299807 299857.

================================================================================================================================================================

Si avec ces 4 tableaux (4 algorithmes), on peut repartir aisément les nombres impairs composés, c’est qu’on pourra aussi en déduire aisément la répartition de nombres impairs non composés appelés nombres premiers.

La répartition des nombres premiers est loin d’appartenir au hasard, comme disait Gausse « Il n’y a aucun moyen de prédire l’odre d’apparition des nombres premiers. ». Avec ces 4 tableaux ou algorithmes, je viens de prouver que les nombres premiers n’apparaissent pas au hasard, il y a bien un schéma qui organise leur distribution. Les nombres premiers sont organisés dans l’organisation des nombres impairs composés.

Bibliographie

1) Peter L. Montgomery. Evaluatinf of form X m+n = f(X m , X n , X m+n )

2) Famous Problems of mathematics Cray lock. New york, p.1-20 et p.121-155

3) SCHOLL P.C.1989 : Algorithmique et représentation des données. Edition MASSON

4) S.DIALLO : Utilisation des carrés parfaits dans le recherche d’un diviseur d’un entier naturel. Revue 4) scientifique de l’université de kankan (RESUK) No 006 juin 08 P.52-57

5) G. Hawing : Algorithme de test de primalité, Revue de science Gamal Abdel Nasser 2014

Remerciement

Je remercie DIEU, l’Omniscient, de m’avoir confié la science de la répartition des nombres premiers. Je remercie mes feus parents Paul et Anne Marie Curtis de m’avoir donné vie et d’avoir veillé sur mon éducation idéologique et scientifique. Je remercie mon frère Jacob Hawing et mes trois sœurs Elisabeth, Marie Hélène et Isabelle pour leur soutien moral. Je remercie ma chère épouse Stéphanie Zohra Bohui, pour avoir accepté laisser le cahier et le stylo prendre sa place durant ces sept dernières années. Oui, il est bien difficile d’être l’épouse d’un scientifique, car il est plus passionné par la recherche que par l’attention pour la femme. Je remercie le fondateur de l’Université Mahatma Gandhi, Mamadou Mouctar Savané, pour m’avoir écouté, cru et soutenu, pour avoir parié que je pouvais réussir le mystère de la répartition des nombres premiers. Je bénis le jour où j’ai croisé le chemin de ce monsieur. Je remercie le Ministère et le ministre de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique Guinéen, M.Yéro Baldé pour son soutien et encouragement, je remercie le ministre Albert Damantang Camara, pour tout son soutien que je ne saurais oublier, je remercie la Société Mathématique Guinéenne, la Société Mathématique Marocaine, principalement Mostafa Belkasmi, la Société Mathématique Tunisienne, je remercie la Société Mathématique Africaine au Sénégal (AIMS-Senegal), et Fabien Pazuki de l’université Bordeaux1 France. Je remercie le Russe, Pr. Sebeldin Anatoly, Pr Alpha Lamine Sylla et dieu des Maths. Mes remerciements vont également à l’endroit du personnel enseignant de l’université Mahatma Gandhi, à l’endroit de M. Soumaré Fodé Idrissa, le programmeur qui s’est mis à notre disposition nuit et jour sans relâche pour traduire cet algorithme en langage machine. Je remercie mes amis de la 40ème Électrotechnique et mes étudiants. Je remercie les sites d’information et radios guinéens (RTG, guinee7.com ; actuconakry, gbassikolo, visionguinee, forumtousguinéens, aminata.com, factuguinée, evasionguinee, espacefm, espace TV, guinéenews, mediaguinée, gagan TV, Guinée Times etc…) et sites panafricains qui ont toujours accepté de vendre mon image et de publier mes articles contre aucun franc, à temps et à contre temps. Je dis merci à tous mes amis des réseaux sociaux qui m’ont soutenu avec leur message et appel. Je dis aussi merci à mes contradicteurs, car grâce à leur pertinence, j’ai pu m’armer d’avantage. Enfin, la main sur la poitrine, je dis merci à mes formateurs. Sans eux, je suis persuadé que je n’allais pas réussir ce que j’ai réussi aujourd’hui. On dit chez nous « La force d’un baobab se trouve dans ses racines »

SCHEMA ORGANIZING THE DISTRIBUTION OF FIRST NUMBERS

======================================================================================================================================

Pr. Guillaume HAWING

University Mahatma Gandhi

Conakry – République de Guinée.

Contact : +224 664 736293/ +224 733196

hawingguillaume@yahoo.fr ou havingguillaume@gmail.com

======================================================================================================================================

Conakry, le 07 February 2016 – all rights reserved

Reviews of existing work

The dream of accurate and simple formula for the n prime number p(n) , or the number k (n) of prime numbers less than or equal to n, took an early hit in the extrem irregularity of their distribution, which have to settle for less ambitious goals. But even looking for formulas giving only prime numbers are fairly disap pointing; thus, it is easy to show that there is no non-constant polynomial function P(n) which would take only the first values ​​for all integers n, or even for almost all n; in fact, even it is not known if there is a polynomial of degree greater than 1 that takes an minfinity of prime values.

This is what explains the interest of Euler remark: the quadratic polynomial P(n) = n2 + n + 41 is prime for all positive integers strictly less than 40 (of course, if n is a multiple 41, P(n) will also be a multiple of 41, and therefore non-prime). Besides, 41 is the largest « Euler lucky number », that is to say the largest integer A for which the polynomial n2 + n + A is prime for all n strictly less than A – 1 ; this follows from the Stark-Heegner theorem a result of class field theory which was demonstrated in 1967.

Other formulas using more general functions, such as that of Mersenne, had been considered, the most famous being the one conjectured by Fermat: F n = 22n + 1 is prime for all n. Alas, if those numbers (now called Fermat numbers) are first for 0 ≤ n ≤ 4, Euler discovered that the sixth, F 5 , is dividable by 641, ruining conjecture; Currently, it is believed instead that Fn is always made when n> 4.

Problematic

Since the dawn of time, prime numbers have fascinated and exacerbated the curiosity of scholars, researchers, scientists and other mathematicians. This is the charm, captivating mysteries and unsolved riddles. The distribution of prime numbers is an ancient puzzle, a problem that is more than 3,000 years and took to the failure of the brightest scientific minds in the history of science. It is a problem that is even formulated a hypothesis, called the hypothesis of the German Bernhard Riemann (Riemann zeta function), part of the 7 issues of price updates millennium for a million dollar since May 1900 by the Clay Mathematics Foundation . Today,

The conjecture of twin primes

Goldbach conjecture

Riemann hypothesis

Objective of my work

Find a simple mathematical pattern that organizes the distribution of prime numbers without any error

Scientific importance and consequences of my research

Criminals can break a key RSA encryption. But the private key can be recalculated provided to calculate the decomposition into prime numbers of many. To hope to accelerate this decomposition, we seek to know the best prime numbers. However, as this patterns allows to simply list the primes, so the hands of cyber criminology, there is a danger for hacking accounts and decoding secret information. But in the hands of businesses and protection of firms, this patterns will help secure bank accounts, more secure secret information etc. More prime numbers that dials a code, the greater the code is reliable. This simple algorithm with simple tools will better secure bank accounts, information and internet data.

Diagram which organizes the distribution of prime numbers

Except the integers 2 and 5, all primes are complete by the integers: 1, 3, 7 or 9. Prime numbers are of the form 10n + 1 and 10n + 3 or 10n + 10n + 7 or 9.

Let study the behavior of primes in each case:

Except the integers 2 and 5, all prime numbers are completed by the integers 1, 3, 7 or 9. Prime numbers are of the form 10n + 1 or 10n + 3 or 10n + 7 or 10n + 9.

Let’s study the behavior of prime numbers in each case.

5.a Diagram rejoined the primes numbers of the form U = 10n+ 7:

Remarks :

All the odd numbers of the form 10n + 7 are either first or compounds.

Odd numbers compounds as 10n + 7 can only have two forms: either 10n + 7 = (10k 1 + 3) (10k 2 + 9) or 10n + 7 = (10k 3 + 7) (10k 4 + 1) where k 1 ; k 2 ; k 3 and k 4 are integers.

To the question, how are distributed prime numbers or odd numbers not compounds, naturally, we can ask another question: how are distributed the odd numbers that are not first? And the answer seems obvious, the two distributions are inseparable, because one does not go without the other and solve an equivalent to solve the other.

In this light, trying to have a pattern that organizes the distribution of compounds odd numbers of the form: U 1 = (10k 1 + 3) (10k 2 + 9) and U 2 = (10k 3 + 7) (10k 4 + 1).

Consider the following table containing U 1 and U 2

Table A

10k 1 +3 10k 2 +9 10k 3 +7 10k 4 +1 3 9 7 11 13 19 17 21 23 29 27 31 33 39 37 41 43 49 47 51 53 59 57 61 63 69 67 71 73 79 77 81 83 89 87 91 93 99 97 101 Infinite infinite infinite Infinite

This table includes two parts: One part yellow and part green, products respectively (10k 1 +3) (10k 2 +9) and of (10k 3 +7) (10k 4 +1), is the schema that organizes all odd numbers ending in 7 compounds, that is to say of the form 10n+7.

That is the schema Organizes all odd numbers ending in 7 compounds, That Is to say of the form 10n+7?

