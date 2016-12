Les présidents guinéen Alpha Condé et sierra-léonais Ernst Bai Koroma ont inauguré ce 20 décembre 2016, à Khadilaya sous-préfecture de Maféréya, préfecture de Forécariah, une usine de préfabriqués (pour la construction des bâtiments, travaux publics et ouvrages civils), réalisée à hauteur de 15 millions de dollars US par la société Piccini Guinée filiale de Piccini group.

Cette usine a pour ambition de couvrir les besoins en matière de BTP, ceux des projets miniers en cours de développement, mais aussi faciliter les grands chantiers des infrastructures financées par la communauté internationale dans la région de la Mano River Union (Guinée, Sierra Leone, Libéria et Côte D’Ivoire), récemment déstabilisée par une dévastatrice épidémie de fièvre à virus Ebola.

Sous l’égide du maire de Maféréya, M. Aboubacar Kaliah Camara et du sous-préfet Mamadou Touré, les populations de Maféréya se sont massivement mobilisées pour assister à l’inauguration de cette usine qu’elles accueillent favorablement.

Située à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, cette usine peut bien être utile à ce pays dont le président, Ernst Bai Koroma, s’est engagé à lui ouvrir son marché. Avant d’espérer y envoyer des cadres léonais en stage afin d’assurer un transfert de compétences.

Le président Alpha Condé a quant à lui invité Piccini à faire du développement et de l’emploi local, une priorité avant d’annoncer que le port minéralier en eau profonde du projet simandou en cours de restructuration en faveur de Chinalco, sera désormais construit à Konta en lieu et place de Benty anciennement choisi par l’étude de faisabilité bancable menée par Simfer Rio Tinto.

Des opérateurs économiques guinéens présents à la cérémonie inaugurale ont émis leurs intentions d’utiliser dorénavant la production de Piccini Guinée.

A l’image de M. Ansoumane Kaba, fondateur de l’entreprise de construction et d’exploitation minière, Guiter : ‘‘La disponibilité des préfabriqués par Piccini permettra aux entreprises de BTP d’économiser en matériaux et polluer moins que par habitude’’, s’est-il réjoui.

Les présidents Koroma et Condé accompagnés de M. Spoto Gianfranco, directeur du chantier de Forécariah et de Madame Camara Aminata Touré représentante de Piccini en Guinée, après avoir procédé à la coupe du cordon inaugural ont visité les centrales de bétonnage, les installations de broyage, les pompes à béton, les ateliers de production de blocs en ciment et les plans de production des carreaux.

Etaient aussi présents lors de cette cérémonie, le premier ministre, Mamady Youlah ainsi que son prédécesseur, Mohamed Said Fofana, tous ressortissants de Forécariah. Les groupes parlementaires guinéens et des membres du gouvernement sierra léonais ont tous apprécié les normes de travail de la société Piccini.

Le groupe Piccini était représenté par son président directeur général, M. Makonnen Asmarom ; le vice-président, M. Safi Asmarom ; le directeur général de Piccini Guinée, M. Lapenta Ferruccio ; le manager, M. Marco Monegotto ; le directeur du chantier de Forécariah, M.Spoto Gianfranco et M.Ten Hacken directeur du projet du CHU Donka.

Piccini Group a été introduite en Guinée par Mme Camara Aminata Touré, qui a rappelé que ‘‘malgré l’épidémie d’ébola, Piccini a poursuivi les travaux de cette usine qui est d’une capacité initiale de déploiement de 150 000 mètres cube extensible’’. Piccini Group totalise 63 ans d’expériences dans 80 pays.

