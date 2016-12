Guinee7.com n’a pas été invité par les organisateurs du fameux anniversaire de l’investiture du président Alpha Condé à Kindia. Votre site n’a pu s’informer –comme vous d’ailleurs- qu’à travers d’autres médias. C’est ainsi que nous avons lu l’article de l’envoyé spécial de guineenews dans la ville des agrumes. Et dans son reportage, un passage attribué au chef de l’Etat a retenu notre attention : ‘‘En 1958, lorsqu’il y a eu l’élection présidentielle, Sékou Touré avait gagné mais, les blancs ont dit qu’il n’a pas gagné. Ce sont les femmes qui se sont levées, elles ont chanté ‘’ Sékou Touré, tu es aussi le gouverneur de Conakry (rire)’’. Les femmes ont été jusqu’à refusé de faire la cuisine pour le leurs maris. Elles ont refusé de se mettre dernière dans le lit. C’est comme ça le RDA a gagné et Sékou Touré est devenu le président de la République.’’

Alors que les femmes ‘‘refusent de se mettre derrière (leurs maris) dans le lit’’ pour une revendication politique est aussi insolite qu’abject. Que le président de la République qui jouit d’une grande culture tienne ces propos non vérifiés nous a paru bizarre…

Avant de porter nos critiques –comme il est de coutume chez nous-, nous nous sommes donné la peine d’écouter le long discours à travers le JT qui-soit dit en passant-devient de plus en plus monotone. Qu’à cela ne tienne, après avoir visionné l’élément, voici ce que nous avons entendu : ‘‘Les femmes ont refusé de faire la cuisine pour leurs maris. Elles ont dit, nous ne voulons plus des saboteurs ! Nous ne voulons plus des saboteurs ! (en sousou) C’est comme ça le RDA a gagné et Sékou Touré est devenu le président de la République.’’ (Voir l’extrait la vidéo ci-dessous).

Alors question : Alpha Condé a-t-il dit que ‘‘les femmes ont refusé de se mettre derrière dans le lit ?’’. Comme l’histoire de ‘‘cadres malinké malhonnêtes’’ c’est peut-être un autre débat qui s’ouvre.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

Commentaires

commentaires