To list order, odd numbers compounds and prime numbers smaller than n, the procedure is as follows: We take each element of a 10k 1 +3 (3 ; 13 ; 23 ; 33 ; 43 ;…..), is multiplied by the various elements 10k 2 + 9 (9; 19; 29; 39; 49; 59 ….). No products must not exceed n. The different results of the multiplications, all must be less than or equal to n. We perform the same exercise for the whole column 10k 3 +7 et 10k 4 +1. For this column also, no product of multiplying each 10k 3 + 7 element (7; 17; 27; 37; 47; ……) by 10k 4 + 1 elements (11; 21; 31;. 41 …) do must exceed n. After these different products, and is sorted in ascending order, the odd numbers obtained compounds, ranging from 9 to 3 * n. The prime numbers are then odd numbers ending in 7 missing in the list of rankings. In other words, if the difference between successive odd numbers terminated compounds classified 7, 3* 9 at n is 10 there is no prime number between these two numbers. If the difference between two successive odd composite numbers ending in 7 is 20, there will be a prime number between these two numbers. If this difference is 30, there will be two prime numbers between these two numbers.

How to have an ordered list of odd numbers and even numbers compounds non compounds (first) lower than an integer n, as 10n + 7?

Exemple : Let us count the odd composite numbers and prime numbers of the form 10n+7 less than n= 3*109= 327.

U 1 for the column was : 3*9 ; 3*19 ; 3*29 ; 3*39 ; 3*49 ; 3*59 ; 3*69 ; 3*79 ; 3*89 ; 3*99 ; 3*109 ; 13*19

U 2 for the column was : 7*11 ; 7*21 ; 7*31 ; 7*41 ;

In ordering odd numbers composed of column U 1 and U 2 , we have : 27 ; 57 ; 77 ; 87 ; 117 ; 147 ; 177 ; 207 ; 217 ; 237 ; 247 ; 287 ; 297

Here we are with 13 successive odd numbers of compounds form 10n+7. Continuing with the same method, we can establish an infinite number of odd numbers of the successive compounds form 10n+7.

How to deduce the primes of this list of successive odd numbers of form compounds 10n+7 less than 327 ?

*******************************************************************************************************************************

Théorème : Let N 1 et N 2 , two successive odd numbers of compounds form 10n+7.

If N 2 -N 1 = 10 , there is no primes of the form 10k + 7 between N 1 and N 2

, is no primes of the form 10k + 7 between N and N If N 2 -N 1 = 20, there is no primes of the form 10k + 7 between N 1 and N 2

-N = 20, there is no primes of the form 10k + 7 between N and N If N 2 –N 1 = 30, there are two primes of the form 10k + 7 between N 1 et N 2 .

*******************************************************************************************************************************

In the list of odd numbers compounds: 27 ; 57 ; 77 ; 87 ; 117 ; 147 ; 177 ; 207 ; 217 ; 237 ; 247 ; 287 ; 297

57-27=30 , there are two relatively prime numbers 27 and 57 which are : 37 , 47 .

, there are two relatively prime numbers and which are : , . 77-57=20 , there is one prime number between 57 et 77 , which is 67

, there is one prime number between et , which is 87-77=10, there are no prime numbers between 77 et 87.

Following the same process for other compounds whole, we have the following prime numbers: 97 ; 127 ; 137 ; 157 ; 167 ; 187 ; 197 ; 227 ; 257 ; 267. Considering the fact 7 and 17 which are absent from the list, the prime numbers ending in 7 are below 327 : 7 ; 17 ; 37 ; 47 ; 67 ; 97 ; 127 ; 137 ; 157 ; 167 ; 187 ; 197 ; 227 ; 257 ; 267 ; 277.

Schema odd numbers compounds as 10n + 7, we draw the following conclusion:

Odd numbers or not compounds primes of the form 10n + 7 do not appear randomly. They are between two successive odd numbers compounds as 10n + 7 difference 20 or 30. When we have the list of odd numbers compounds as 10n + 7, which we may be generated by Table A, knowing a prime number P 1 as 10n + 7, we can accurately predict the next prime number P 2 of the form 10n + 7.

N.B : . The numbers 7 and 17 are missing from the list of prime numbers, because they are smaller than the first number odd compounds as 10n + 7

Conclusion : Odd numbers or not compounds primes of the form 10n + 7 are organized in the organization odd numbers compounds as 10n +7.

5.b Diagram rejoined the primes of the form 10n + 3 :

Remarks :

All the odd numbers of the form 10n + 3, are either first or compounds

are either first or compounds Odd numbers of compounds form 10n+3, can only have two forms: is 10n+3= (10k 1 +3) (10k 2 +1) or 10n+3= (10k 3 +7) (10k 4 +9) where k 1 ; k 2 ; k 3 et k 4 are integers

Taking U 1 = (10k 1 +3) (10k 2 +1) and U 2 = (10k 3 +7) (10k 4 +9).

Consider the following table:

Table B

10k 1 +3 10k 2 +1 10k 3 +7 10k 4 +9 3 11 7 9 13 21 17 19 23 31 27 29 33 41 37 39 43 51 47 49 53 61 57 59 63 71 67 69 73 81 77 79 83 91 87 89 93 101 97 109 infinite infinite infinite Infinite

This picture, in the first table image is the schema that organizes the distribution of compounds odd numbers ending in 3, that is to say of the form : 10n+3.

Enumerate for example, 7 odd primes compounds as 10n + 3, it will: 3*11 ; 3*21 ; 3*31 ; 3*41 ; 7*19 ; 13*11 ; 3*51 so (33 ; 63 ; 93 ; 123 ; 133 ; 143 ; 153)

After the first 7, 5 list the odd numbers following compounds was: 3*61 ; 7*29 ; 3*71 ; 3*81 ; 7*39, so (183 ; 203 ; 213 ; 243 ; 273).

By putting together odd numbers compounds, will: 33 ; 63 ; 93 ; 123 ; 133 ; 143 ; 153 ; 183 ; 213 ; 243 ; 273.

Like the first case, we go through the same process of successive odd composite numbers to deduce the odd integers no compounds or primes of the form 10n + 3. Thus, the prime numbers for this compounds integer list are : 43 ; 53 ; 73 ; 83 ; 103 ; 113 ; 163 ; 173 ; 193 ; 203 ; 253 ; 263.

N.B : 3 ; 13 and 23 are less than the smallest composite odd number ending in 3 who is 33.

By adding 3 ; 13 et 23 on a : 3 ; 13 ; 23 ; 43 ; 53 ; 73 ; 83 ; 103 ; 113 ; 163 ; 173 ; 193 ; 203 ; 253 ; 263.

Conclusion: Odd numbers or not compounds primes of the form 10n + 3, are organized in the organization odd numbers compounds as 10n + 3

5.c Diagram rejoined the primes of the form 10n + 1

Remark:

All the odd numbers of the form 10n + 1, are either first or compounds

Odd numbers compounds as 10n + 1, can have three forms: either

10n+1= (10k 1 +3) (10k 2 +7) ou 10n+1= (10k 3 +9) (10k 4 +9) et ou 10n+1= (10k 5 +1) (10k 6 +1) où k 1 , k 2 ; k 2 ; k 3 and k 4 k 5 ; k 6 are natural numbers.

Is U 1 = (10k 1 +3) (10k 2 +7) ; U 2 = (10k 3 +9) (10k 4 +9) et U 3 = (10k 5 +1) (10k 6 +1).

Consider the following table:

Table C

10k 1 +3 10k 2 +7 10k 3 +9 10k 4 +9 10k 5 +1 10k 6 +1 3 7 9 9 11 11 13 17 19 19 21 21 23 27 29 29 31 31 33 37 39 39 41 41 43 47 49 49 51 51 53 57 59 59 61 61 63 67 69 69 71 71 73 77 79 79 81 81 83 87 89 89 91 91 93 97 99 99 101 101 infinite Infinite infinite infinite infinite infinite

This table consists of three parts: Part red, one yellow and one more in green, is the schema that organizes all odd composite numbers ending in 1, that is to say of the form 10n+1.

Enumerate for example, the first 8 odd numbers compounds of this table, we : 3*7 ; 3*17 ; 9*9 ; 3*37 ; 7*13 ; 11*11 ; 3*47 ; 3*57 d’où : (21 ; 51 ; 81 ; 91 ; 111 ; 121 ; 141 ; 171).

Prime numbers ending in 1, this list : 11 ; 31 ; 41 ; 61 ; 71 ; 101 ; 151 ; 161.

Conclusion: Odd numbers or not compounds primes of the form 10n + 1, are organized in the organization odd numbers compounds as 10n + 1

5.d Diagram rejoined the primes of the form 10n + 9:

Remark :

All odd numbers of the form 10n + 9 are either first or compounds. Odd numbers compounds as 10n + 9 may only have three forms: is

10n+9= (10k 1 +3) (10k 2 +3) or 10n+9= (10k 3 +7) (10k 4 +7) and or 10n+9= (10k 5 +9) (10k 6 +1) where k 1 , k 2 ; k 2 ; k 3 et k 4 k 5 ; k 6 are natural numbers.

or and or where et are natural numbers. Is U 1 = (10k 1 +3) (10k 2 +3) ; U 2 = (10k 3 +7) (10k 4 +7) and U 3 = (10k 5 +9) (10k 6 +1).

