Après l’invitation faite au président Alpha Condé de se rendre dans la « ville des agrumes », on est bien en droit de se demander si le résultat escompté pour cette visite qu’on annonçait « historique » a été atteint.

En effet, après tout ce qui se trame autour d’un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé, l’on avait aussitôt imaginé que cette visite allait être le point de départ « officiel » de la campagne pour un troisième mandat pour Alpha Condé. Comme en 2000, quand on avait lancé de Kankan la campagne pour le référendum pour amender la constitution et permettre au général Lansana Conté de briguer un troisième mandat. Tout était prêt à Kindia, pour cette éventualité, mais alors que s’est-il donc passé pour que personne ne prononce de discours appelant explicitement à un troisième mandat ?

Certainement que c’est une stratégie de reculer pour mieux sauter, surtout que parmi personnalités présentes à Kindia, il y avait un certain Bangaly Kourouma, l’homme par qui est parti l’idée d’une présidence à vie pour Alpha Condé…

En tout cas, si du côté des femmes, l’on a entendu des slogans et vu des pancartes appelant à un soutien définitif d’Alpha Condé, du côté des sages et notables de la ville, l’on a affirmé être « avec Alpha jusqu’à la fin du monde ». Qu’est-ce à dire ? L’intéressé a, quant à lui, prononcé un discours qui laisserait penser que tant qu’il a le soutien du peuple (et des femmes surtout), il sera à la tête du pays. Comme quoi, ce que femme veut, Dieu veut…

Peut-on dire alors que Kindia est l’amorce de la campagne pour un troisième mandat ? La suite nous le dira très vite.

Aziz Sylla pour guinee7.com

