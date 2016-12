L’ancien ministre guinéen des Mines, Mahmoud Thiam a été arrêté aux Etats-Unis pour avoir perçu des pots-de-vin des Chinois en échange de contrats.

Mahmoud Thiam, 50 ans, qui a également la nationalité américaine, a été arrêté mardi matin à New York, où il vit, a indiqué le département de la Justice américain.

Il lui est reproché d’avoir reçu environ 8,5 millions de dollars des entreprises chinoises, filiales d’un conglomérat non identifié, quand il était ministre des Mines et de la Géologie de la République de Guinée en 2009 et 2010 sous la transition militaire.

Lire l’intégralité de la plainte formulée contre l’ancien ministre des Mines de la Guinée ici