Consider the following table:

Table D

10k 1 +3 10k 2 +3 10k 3 +7 10k 4 +7 10k 5 +9 10k 6 +1 3 3 7 7 9 11 13 13 17 17 19 21 23 23 27 27 29 31 33 33 37 37 39 41 43 43 47 47 49 51 53 53 57 57 59 61 63 63 67 67 69 71 73 73 77 77 79 81 83 83 87 87 89 91 93 93 97 97 109 101 infinite Infinite infinite infinite infinite infinite

This table consists of three parts: Part red, one yellow and one more in green, is the schema that organizes all odd numbers ending in 9 compounds, that is to say of the form 10n+9.

Enumerate for example, the first 10 odd numbers compounds of this table, we: 3*3 ; 3*13 ; 7*7 ; 3*23 ; 9*11 ; 7*17 ; 3*43 ; 3*53 ; 13*13 ; 9*21 d’où (9 ; 39 ; 49 ; 69 ; 99 ; 119 ; 129 ; 159 ; 169 ; 189

Prime numbers of this list: 19 ; 29 ; 59 ; 79 ; 89 ; 109 ; 139 ; 149 ; 179.

Conclusion: Odd numbers or not compounds primes of the form 10n + 9, are organized in the organization odd numbers compounds as 10n +9 *******************************************************************************************************************************

Theorem : The number of prime numbers of a list of consecutive odd natural numbers of the form 10n+1, 10n+3, 10n+7 or 10n+9 is the sum of twice the number of successive odd numbers of compounds difference 30 and the number of odd numbers compounds of successive difference 20.

NP : amount primes numbers

NC1 : amount of successive odd numbers of compounds difference 30

NC2 : amount of successive odd numbers of compounds difference 20

NP= 2NC1+ NC2

*******************************************************************************************************************************

Exemple : what is the amount of prime numbers odd numbers following successive compounds: 9 ; 39 ; 49 ; 69 ; 99 ; 119 ; 129 ; 159 ; 169 ; 189 ?

Find NC1 et NC2

NC1= (9 ; 39) ; (69 ; 99) ; (129 ; 159)

NC2= (49 ; 69) ; (99 ; 119) ; (169 ; 189)

So NP= 2*3+3=9

Conclusion: Can we associate odd numbers not compounds with odd composite numbers? The answer is certainly not, because one always give birth to others. To the question how divided odd numbers or not compounds are first, back to the question of how are divided odd composite numbers?

N.B : With these charts, we can easily answer the questions: What is the only prime number pn, or how many k (n) of prime numbers less than or equal to n?

APPLICATIONS

APPLICATION 1 : What are the prime numbers less than 1347?

Case of Table A

Prime Numbers ending in 7: Here I divide 1347 by 3. We have: 449 * 3. We are looking all odd numbers compounds in Table A, below 3 * 449, then deduced primes.

Thus, using Table A, prime numbers ending in 7 are lower than 1347: 37 ; 47 ; 67 ; 97 ; 107 ; 127 ; 137 ; 157 ; 167 ; 197 ; 227 ; 257 ; 277 ; 307 ; 317 ; 337 ; 347 ; 367 ; 397 ; 457 ; 467 ; 487 547

557 577 587 607 617 647 677 727 757 787 797 827 857 877 887 907 937 947 967 977 997 1087 1097 1117 1187 ; 1217 ; 1237 ; 1277 ; 1297 ; 1307 ; 1327

Case of Table B

Using Table B, prime numbers ending in 3, 1347 are below: 43 ; 53 ; 73 ; 83 ;103 ; 113 ; 163 ; 173 ; 193 ; 223 ; 233 ; 263 ; 283 ; 293 ; 313 ; 353 ; 373 ; 383 ; 433 ; 443 ; 463 ; 503 ; 523 ; 563 ; 593 ; 613 ; 643 ; 653 ; 673 ; 683 ; 733 ; 743 ; 773 ; 823 ; 853 ; 863 ; 883 ; 953 ; 983 ; 1013 ; 1033 ; 1063 ; 1093 ; 1103 ; 1123 ; 1153 ; 1163 ; 1193 ; 1213 ; 1223 ; 1283 ; 1303

Case of Table C

Using Table C, prime numbers ending in 1, 1347 are below: 31 ; 41 ; 61 ; 71 ; 101 ; 131 ; 151 ; 181 ; 191 ; 211 ; 241 ; 251 ; 271 ; 281 ; 311 ; 331 ; 401 ; 421 431 ; 461 ; 491 ; 521 ; 541 ; 571 ; 601 ; 631 ; 641 ; 661 ; 691 ; 701 ; 751 ; 761 ; 811 ; 821 ; 881 ; 911 ; 941 ; 971 ; 991 ; 1021 ; 1031 ; 1051 ; 1061 ; 1091 ; 1151 ; 1171 ; 1181 ; 1201 ; 1231 ; 1291 ;1301 ; 1321

Case of Table D

Using Table Of prime numbers ending in 9, 1347 are below : 19 ; 29 ; 59 ; 79 ; 89 ; 109 ; 139 ; 149 ; 179 ; 199 ; 229 ; 239 ; 269 ; 349 ; 359 ; 379 ; 389 ; 409 ; 419 ; 439 ; 449 ; 479 ; 499 ; 509 ; 569 ; 599 ; 619 ; 659 ; 709 ; 719 ; 739 ; 769 ; 809 ; 829 ; 839 ; 859 ; 919 ; 929 ; 1009 ; 1019 ; 1039 ; 1049 ; 1069 ; 1109 ; 1129 ; 1229 ; 1249 ; 1259 ; 1279 ; 1289 ; 1319

So the prime numbers less than 1347, is the set of all prime numbers ending in 7, ending in 3, ending with 1 and ending with 9, added the prime numbers 2; 3, 7, 11, 13, 17, 23

**********************************************************************************************************************

N.B : The numbers: 11; 3; 13; 23; 7 and 17 are missing from the list of prime numbers, because they are less than the smallest odd composite numbers for each case. Indeed, 21; 33; 9 and 27 are the smallest odd numbers compounds in each case.

APPLICATION 2 : Table A with the algorithm implemented in machine language, here 6519 first numbers ending in 7 listed in order, generated in less than a second by a microcomputer Toshiba Satellite with a dual core processor 2.20 GHz and 4 GB RAM ( RAM).

