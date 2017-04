Voilà 35 ans que disparaissait l’un des fils les plus illustres de l’histoire de notre pays, Elhadj Saifoulaye Diallo. Né le 1er juillet 1923 d’une famille aristocratique de Diari, il est l’un des principaux artisans de l’indépendance nationale, de la fondation de cette Nation jadis unie et forte, de la libération du continent et de l’organisation de l’unité africaine. Homme de foi et de conviction, il refusa de succéder à son père au trône du canton de Diari et choisit la révolution aux côtés des Sékou Touré, Lansana Béavogui, Mafory Bangoura… puisque convaincu que l’homme ne peut s’épanouir qu’au sein de ses semblables.

Élu le 14 mai 1957 Premier Président de l’Assemblée territoriale issue des urnes coloniales le 31 mars 1957, il est réélu en 1958 à la première législature de l’Assemblée nationale constituante qu’il exercera jusqu’en 1963, date à laquelle il occupera diverses fonctions ministérielles comme celle du <<Ministre d’Etat chargé des finances et du plan>>….Compagnon fidèle du Président Sékou Touré, ils sont restés fidèles l’un envers l’autre jusqu’au bout, ils résistèrent à toutes sortes de brimades, de menaces, d’accusations gratuites, de dénonciations mensongères, mais ils restèrent soudés et fidèles à la lutte jusqu’au bout. De la lutte syndicale, jusqu’à l’indépendance sans parler des acquis considérables qu’ils ont légués à la postérité.

Chers citoyens, Elhadj Saifoulaye Diallo comme Sékou Touré, Lumumba, Mandela, Béavogui, Machel, Kwamé Touré…est plus grand mort que vivant. Ils ont réussi à réaliser l’unité et la force de notre Nation, ils ont grandi le guinéen, défendu la cause de l’Afrique au prix de leur vie, conscientisé la jeunesse guinéenne, valorisé nos ressources humaines à travers l’éducation, la culture, le sport, construit la République, ses institutions et ses valeurs, mis les bases d’un véritable développement économique et industriel. Des patriotes hors-pairs, des bâtisseurs…

Chers compatriotes, c’est en tant que guinéen patriote, épris de justice que je vous invite en ce jour d’hommage, à vous inspirer du bâtisseur qu’il a été. Que son âme ainsi que celles de ses compagnons reposent en paix!

Kémoko CAMARA

Président du Club Ahmed Sékou Touré – France

