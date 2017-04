La Commune Urbaine (CU) de Dabola connait actuellement une montée vertigineuse du nombre de jeunes filles et femmes voilées. On les rencontre souvent en grand nombre dans les quartiers Foundeng, Dabolakörö, Hèrèmakonön, Babilya et Tinkisso, a constaté l’AGP.

Participer aux cérémonies religieuses, à la lecture du Saint Coran auprès des groupes d’adeptes ou chefs religieux sont, entre autres activités entreprises par ces filles et femmes rencontrées à travers la ville en longueur de la journée.

Leur présence embarrasse et inquiète certains observateurs qui souhaitent l’interdiction totale du port de voiles (Gilbab). Car, il est facile de voir portées au dos de leur mère dans cette préfecture, des fillettes avec des visages voilés.

Source : AGP