7 ; 17 ; 37 47 67 97 107 127 137 157 167 197 227 257 277 307 317 337 347 367 397 457 467 487 547 557 577 587 607 617 647 677 727 757 787 797 827 857 877 887 907 937 947 967 977 997 1087 1097 1117 1187 1217 1237 1277 1297 1307 1327 1367 1427 1447 1487 1567 1597 1607 1627 1637 1657 1667 1697 1747 1777 1787 1847 1867 1877 1907 1987 1997 2017 2027 2087 2137 2207 2237 2267 2287 2297 2347 2357 2377 2417 2437 2447 2467 2477 2557 2617 2647 2657 2677 2687 2707 2767 2777 2797 2837 2857 2887 2897 2917 2927 2957 3037 3067 3137 3167 3187 3217 3257 3307 3347 3407 3457 3467 3517 3527 3547 3557 3607 3617 3637 3677 3697 3727 3767 3797 3847 3877 3907 3917 3947 3967 4007 4027 4057 4127 4157 4177 4217 4297 4327 4337 4357 4397 4447 4457 4507 4517 4547 4567 4597 4637 4657 4787 4817 4877 4937 4957 4967 4987 5077 5087 5107 5147 5167 5197 5227 5237 5297 5347 5387 5407 5417 5437 5477 5507 5527 5557 5647 5657 5717 5737 5807 5827 5857 5867 5897 5927 5987 6007 6037 6047 6067 6197 6217 6247 6257 6277 6287 6317 6337 6367 6397 6427 6547 6577 6607 6637 6737 6827 6857 6907 6917 6947 6967 6977 6997 7027 7057 7127 7177 7187 7207 7237 7247 7297 7307 7417 7457 7477 7487 7507 7517 7537 7547 7577 7607 7687 7717 7727 7757 7817 7867 7877 7907 7927 7937 8017 8087 8117 8147 8167 8237 8287 8297 8317 8377 8387 8447 8467 8527 8537 8597 8627 8647 8677 8707 8737 8747 8807 8837 8867 8887 9007 9067 9127 9137 9157 9187 9227 9257 9277 9337 9377 9397 9437 9467 9497 9547 9587 9677 9697 9767 9787 9817 9857 9887 9907 9967 10007 10037 10067 10177 10247 10267 10337 10357 10427 10457 10477 10487 10567 10597 10607 10627 10657 10667 10687 10837 10847 10867 10937 10957 10987 11027 11047 11057 11087 11117 11177 11197 11257 11287 11317 11437 11447 11467 11497 11527 11587 11597 11617 11657 11677 11717 11777 11807 11827 11867 11887 11897 11927 11987 12007 12037 12097 12107 12157 12197 12227 12277 12347 12377 12437 12457 12487 12497 12517 12527 12547 12577 12637 12647 12697 12757 12907 12917 12967 13007 13037 13127 13147 13177 13187 13217 13267 13297 13327 13337 13367 13397 13417 13457 13477 13487 13537 13567 13577 13597 13627 13687 13697 13757 13807 13877 13907 13967 13997 14057 14087 14107 14177 14197 14207 14327 14347 14387 14407 14437 14447 14537 14557 14627 14657 14717 14737 14747 14767 14797 14827 14867 14887 14897 14947 14957 15017 15077 15107 15137 15187 15217 15227 15277 15287 15307 15377 15427 15467 15497 15527 15607 15647 15667 15727 15737 15767 15787 15797 15817 15877 15887 15907 15937 16007 16057 16067 16087 16097 16127 16187 16217 16267 16417 16427 16447 16477 16487 16547 16567 16607 16657 16747 16787 16927 16937 16987 17027 17047 17077 17107 17117 17137 17167 17207 17257 17317 17327 17377 17387 17417 17467 17477 17497 17597 17627 17657 17707 17737 17747 17807 17827 17837 17957 17977 17987 18047 18077 18097 18127 18217 18257 18287 18307 18367 18397 18427 18457 18517 18587 18617 18637 18757 18787 18797 18917 18947 19037 19087 19157 19207 19237 19267 19387 19417 19427 19447 19457 19477 19507 19577 19597 19687 19697 19717 19727 19777 19867 19927 19937 19997 20047 20107 20117 20147 20177 20287 20297 20327 20347 20357 20407 20477 20507 20627 20707 20717 20747 20807 20857 20887 20897 20947 21017 21067 21107 21157 21187 21227 21247 21277 21317 21347 21377 21397 21407 21467 21487 21517 21557 21577 21587 21617 21647 21727 21737 21757 21767 21787 21817 21937 21977 21997 22027 22037 22067 22147 22157 22247 22277 22307 22367 22397 22447 22567 22637 22697 22717 22727 22777 22787 22807 22817 22877 22907 22937 23017 23027 23057 23087 23117 23167 23197 23227 23297 23327 23357 23417 23447 23497 23537 23557 23567 23627 23677 23687 23747 23767 23827 23857 23887 23917 23957 23977 24007 24077 24097 24107 24137 24197 24247 24317 24337 24407 24517 24527 24547 24677 24697 24767 24847 24877 24907 24917 24967 24977 25037 25057 25087 25097 25117 25127 25147 25237 25247 25307 25357 25367 25447 25457 25537 25577 25657 25667 25717 25747 25847 25867 25997 26017 26107 26177 26227 26237 26267 26297 26317 26347 26357 26387 26407 26417 26437 26497 26557 26597 26627 26647 26687 26717 26737 26777 26927 26947 26987 27017 27067 27077 27107 27127 27197 27277 27337 27367 27397 27407 27427 27437 27457 27487 27527 27617 27647 27697 27737 27767 27817 27827 27847 27917 27947 27967 27997 28027 28057 28087 28097 28277 28297 28307 28387 28447 28477 28517 28537 28547 28597 28607 28627 28657 28687 28697 28807 28817 28837 28867 28927 29017 29027 29077 29137 29147 29167 29207 29287 29297 29327 29347 29387 29437 29527 29537 29567 29587 29717 29837 29867 29917 29927 29947 30047 30097 30137 30187 30197 30307 30347 30367 30427 30467 30497 30517 30557 30577 30637 30677 30697 30707 30727 30757 30817 30937 30977 31147 31177 31237 31247 31267 31277 31307 31327 31337 31357 31387 31397 31477 31517 31547 31567 31607 31627 31657 31667 31687 31727 31817 31847 31907 31957 32027 32057 32077 32117 32237 32257 32297 32327 32377 32467 32497 32507 32537 32587 32647 32687 32707 32717 32797 32887 32917 32957 32987 33037 33107 33247 33287 33317 33347 33377 33427 33457 33487 33547 33577 33587 33617 33637 33647 33757 33767 33797 33827 33857 33937 33967 33997 34057 34127 34147 34157 34217 34267 34297 34327 34337 34367 34457 34487 34537 34607 34667 34687 34747 34757 34807 34847 34877 34897 35027 35107 35117 35227 35257 35267 35317 35327 35407 35437 35447 35507 35527 35537 35597 35617 35677 35747 35797 35837 35897 35977 36007 36017 36037 36067 36097 36107 36137 36187 36217 36277 36307 36457 36467 36497 36527 36587 36607 36637 36677 36697 36767 36787 36847 36857 36877 36887 36947 36997 37057 37087 37097 37117 37217 37277 37307 37337 37357 37397 37447 37507 37517 37537 37547 37567 37607 37657 37717 37747 37847 37897 37907 37957 37967 37987 37997 38047 38167 38177 38197 38237 38287 38317 38327 38377 38447 38557 38567 38677 38707 38737 38747 38767 38867 38917 38977 39047 39097 39107 39157 39217 39227 39317 39367 39397 39607 39667 39727 39827 39847 39857 39877 39887 39937 40037 40087 40127 40177 40237 40277 40357 40387 40427 40487 40507 40577 40597 40627 40637 40697 40787 40847 40867 40897 40927 41017 41047 41057 41077 41117 41177 41227 41257 41357 41387 41467 41507 41597 41617 41627 41647 41687 41737 41777 41887 41897 41927 41947 41957 42017 42157 42187 42197 42227 42257 42307 42337 42397 42407 42437 42457 42467 42487 42557 42577 42667 42677 42697 42727 42737 42767 42787 42797 42937 42967 43037 43067 43117 43177 43207 43237 43397 43427 43457 43487 43517 43577 43597 43607 43627 43717 43777 43787 43867 43987 43997 44017 44027 44087 44207 44257 44267 44357 44417 44497 44507 44537 44587 44617 44647 44657 44687 44777 44797 44867 44887 44917 44927 44987 45007 45077 45127 45137 45197 45247 45307 45317 45337 45377 45427 45497 45557 45587 45667 45677 45697 45707 45737 45757 45767 45817 45827 45887 46027 46147 46187 46237 46307 46327 46337 46447 46457 46477 46507 46567 46687 46727 46747 46757 46807 46817 46867 46877 46957 46997 47017 47057 47087 47137 47147 47207 47237 47287 47297 47317 47387 47407 47417 47497 47507 47527 47657 47717 47737 47777 47797 47807 47837 47857 47917 47947 47977 48017 48157 48187 48197 48247 48337 48397 48407 48437 48487 48497 48527 48647 48677 48757 48767 48787 48817 48847 48857 48907 48947 49037 49057 49117 49157 49177 49207 49277 49297 49307 49367 49417 49477 49537 49547 49597 49627 49667 49697 49727 49747 49757 49787 49807 49877 49927 49937 49957 50047 50077 50087 50147 50177 50207 50227 50287 50377 50387 50417 50497 50527 50587 50627 50647 50707 50767 50777 50857 50867 50957 51047 51137 51157 51197 51217 51257 51287 51307 51347 51407 51427 51437 51487 51517 51577 51607 51637 51647 51767 51787 51797 51817 51827 51907 51977 52027 52057 52067 52127 52147 52177 52237 52267 52387 52457 52517 52567 52627 52667 52697 52727 52747 52757 52807 52817 52837 52937 52957 52967 53017 53047 53077 53087 53117 53147 53197 53267 53327 53377 53407 53437 53507 53527 53597 53617 53657 53717 53777 53857 53887 53897 53917 53927 53987 54037 54167 54217 54277 54287 54347 54367 54377 54437 54497 54517 54547 54577 54617 54647 54667 54727 54767 54787 54877 54907 54917 55057 55117 55127 55147 55207 55217 55337 55457 55487 55547 55667 55697 55717 55787 55807 55817 55837 55897 55927 55967 55987 55997 56087 56167 56197 56207 56237 56267 56377 56417 56437 56467 56477 56527 56597 56687 56737 56747 56767 56807 56827 56857 56897 56957 57037 57047 57077 57097 57107 57287 57347 57367 57397 57427 57457 57467 57487 57527 57557 57587 57637 57667 57697 57727 57737 57787 57847 57917 57947 57977 58027 58057 58067 58147 58207 58217 58237 58337 58367 58417 58427 58477 58537 58567 58657 58687 58727 58757 58787 58897 58907 58937 58967 58997 59077 59107 59167 59197 59207 59357 59377 59387 59407 59417 59447 59467 59497 59557 59567 59617 59627 59707 59747 59797 59887 59957 60017 60037 60077 60107 60127 60167 60217 60257 60317 60337 60397 60427 60457 60497 60527 60607 60617 60637 60647 60727 60737 60757 60887 60917 60937 61007 61027 61057 61297 61357 61417 61487 61507 61547 61627 61637 61657 61667 61687 61717 61757 61837 61927 61967 61987 62017 62047 62057 62137 62207 62297 62327 62347 62417 62467 62477 62497 62507 62597 62617 62627 62687 62827 62897 62927 62987 63067 63097 63127 63197 63247 63277 63317 63337 63347 63367 63377 63397 63467 63487 63527 63577 63587 63607 63617 63647 63667 63697 63727 63737 63857 63907 63977 63997 64007 64037 64067 64157 64187 64217 64237 64327 64567 64577 64627 64667 64717 64747 64817 64877 64927 64937 64997 65027 65147 65167 65257 65267 65287 65327 65357 65407 65437 65447 65497 65537 65557 65587 65617 65647 65657 65677 65687 65707 65717 65777 65827 65837 65867 65927 65957 66037 66047 66067 66107 66137 66337 66347 66377 66457 66467 66587 66617 66697 66797 66877 66947 66977 67057 67157 67187 67217 67247 67307 67427 67447 67477 67537 67547 67567 67577 67607 67757 67777 67807 67867 67927 67957 67967 67987 68087 68147 68207 68227 68437 68447 68477 68507 68567 68597 68687 68737 68767 68777 68897 68917 68927 68947 69067 69127 69197 69247 69257 69317 69337 69427 69457 69467 69497 69557 69677 69697 69737 69767 69827 69847 69857 69877 69997 70067 70117 70157 70177 70207 70237 70297 70327 70457 70487 70507 70537 70607 70627 70657 70667 70687 70717 70867 70877 70937 70957 70997 71147 71167 71237 71257 71287 71317 71327 71347 71387 71437 71527 71537 71597 71647 71707 71777 71807 71837 71867 71887 71917 71947 71987 72047 72077 72167 72227 72277 72287 72307 72337 72367 72467 72497 72547 72577 72617 72647 72707 72727 72767 72797 72817 72907 72937 72977 72997 73037 73127 73237 73277 73327 73387 73417 73477 73517 73547 73597 73607 73637 73727 73757 73847 73867 73877 73897 73907 74017 74027 74047 74077 74167 74177 74197 74257 74287 74297 74317 74357 74377 74507 74527 74567 74587 74597 74687 74707 74717 74747 74797 74827 74857 74887 74897 75017 75037 75167 75217 75227 75277 75307 75337 75347 75367 75377 75407 75437 75527 75557 75577 75617 75707 75767 75787 75797 75937 75967 75997 76147 76157 76207 76367 76387 76487 76507 76537 76597 76607 76667 76697 76717 76757 76777 76837 76847 76907 77017 77047 77137 77167 77237 77267 77317 77347 77377 77417 77447 77477 77527 77557 77587 77617 77647 77687 77747 77797 77867 77977 78007 78017 78137 78157 78167 78277 78307 78317 78347 78367 78427 78437 78467 78487 78497 78517 78577 78607 78697 78707 78737 78787 78797 78857 78877 78887 78977 79087 79147 79187 79337 79357 79367 79397 79427 79537 79627 79657 79687 79697 79757 79777 79817 79847 79867 79907 79967 79987 79997 80077 80107 80147 80167 80177 80207 80287 80317 80347 80387 80407 80447 80527 80537 80557 80567 80627 80657 80677 80687 80737 80747 80777 80897 80917 81017 81047 81077 81097 81157 81197 81307 81457 81517 81527 81547 81637 81647 81667 81677 81707 81727 81737 81817 81847 81937 81967 82007 82037 82067 82207 82217 82237 82267 82307 82387 82457 