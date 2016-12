Afin d’édifier les différents acteurs politiques sur le fonctionnement des populations, l’Association guinéenne de sciences politiques (AGSP) a présenté, ce mercredi 14 décembre 2016 à Conakry, le rapport final d’une enquête menée auprès d’un échantillon de 6 mille citoyens.

Cette enquête s’est réalisée pendant une semaine. Sur un échantillon de 6 mille personnes auprès desquelles l’AGSP a mené cette démarche se situe dans la tranche d’âge de 18 à 25 ans. Dans ledit rapport il est détaillé que: les informations portant sur les priorités et les attentes des populations guinéennes dans la perspective des élections communales et communautaires. Ainsi, les résultats issus de cette enquête divulguent de nombreux aspects prenant en compte le fonctionnement des populations, la mobilité des populations entre les communes vers Conakry ou inversement. Les attentes des populations au sujet des prochaines élections communales et du profil du futur maire.

80,9 % des enquêtés ont déclaré qu’ils iront voter aux prochaines élections communales

M. Abdoulaye Sidibé, responsable des études et de la recherche au sein de l’AGSP, a révélé qu’ ‘‘en ce qui concerne les élections locales elles sont largement souhaitées et les répondants jugeaient important qu’elles soient organisées comme prévu en 2016. Le taux de participation aux élections est un indicateur clé dans une démocratie. Sur cette question, 80,9 pourcent des enquêtés ont déclaré qu’ils iront voter aux prochaines élections communales, confirmant l’importance qu’ils leur accordent. 35 pourcent se sont déclarées prêt à participer à la campagne électorale d’un parti politique et 19,9 pourcent à être candidat’’. Les résultats obtenus à l’issue de cette étude ont révélé que 92,6 pourcent des habitants de Ratoma sont plus ambulants que ceux de Mamou estimé à 43,8 pourcent.

76% des hommes se déplacent contre 68,8% des femmes

S’agissant de la mobilité des citoyens, M. Abdoulaye Sidibé, a expliqué que ‘‘cette mobilité entre les communes est très élevée et très régulière et s’explique pour des raisons principalement familiales, économiques et professionnelles. Moins fréquente, la mobilité depuis les communes de la zone spéciale de Conakry vers l’intérieur du pays et inversement depuis l’intérieur du pays vers Conakry, est également important estimé à 72,6 pourcent. Cette mobilité est un facteur à prendre en compte par les autorités notamment pour envisager des collaborations intercommunales’’.

Les conclusions ne sauraient être extrapolées aux autres communes rurales

Menée par 96 enquêteurs, Cette enquête a été réalisée dans 12 communes urbaines alors qu’il en a 33 sur toute l’étendue du territoire, auxquelles s’ajoutent les cinq communes de Conakry.

Dans son intervention, M. Kabinet Fofana, président de l’ONG, a précisé ‘‘les conclusions de cette enquête sont uniquement les avis les plus généraux des populations urbaines et ne sauraient être extrapolées aux autres communes rurales. Celles-ci seront affinées de manière qualitative par la suite et devront permettre aux partis politiques et aux candidats indépendants de construire des programmes de société municipaux et serviront au gouvernement d’outils d’aide à la décision pour une meilleure prise en charge des problèmes des populations’’ a-t-il enseigné.

Et d’annoncer que ‘‘dans le cadre des prochaines élections nous comptons réaliser un sondage d’opinions sur les intentions de vote au niveau des communes’’.

