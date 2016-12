Orange Guinée a procédé, ce mercredi 21 décembre 2016, à son siège, à la remise d’enveloppes à ses nombreux gagnants au titre de la promo de fin d’année. Sept gagnants dont un de l’intérieur du pays ont bénéficié chacun de 1 million Gnf. D’après Orange Guinée, Ils sont ceux qui se sont mieux investies dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, en effectuant plus d’opérations à partir de leur compte Orange money : des retraits ; des dépôts d’argent ; payement de factures ; transfert d’argent. C’est la deuxième journée pendant laquelle Orange Guinée remet des prix aux différents gagnants de la promo de fin d’année, depuis le début du mois de décembre. Ce, jusqu’au 4 janvier prochain.

Voici la liste des gagnants de cette journée

NOM PRENOM ADRESSE CONTACT DIALLO Amara Kourémali 622457128 CISSE Karamo Taliby Simbayah 1 621235802 CAMARA Abdourahamane Taouyah 620400679 YATTARA Yalakha Sonfonia 628886977 TOURE Demba KM36 622760176 TOURE Fodé Bangaly Nongo taady 622484683 BANGOURA Yanko Enta nord 624959370

Abdourahamane Camara, un des gagnants, étudiant à l’université Général Lansana Conté, rappelle qu’il avait ‘‘des doutes avant. Maintenant que je suis gagnant, j’encourage vivement les gens à utiliser leur compte Orange Money. Et Orange money est un service qui aide beaucoup des gens. Il te donne la possibilité d’acheter des crédits pour ses proches et faire des transferts à un ami sans aller faire la queue devant un guichet. Alors je suis très heureux d’être parmi les gagnants’’.

Yelakha Yattara, livre son petit secret : ‘‘Chaque jour, je fais des retraits, je fais des transferts et j’effectue mes achats de crédits à travers mon compte Orange Money. C’est tout ce que je fais.’’

Et d’ajouter : ‘‘Orange money est très fiable et bien sécurisé. Quand tu l’as, tu as moins de problème. Par exemple, moi je suis à Madina et quand j’ai besoin de l’argent, j’effectue le retrait à partir de mon compte pour l’utiliser comme transport. Alors je conseille des Guinéens de tenter leurs chances aussi en faisant comme moi.’’

Lors de son intervention, Madame Bah Fatoumata Daara, employée de Orange Guinée, s’est dite ‘‘très satisfaite d’autant plus qu’on a pu récompenser les sept gagnants de la semaine qui sont très heureux de participer à cette promo’’. Elle lance un appel aux clients qui peuvent ‘‘continuer à utiliser activement leur compte Orange money pour être parmi les plus chanceux en tentant de gagner un million de franc guinéen. J’aimerais profiter de l’instant pour rappeler aux clients que seul le numéro 624 44 44 44 appellera les gagnants pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, chacun doit être vigilant en ne déposant pas d’argent dans les comptes inconnus. Quand on est gagnant, Orange ne demande aucune contrepartie et ne demande qu’aux clients de se rendre à l’agence indiquée pour pouvoir récupérer tout simplement son lot’’, a-t-elle mis au point.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

Commentaires

commentaires