82487 82507 82567 82657 82727 82757 82787 82837 82847 82997 83047 83077 83117 83137 83177 83207 83227 83257 83267 83357 83407 83417 83437 83477 83497 83537 83557 83597 83617 83717 83737 83777 83857 83987 84017 84047 84067 84127 84137 84247 84307 84317 84347 84377 84407 84437 84457 84467 84697 84737 84787 84827 84857 84947 84967 84977 85027 85037 85087 85147 85237 85247 85297 85427 85447 85487 85517 85577 85597 85607 85627 85667 85717 85817 85837 85847 86017 86027 86077 86117 86137 86197 86257 86287 86297 86357 86467 86477 86587 86627 86677 86767 86837 86857 86927 87037 87107 87187 87257 87277 87317 87337 87407 87427 87517 87547 87557 87587 87697 87767 87797 87877 87887 87917 87977 88007 88037 88117 88177 88237 88327 88337 88397 88427 88547 88607 88657 88667 88747 88807 88817 88867 88897 88937 88997 89017 89057 89087 89107 89137 89227 89237 89317 89387 89417 89477 89527 89567 89597 89627 89657 89767 89797 89867 89897 89917 89977 90007 90017 90067 90107 90127 90187 90197 90217 90227 90247 90397 90407 90437 90527 90547 90617 90647 90677 90697 90787 90847 90887 90907 90917 90947 90977 90997 91097 91127 91237 91297 91367 91387 91397 91457 91577 91757 91807 91837 91867 91957 91967 91997 92077 92107 92177 92227 92237 92297 92317 92347 92357 92377 92387 92467 92507 92557 92567 92627 92647 92657 92707 92717 92737 92767 92857 92867 92927 92957 92987 93047 93077 93097 93187 93257 93287 93307 93337 93377 93407 93427 93487 93497 93557 93607 93637 93787 93827 93887 93937 93967 93997 94007 94057 94117 94207 94307 94327 94397 94427 94447 94477 94547 94597 94687 94727 94747 94777 94837 94847 94907 95027 95087 95107 95177 95257 95267 95287 95317 95327 95467 95507 95527 95597 95617 95707 95717 95737 95747 95857 95917 95947 95957 95987 96017 96097 96137 96157 96167 96337 96377 96457 96487 96497 96517 96527 96557 96587 96667 96697 96737 96757 96787 96797 96827 96847 96857 96907 96997 97007 97117 97127 97157 97177 97187 97327 97367 97387 97397 97547 97577 97607 97687 97777 97787 97847 97927 97967 97987 98017 98047 98057 98207 98227 98257 98297 98317 98327 98347 98377 98387 98407 98467 98507 98597 98627 98717 98737 98807 98837 98867 98887 98897 98927 98947 99017 99137 99257 99277 99317 99347 99367 99377 99397 99487 99497 99527 99577 99607 99667 99707 99767 99787 99817 99877 99907 100057 100207 100237 100267 100297 100357 100417 100447 100517 100537 100547 100747 100787 100847 100907 100927 100937 100957 100987 101027 101107 101117 101197 101207 101267 101287 101347 101377 101467 101477 101527 101537 101627 101737 101747 101797 101807 101837 101917 101957 101977 101987 102077 102107 102197 102217 102317 102337 102367 102397 102407 102437 102497 102547 102587 102607 102647 102667 102677 102797 102877 102967 103007 103067 103087 103177 103217 103237 103307 103357 103387 103457 103567 103577 103657 103687 103787 103837 103867 103967 103997 104047 104087 104107 104147 104207 104287 104297 104327 104347 104417 104527 104537 104597 104677 104707 104717 104827 104917 104947 104987 105037 105097 105107 105137 105167 105227 105277 105337 105367 105397 105407 105437 105467 105517 105527 105557 105607 105667 105727 105767 105817 105907 105967 105977 105997 106087 106187 106207 106217 106277 106297 106307 106357 106367 106397 106417 106427 106487 106537 106627 106637 106657 106727 106747 106787 106867 106877 106907 106937 106957 107057 107077 107137 107197 107227 107347 107357 107377 107467 107507 107647 107687 107717 107747 107777 107827 107837 107857 107867 107897 107927 108007 108037 108107 108127 108187 108217 108247 108287 108347 108377 108457 108497 108517 108557 108587 108637 108677 108707 108727 108827 108877 108887 108907 108917 108947 108967 109037 109097 109147 109267 109297 109357 109367 109387 109397 109507 109517 109537 109547 109567 109597 109717 109807 109847 109897 109937 109987 110017 110237 110437 110477 110527 110557 110567 110587 110597 110647 110777 110807 110917 110927 110947 110977 111127 111187 111217 111227 111317 111337 111347 111427 111467 111487 111497 111577 111637 111667 111697 111767 111827 111847 111857 111977 111997 112067 112087 112097 112207 112237 112247 112297 112327 112337 112397 112507 112577 112657 112687 112757 112787 112807 112877 112927 112967 112997 113017 113027 113117 113147 113167 113177 113227 113287 113327 113357 113417 113437 113467 113497 113537 113557 113567 113647 113657 113717 113777 113797 113837 113947 113957 114067 114077 114157 114167 114197 114217 114277 114377 114407 114467 114487 114547 114577 114617 114757 114797 114827 114847 114967 114997 115057 115067 115117 115127 115237 115327 115337 115547 115597 115637 115657 115727 115757 115777 115807 115837 115877 115987 116027 116047 116107 116167 116177 116257 116387 116437 116447 116507 116537 116657 116687 116707 116747 116797 116827 116867 116927 117017 117037 117127 117167 117307 117427 117437 117497 117517 117577 117617 117727 117757 117787 117797 117877 117917 117937 117977 118037 118057 118127 118147 118247 118277 118297 118387 118457 118687 118717 118747 118757 118787 118897 118907 118927 118967 119027 119047 119057 119087 119107 119227 119237 119267 119297 119417 119447 119557 119617 119627 119657 119677 119687 119737 119747 119797 119827 120017 120047 120067 120077 120097 120157 120167 120247 120277 120397 120427 120557 120577 120587 120607 120647 120677 120737 120767 120817 120847 120877 120907 120917 120937 120947 120977 120997 121007 121067 121157 121267 121327 121357 121367 121447 121487 121507 121547 121577 121607 121637 121687 121697 121727 121787 121867 121937 121967 121997 122027 122117 122147 122167 122207 122267 122327 122347 122387 122477 122497 122527 122557 122597 122777 122827 122867 122887 122957 123007 123017 123077 123127 123217 123307 123377 123397 123407 123427 123457 123517 123527 123547 123637 123667 123677 123707 123727 123737 123757 123787 123817 123887 123997 124067 124087 124097 124147 124247 124277 124297 124337 124367 124427 124447 124477 124567 124577 124717 124777 124847 124897 124907 124987 125017 125107 125117 125197 125207 125287 125387 125407 125497 125507 125527 125597 125617 125627 125687 125707 125717 125737 125777 125887 125897 125927 126037 126047 126067 126097 126107 126127 126227 126257 126307 126317 126337 126397 126457 126487 126517 126547 126757 126827 126857 126967 127037 127157 127207 127217 127247 127277 127297 127447 127487 127507 127597 127607 127637 127657 127717 127727 127747 127807 127817 127837 127867 127877 127997 128047 128147 128237 128257 128287 128327 128347 128377 128437 128467 128477 128657 128677 128717 128747 128767 128837 128857 128987 129037 129097 129127 129187 129197 129277 129287 129347 129457 129497 129517 129527 129587 129607 129707 129737 129757 129887 129917 129937 129967 130027 130057 130087 130127 130147 130267 130307 130337 130367 130447 130457 130477 130517 130547 130657 130687 130787 130807 130817 130927 130957 130987 131267 131297 131317 131357 131437 131447 131477 131497 131507 131617 131627 131687 131707 131777 131797 131837 131927 131947 132047 132137 132157 132247 132257 132287 132347 132367 132437 132527 132547 132607 132637 132647 132667 132697 132707 132757 132817 132857 132887 132947 132967 133087 133097 133117 133157 133187 133277 133327 133337 133387 133417 133447 133597 133657 133697 133717 133877 133967 134047 134077 134087 134177 134207 134227 134257 134287 134327 134417 134437 134507 134587 134597 134677 134707 134777 134807 134837 134857 134867 134887 134917 134947 135007 135017 135077 135197 135257 135277 135347 135367 135427 135467 135497 135607 135617 135637 135647 135697 135727 135757 135787 135887 135937 135977 136027 136057 136067 136177 136207 136217 136237 136247 136277 136327 136337 136397 136417 136447 136537 136547 136607 136657 136727 136777 136897 136987 137077 137087 137117 137147 137177 137197 137387 137437 137447 137477 137507 137537 137567 137587 137597 137707 137737 137777 137827 137867 137927 137947 137957 138007 138077 138107 138157 138197 138247 138337 138407 138427 138497 138517 138547 138577 138587 138617 138637 138647 138727 138797 138917 138937 138967 138977 139067 139177 139187 139267 139297 139367 139387 139397 139457 139487 139537 139547 139597 139627 139697 139747 139787 139837 139907 139967 139987 140057 140167 140177 140197 140207 140227 140237 140297 140317 140407 140417 140477 140527 140557 140587 140617 140627 140677 140717 140797 140827 140837 140867 140897 140977 141067 141107 141157 141257 141277 141307 141397 141497 141587 141637 141667 141677 141697 141707 141767 141907 141917 141937 142007 142057 142067 142097 142157 142217 142237 142297 142327 142357 142427 142537 142547 142567 142607 142657 142697 142757 142787 142837 142867 142897 142907 143107 143137 143177 143197 143257 143287 143357 143387 143467 143477 143527 143537 143567 143617 143677 143687 143797 143807 143827 143947 143977 144037 144167 144247 144307 144407 144427 144497 144577 144667 144737 144757 144817 144847 144887 144917 144967 145007 145037 145177 145207 145267 145307 145417 145477 145487 145517 145547 145577 145637 145687 145757 145777 145807 145897 145967 145987 146057 146077 146117 146197 146297 146317 146347 146407 146417 146437 146477 146527 146617 146647 146677 146767 146777 146807 146837 146857 146917 146977 146987 147047 147097 147107 147137 147197 147227 147347 147377 147397 147457 147487 147517 147547 147557 147607 147617 147647 147727 147787 147827 147937 147977 147997 148147 148157 148207 148367 148387 148457 148517 148537 148627 148667 148727 148747 148817 148867 148927 148957 148997 149027 149057 149077 149087 149197 149257 149287 149297 149377 149417 149497 149627 149717 149767 149827 149837 149867 150067 150077 150097 150107 150197 150217 150247 150287 150377 150407 150427 150497 150517 150587 150607 150617 150697 150707 150767 150797 150827 150847 150907 150967 151007 151027 151057 151157 151237 151247 151337 151357 151397 151477 151507 151517 151537 151597 151607 151637 151667 151687 151717 151787 151817 151847 151897 151937 151967 152017 152027 152077 152147 152197 152267 152287 152297 152377 152407 152417 152567 152597 152617 152657 152717 152767 152777 152837 152857 152897 152947 153067 153077 153107 153137 153247 153277 153287 153337 153407 153427 153437 153457 153487 153557 153607 153757 153817 153877 153887 153947 153997 154027 154057 154067 154087 154097 154127 154157 154247 154267 154277 154387 154417 154487 154667 154727 154747 154787 154807 154877 154897 154927 154937 155017 155027 155047 155087 155137 155167 155317 155327 155377 155387 155537 155557 155627 155657 155707 155717 155747 155777 155797 155887 156007 156127 156157 156217 156227 156257 156307 156347 156437 156467 156487 156577 156677 156707 156727 156797 156817 156887 156967 157007 157037 157057 157127 157177 157207 157217 157247 157277 157307 157327 157427 157457 157477 157627 157637 157667 157747 157837 157867 157877 157897 157907 158017 158047 158077 158227 158357 158407 158507 158527 158537 158567 158597 158617 158647 158657 158747 158777 158867 158927 159017 159097 159157 159167 159227 159287 159337 159347 159407 159437 159457 159617 159667 159697 159707 159737 159787 159857 159937 159977 160087 160117 160207 160217 160357 160367 160387 160397 160507 160627 160637 160687 160697 160757 160807 160817 160877 160907 160967 160997 161017 161047 161087 161137 161167 161237 161267 161377 161387 161407 161507 161527 161627 161717 161807 161947 161957 161977 162007 162017 162257 162277 162287 162457 162517 162527 162557 162577 162677 162727 162787 162847 162907 162917 162937 162947 162997 163027 163117 163127 163147 163307 163327 163337 163367 163417 163477 163487 163517 163567 163627 163637 163697 163847 163927 163987 163997 164057 164117 164147 164267 164357 164377 164387 164447 164477 164587 164617 164627 164677 164707

