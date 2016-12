Les habitants du quartier Yimbaya Tannerie, commune de Matoto, étaient pris de panique hier mardi, dans l’après-midi. L’hélico présidentiel avec à son bord, le Président Alpha Condé, est descendu à une altitude très basse. ‘‘L’hélico a fait trois tours, il était très proche des maisons qui tremblaient. On a cru à un crash. Les gens sont sortis des maisons et beaucoup fuyaient. L’hélico a soulevé une poussière épaisse. On a eu la peur de notre vie’’, témoigne un jeune-homme.

Le président, selon une de nos sources, venait de Maferinya. Et devait assister à une cérémonie à la SONAPI (Société nationale d’aménagement et de promotion immobilière).

Ce mercredi matin, nous nous sommes rendus sur les lieux pour en savoir plus. Nous apprenons que la cérémonie d’hier a été organisée ce mercredi et que le président était là. Cette fois pas par hélico.

‘‘Le président a tenu à être là depuis le mercredi passé. Mais malheureusement, le programme n’a pas eu lieu. Hier (mardi, NDLR) aussi il a tenté de venir. En vain. Puisqu’il est venu dans un avion très grand par rapport à notre cour et la poussière ne lui a pas permis d’atterrir. Donc il a reporté pour aujourd’hui sa visite. Il est venu pour la visite des machines qu’il a commandées en Afrique du sud, ces machines sont nommés Hydraform, elles fabriquent des briques », nous détaille un agent de la SONAPI.

Abdoul Lorry Sylla pour guinee7.com

