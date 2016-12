Aboubacar Titi Camara, ex international guinéen et ci-devant ministre des Sports de la Guinée a été condamné ce jeudi 22 décembre dans le procès qui l’oppose à son épouse, Mariam Coulibaly. Il est reconnu coupable de ‘‘faux et usage de faux, menace, injures publiques et diffamation’’. Titi écope ainsi de six mois d’emprisonnement avec sursis et est condamné au payement de 50 millions GNF à Mariam Coulibaly. Ce que l’avocat de celle-ci trouve dérisoire : ‘‘le droit a été dit. Parce que Titi Camara a fait usage de faux actes pour contourner la communauté de biens. Nous allons voir si nous pouvons faire un appel incident pour augmenter cette somme. Parce que les 50 millions ne font même pas les frais de scolarité des enfants’’, a déclaré Me Sidiki Bérété, au micro de Mediaguinee. L’avocat de Titi lui, annonce qu’il va relever appel. Parce que ‘‘nous avons été condamnés à tort. La justice n’a pas tenu compte de nos réserves’’. Comme quoi, on est loin du coup du sifflet final de cette affaire qui fait jaser dans la cité.

Focus de guinee7.com

Commentaires

commentaires