164767 164837 164987 165037 165047 165247 165287 165317 165367 165397 165437 165457 165527 165587 165617 165667 165707 165817 165857 165877 165887 165947 166027 166147 166157 166207 166237 166247 166297 166357 166417 166457 166487 166567 166597 166627 166657 166667 166807 166847 166867 166967 166987 167017 167047 167077 167087 167107 167117 167177 167197 167267 167317 167407 167437 167537 167597 167627 167677 167747 167777 167887 167917 167987 168037 168067 168127 168197 168227 168247 168277 168347 168457 168527 168617 168677 168697 168737 168887 168937 168977 169007 169067 169097 169177 169217 169307 169327 169427 169457 169567 169607 169627 169657 169667 169777 169817 169837 169937 169957 169987 170047 170057 170167 170197 170207 170227 170267 170327 170347 170447 170497 170537 170557 170627 170647 170707 170767 170777 170827 170837 170857 170887 170927 170957 171007 171047 171077 171167 171317 171427 171467 171517 171617 171637 171697 171707 171757 171827 171877 171917 171937 171947 172027 172097 172127 172147 172157 172217 172297 172307 172357 172427 172507 172517 172597 172607 172657 172687 172717 172787 172807 172867 172877 172987 173087 173137 173177 173207 173267 173297 173347 173357 173497 173617 173647 173687 173707 173777 173807 173827 173867 173897 173917 173977 174007 174017 174047 174067 174077 174137 174157 174197 174257 174337 174347 174367 174407 174457 174467 174487 174527 174617 174637 174737 174767 174877 174907 174917 175067 175267 175277 175327 175447 175687 175727 175757 175837 175897 175937 176017 176047 176087 176207 196927 197077 197117 197137 197147 197207 197257 197297 197347 197507 197567 197597 197647 197677 197767 197807 197837 197887 197927 197947 197957 198017 198047 198097 198127 198197 198257 198277 198337 198347 198377 198397 198427 198437 198637 198647 198817 198827 198937 198967 198977 198997 199037 199207 199247 199267 199337 199357 199417 199447 199457 199487 199567 199637 199657 199687 199697 199777 199807 199877 199967 200017 200087 200117 200177 200227 200237 200257 200297 200357 200407 200437 200467 200587 200597 200657 200797 200807 200867 200927 187927 187987 188017 188107 188137 188147 188197 188317 188407 188417 188437 188527 188677 188687 188707 188767 188827 188857 188927 188957 189017 189067 189127 189187 189257 189307 189337 189347 189377 189407 189437 189467 189517 189547 189617 189697 189757 189767 189797 189817 189877 189887 189947 189967 189977 189997 190027 190097 190147 190207 190297 190357 190367 190387 190507 190537 190577 190607 190657 190667 190717 190787 190807 190837 190997 191027 191047 191057 191137 191227 191237 191297 191447 191467 191497 191507 191537 191627 191657 191677 191707 191717 191747 191827 191837 191977 192007 192037 192047 192097 192187 192307 192317 192347 192377 192407 192497 192547 192557 192587 192617 192637 192667 192677 192697 192737 192757 192767 192817 192847 192877 192887 192917 192977 193057 193147 193247 193327 193337 193357 193367 193387 193447 193507 193577 193597 193607 193727 193757 193847 193877 193937 193957 194017 194027 194057 194087 194167 194197 194267 194377 194507 194527 194647 194687 194707 194717 194767 194827 194867 194917 194977 195047 195077 195127 195137 195157 195197 195277 195407 195427 195457 195497 195527 195677 195697 195737 195787 195817 195887 195907 195967 195977 195997 196087 196117 196177 196187 196247 196277 196307 196337 196387 196477 196597 196657 196687 196717 196727 196817 196837 196907 196927 197077 197117 197137 197147 197207 197257 197297 197347 197507 197567 197597 197647 197677 197767 197807 197837 197887 197927 197947 197957 198017 198047 198097 198127 198197 198257 198277 198337 198347 198377 198397 198427 198437 198637 198647 198817 198827 198937 198967 198977 198997 199037 199207 199247 199267 199337 199357 199417 199447 199457 199487 199567 199637 199657 199687 199697 199777 199807 199877 199967 200017 200087 200117 200177 200227 200237 200257 200297 200357 200407 200437 200467 200587 200597 200657 200797 200807 200867 200927 200987 201007 201037 201107 201167 201247 201287 201307 201337 201437 201497 201517 201547 201557 201577 201667 201757 201767 201787 201797 201827 201847 201907 201937 201947 201997 202067 202087 202127 202187 202277 202327 202357 202387 202567 202577 202627 202637 202667 202717 202747 202757 202777 202817 202877 202907 202967 202987 203017 203057 203117 203207 203227 203317 203387 203417 203617 203627 203657 203767 203807 203857 203897 203947 203977 204007 204047 204067 204107 204137 204367 204377 204397 204427 204437 204487 204517 204557 204587 204667 204707 204797 204857 204887 204917 204947 205097 205157 205187 205237 205267 205297 205307 205327 205357 205397 205417 205427 205477 205487 205507 205537 205607 205627 205657 205817 205837 205847 205937 205957 205967 206027 206047 206077 206177 206197 206237 206347 206407 206447 206467 206477 206527 206597 206627 206807 206827 206887 206897 206917 207017 207037 207127 207187 207197 207227 207257 207287 207307 207367 207377 207457 207497 207517 207547 207797 207847 207877 207947 207967 207997 208037 208057 208067 208147 208207 208217 208277 208337 208367 208387 208457 208577 208627 208657 208667 208687 208697 208787 208807 208837 208877 208907 208927 208997 209147 209227 209257 209267 209317 209327 209347 209357 209477 209497 209567 209597 209647 209687 209707 209717 209767 209837 209857 209887 209917 209927 209977 209987 210037 210097 210127 210157 210187 210247 210257 210277 210317 210347 210407 210437 210467 210487 210527 210557 210827 210857 210907 210967 211007 211067 211097 211177 211187 211217 211247 211297 211427 211457 211507 211597 211657 211727 211747 211777 211817 211867 211877 211927 211997 212057 212117 212167 212207 212227 212297 212437 212447 212467 212507 212557 212587 212627 212677 212777 212827 212837 212867 212897 212917 212987 213067 213097 213217 213247 213287 213307 213337 213397 213407 213467 213557 213637 213727 213737 213827 213847 213887 213947 213977 214007 214087 214147 214177 214237 214297 214457 214507 214517 214607 214657 214667 214787 214807 214817 214867 214967 214987 215077 215087 215197 215297 215317 215417 215447 215497 215507 215587 215617 215687 215737 215767 215797 215827 215857 215927 216037 216107 216127 216157 216217 216317 216347 216397 216577 216607 216617 216647 216757 216787 216877 216917 216947 216967 217027 217057 217117 217157 217207 217307 217337 217367 217387 217397 217457 217517 217577 217667 217687 217697 217717 217727 217747 217907 217937 218047 218077 218087 218107 218117 218137 218227 218287 218357 218417 218437 218447 218527 218627 218657 218677 218717 218737 218797 218857 218887 218947 218987 219017 219097 219187 219217 219277 219377 219407 219437 219467 219517 219547 219577 219587 219607 219647 219677 219707 219727 219757 219767 219787 219797 219847 219917 219937 219977 220057 220147 220177 220217 220307 220327 220357 220447 220537 220667 220687 220747 220757 220807 220877 220897 220907 221047 221077 221087 221197 221227 221317 221327 221447 221477 221497 221537 221567 221587 221657 221677 221707 221717 221737 221747 221797 221807 221827 221957 221987 222007 222067 222107 222127 222137 222197 222247 222317 222337 222347 222367 222437 222527 222557 222587 222647 222707 222787 222857 222877 222947 222967 222977 223007 223037 223087 223207 223217 223247 223277 223337 223367 223507 223547 223577 223637 223667 223697 223747 223757 223837 224027 224047 224057 224177 224197 224267 224317 224327 224467 224527 224617 224677 224717 224737 224797 224897 224947 224977 225037 225067 225077 225157 225167 225217 225227 225257 225287 225307 225347 225427 225457 225527 225637 225697 225767 225977 226007 226027 226087 226217 226267 226307 226337 226357 226367 226397 226427 226487 226547 226637 226657 226697 226777 226817 226907 226937 227027 227147 227167 227177 227207 227257 227267 227377 227387 227407 227467 227497 227537 227567 227597 227627 227707 227797 227827 227947 227977 228077 228097 228127 228197 228257 228307 228337 228427 228457 228517 228577 228587 228617 228637 228647 228677 228707 228737 228757 228797 228847 228887 229027 229037 229127 229157 229217 229237 229247 229267 229487 229507 229547 229627 229637 229717 229727 229777 229837 229847 229897 229937 230017 230047 230077 230107 230117 230137 230227 230257 230327 230357 230387 230467 230507 230567 230597 230647 230767 230807 230827 230977 231017 231067 231107 231197 231277 231317 231347 231367 231547 231607 231677 231827 231877 231947 231967 232007 232117 232187 232207 232217 232307 232357 232367 232417 232457 232487 232567 232597 232607 232777 232847 232877 232907 232937 232987 233117 233267 233297 233327 233347 233357 233407 233417 233437 233477 233557 233617 233687 233747 233777 233837 233917 234007 234067 234167 234187 234197 234217 234287 234317 234457 234467 234527 234547 234587 234727 234847 234907 234917 234947 234967 234977 235007 235057 235117 235177 235307 235337 235397 235447 235537 235577 235607 235747 235787 235877 235927 235967 235997 236017 236077 236087 236107 236167 236207 236287 236297 236377 236387 236407 236477 236507 236527 236627 236707 236737 236807 236867 236897 236917 236947 237067 237137 237157 237217 237257 237277 237287 237467 237487 237547 237607 237707 237737 237767 237857 237877 237967 237977 237997 238037 238157 238207 238237 238247 238267 238307 238397 238417 238477 238547 238627 238657 238727 238747 238837 238877 238897 238967 239017 239027 239087 239137 239147 239167 239237 239287 239297 239347 239357 239387 239417 239527 239557 239567 239587 239597 239737 239807 239857 239947 239957 239977 240007 240017 240047 240197 240257 240287 240347 240437 240517 240587 240607 240677 240707 240727 240797 240967 240997 241027 241037 241067 241117 241127 241177 241207 241327 241337 241517 241537 241567 241597 241667 241687 241727 241807 241817 241847 241867 241877 241907 242057 242147 242197 242227 242257 242357 242377 242447 242467 242617 242647 242677 242747 242797 242807 242867 242887 242927 243077 243137 243157 243167 243197 243227 243367 243437 243487 243517 243527 243577 243587 243647 243707 243787 243857 243917 244087 244147 244157 244177 244217 244247 244297 244357 244367 244457 244507 244547 244567 244597 244637 244667 244687 244747 244787 244837 244877 244897 244957 244997 245087 245107 245177 245257 245317 245407 245417 245437 245477 245527 245587 245627 245747 245897 245977 246017 246097 246167 246187 246217 246247 246277 246317 246497 246527 246557 246577 246607 246637 246707 246787 246817 246907 246937 246947 247007 247067 247087 247337 247547 247607 247697 247717 247847 247957 247997 248057 248077 248117 248137 248167 248177 248257 248267 248317 248357 248407 248447 248477 248537 248587 248597 248627 248657 248707 248737 248797 248827 248867 248887 248987 249017 249037 249097 249107 249127 249187 249217 249257 249287 249317 249367 249377 249397 249427 249437 249497 249517 249607 249647 249677 249727 249737 249797 249827 249857 249947 249967 250007 250027 250037 250057 250147 250267 250307 250687 250727 250777 250787 250807 250837 250867 250967 251057 251087 251117 251177 251197 251257 251287 251297 251347 251387 251417 251437 251467 251477 251527 251567 251677 251707 251737 251857 251887 251897 251917 251947 252017 252037 252157 252277 252457 252607 252617 252667 252727 252737 252767 252817 252827 252877 252887 252937 253157 253247 253307 253367 253387 253417 253427 253447 253507 253537 253567 253607 253637 253717 253777 253787 253867 253907 253937 253987 254027 254047 254147 254197 254207 254257 254377 254407 254437 254447 254537 254557 254627 254647 254747 254777 254827 254857 254887 254927 254977 254987 255007 255077 255097 255107 255127 255137 255197 255217 255247 255457 255467 255487 255517 255587 255617 255637 255667 255757 255767 255847 255877 255887 255907 255917 255947 255977 256057 256117 256147 256187 256307 256337 256517 256567 256577 256687 256757 256877 256957 256967 257017 257077 257107 257177 257287 257297 257407 257437 257447 257497 257627 257657 257687 257707 257717 257797 257837 257857 257867 257947 257987 258067 258107 258127 258157 258197 258277 258317 258337 258407 258437 258487 258527 258607 258617 258637 258677 258697 258707 258737 258787 258827 258847 258887 258917 258967 258977 259157 259177 259277 259387 259397 259507 259517 259537 259547 259577 259627 259657 259667 259697 259717 259837 259867 259907 259937 259967 260017 260047 260137 260207 260317 260387 260417 260467 260527 260587 260647 260677 260717 260747 260807 260857 260987 261017 261077 261127 261167 261337 261347 261407 261427 261467 261557 261577 261587 261637 261697 261707 261757 261787 261847 261887 261917 261977 262007 262027 262127 262147 262187 262217 262237 262337 262387 262567 262597 262627 262657 262697 262747 262807 262877 262897 262937 262957 263047 263077 263167 263227 263257 263267 263287 263387 263437 263537 263567 263597 263647 263657 263677 263737 263827 263867 263927 263957 264007 264127 264137 264167 264437 264487 264527 264577 264637 264697 264757 264787 264827 264977 264997 265007 265037 265117 265157 265207 265247 265277 265337 265417 265427 265547 265567 265607 265717 265747 265757 265787 265807 265847 265957 265987 266027 266047 266117 266137 266177 266297 266417 266447 266477 266587 266647 266677 266687 266767 266797 266837 266867 266897 266927 266947 266957 266977 267017 267037 267097 267167 267187 267217 267227 267277 267307 267317 267497 267517 267557 267587 267637 267647 267667 267677 267727 267737 267797 267857 267877 267887 267907 268207 268237 268267 268297 268487 268507 268517 268537 268547 268607 268637 268747 268757 268777 268817 268897 268927 268937 268997 269057 269117 269167 269177 269237 269257 269317 269327 269377 269387 269527 269597 269617 269887 269897 269947 269987 270037 270097 270157 270167 270217 270287 270307 270337 270407 270437 270527 270547 270577 270587 270667 270737 270797 270937 270967 271027 271057 271067 271097 271127 271177 271217 271277 271357 271367 271517 271597 271637 271657 271787 271807 271867 271897 271927 271967 272227 272257 272267 272287 272317 272347 272407 272417 272477 272507 272537 272567 272717 272737 272777 272807 272887 272917 272927 273047 273067 273107 273127 273157 273187 273367 273457 273517 273527 273617 273697 273727 273787 273797 273827 273857 273967 273997 274007 274117 274147 274177 274187 274237 274277 274357 274457 274517 274627 274667 274697 274777 274787 274817 274837 274847 274867 274957 275027 275047 275087 275147 275167 275207 275227 275357 275447 275657 275677 275767 275827 275837 275897 275917 275987 276007 276037 276047 276137 276187 276247 276257 276277 276337 276347 276467 276487 276517 276527 276557 276587 276637 276707 276767 276817 276827 276847 276907 276917 276977 277007 277087 277097 277157 277177 277217 277247 277297 277427 277547 277567 277577 277597 277637 277657 277687 277747 277757 277787 277847 277897 278017 278087 278147 278177 278207 278227 278237 278347 278387 278437 278497 278557 278617 278627 278687 278717 278767 278807 278827 278867 278917 278947 279007 279047 279127 279137 279187 279317 279337 279397 279407 279557 279577 279607 279637 279707 279767 279817 279847 279857 279967 279977 280037 280097 280187 280207 280277 280297 280327 280337 280487 280507 280537 280547 280597 280607 280627 280697 280717 280817 280837 280897 280927 280957 280967 280997 281117 281167 281207 281227 281297 281317 281327 281357 281527 281557 281627 281647 281717 281737 281747 281767 281777 281797 281807 281837 281857 281867 281887 281927 281947 282097 282127 282157 282167 282287 282307 282377 282407 282427 282487 282577 282617 282677 282697 282707 282767 282797 282827 282847 282907 282917 282977 283007 283027 283097 283117 283207 283267 283277 283397 283447 283487 283607 283637 283687 283697 283807 283817 283837 283937 283957 284057 284117 284227 284237 284267 284357 284377 284387 284407 284447 284467 284477 284507 284527 284587 284657 284707 284737 284747 284777 284807 284857 284897 284917 284927 284957 285007 285227 285287 285317 285377 285457 285497 285517 285557 285667 285697 285707 285757 285767 285827 285937 285977 285997 286367 286397 286427 286457 286477 286487 286547 286687 286697 286777 286927 286987 287047 287057 287087 287107 287117 287137 287167 287237 287257 287297 287327 287347 287387 287437 287537 287557 287597 287747 287857 287867 287887 287977 288007 288077 288137 288227 288247 288257 288307 288317 288427 288467 288527 288577 288647 288697 288767 288817 288877 288907 288947 288997 289067 289127 289297 289397 289417 289477 289577 289607 289637 289657 289717 289727 289837 289847 289897 289937 289957 289967 289987 290027 290047 290057 290107 290137 290317 290327 290347 290447 290497 290527 290557 290597 290617 290627 290657 290677 290707 290737 290767 290827 290837 290897 290987 291007 291037 291077 291107 291167 291217 291257 291287 291337 291367 291377 291437 291457 291547 291647 291677 291727 291817 291857 291877 291887 291997 292027 292037 292057 292147 292157 292267 292367 292427 292477 292517 292577 292627 292667 292717 292727 292777 292807 292837 292867 293087 293107 293147 293177 293207 293257 293357 293467 293507 293617 293677 293717 293767 293827 293957 294067 294127 294157 294167 294227 294247 294277 294317 294337 294347 294397 294467 294647 294757 294787 294887 294947 294997 295007 295037 295187 295237 295247 295277 295357 295387 295417 295517 295567 295727 295777 295787 295837 295847 295877 295937 296017 296027 296047 296117 296137 296237 296287 296347 296377 296437 296477 296507 296557 296587 296627 296687 296767 296797 296827 296987 297067 297097 297247 297257 297317 297377 297397 297457 297467 297487 297607 297617 297707 297727 297757 297797 297907 297967 298087 298157 298187 298237 298247 298307 298327 298427 298477 298607 298667 298687 298757 298777 298817 298847 298897 298937 299017 299027 299087 299107 299137 299147 299197 299287 299317 299357 299417 299447 299477 299527 299567 299617 299777 299807 299857.

===============================================================================================

If these 4 tables (4 algorithms), one can readily leave the odd numbers compounds, we can also easily derive the distribution of non compounds odd numbers called primes.

The distribution of prime numbers is far from belonging to chance, as said Gauss « There are no less predict when it is a prime number will appear. » With these 4 tables or algorithms, I have to prove that the prime numbers do not appear random, there is indeed a pattern that organizes distribution.

Bibliography

1) Peter L. Montgomery. Evaluatinf of form X m+n = f(X m , X n , X m+n )

2) Famous Problems of mathematics Cray lock. New york, p.1-20 et p.121-155

3) SCHOLL P.C.1989 : Algorithms and data representation. Edition MASSON

4) S.DIALLO Use perfect squares in search of a divider of a natural number. Revue 4) Science of the University of Kankan (RESUK) No. 006 June 08 P.52-57)

5) G. Hawing : primality test algorithm, science review Gamal Abdel Nasser in 2014

Thanks

Thank God, the Omniscient, for giving me the science of distribution of prime numbers. I thank my fore Parents Paul and Marie Anne Curtis for giving me life and for watching over my ideological and scientific education. I thank my brother Jacob hawing and my three sisters Elisabeth, Marie Helene and Isabelle for their moral support. I thank my dear wife Stephanie Zohra Bohui, for agreeing to let notebook and pen to take his place in the last seven years. Yes, it is very difficult to be the wife of a scientist, because it is passionate about research by the attention to the woman. I thank the founder of the Mahatma Gandhi University, Mamadou Mouctar Savane, for listening to me, believed and supported, for betting I could do the mystery of the distribution of primes. I bless the day I crossed paths with this gentleman. I thank the Minister and the Minister of Higher Education and Scientific Research Guinean, M.Yéro Balde for his support and encouragement, I thank the minister M.Albert Damantang Camara, for any support that I shall not forget, thank the Company Guinean mathematics, mathematical Society Moroccan, mainly Mostafa Belkasmi, the Company Tunisian mathematical, thank the African mathematical Society in Senegal (AIMS-Senegal), and Fabien Pazuki University Bordeaux1 France. I thank the Russian, Pr. Sebeldin Anatoly, Pr Alpha Lamine Sylla and the god of Maths. My thanks also go to the place of the teaching staff of the University Mahatma Gandhi, in the place of Mr. Soumare Fode Idrissa, the programmer that is available to us day and night tirelessly to translate this algorithm language machine. I thank my friends 40th Electrical and my students. I thank the Guinean news sites and radio stations (RTG, guinee7.com, actuconakry, gbassikolo, visionguinee, guinéenews, mediaguinée, aminata.com, factuguinée, evasionguinee, espacefm, espaceTV, gagan TV, guinéetimes Guinea etc …) and Pan-African sites that have always agreed to sell my image and publish my articles against any franc in time and against time. I say thank you to all my friends social networks that have supported me with their message and appeal. Finally, the hand on the chest I say thank you to my trainers. Without them I would not be where I am today. Because we say « The strength of a baobab tree is in its roots”.

