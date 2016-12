Conakry- La Direction générale de la Police Nationale de la République de Guinée a déployé mille (1000) agents supplémentaires sur le terrain, pour le renforcement des dispositifs de sécurité à Conakry à l’occasion des fêtes de fin d’année, rapporte l’AGP.

Il concerne les agents des Brigades de Répression du grand Banditisme (BRB), Anti-criminalité (BAC), des Compagnies Mobiles d’Intervention (CMIS), de la Protection Civile qui viendront renforcer ceux de la Police routière dans la circulation, mais aussi assurer la sécurité des lieux de rassemblement lors de ces fêtes, ce à partir du 23 décembre, jusqu’à nouvel ordre.

Pour leur mission sur le terrain, le directeur général adjoint de la Police nationale, colonel Sékou Mara a précisé, que «ces Unités viennent au niveau de la circulation pour éviter les habituels embouteillages monstres lors des fêtes à Conakry, mais pas pour verbaliser les usagers, rôle dévolu uniquement à la Police routière».

Il a ajouté : «Les élèves policiers casernés actuellement dans les CMIS seront également déployés. Il ne faudra pas que les citoyens soient étonnés de leur présence dans les carrefours».

Au niveau de la sécurité routière, la Brigade est passée de deux à trois qui vont se relayer tous les jours pour canaliser la circulation. Et à ce jour, 152 carrefours sont répertoriés, dont 70 seront meublés selon l’effectif de la troupe, a souligné le directeur central de la Police routière, Hamidou Babacar Sarr.

En plus de ces dispositifs, l’usage des pétards est interdit et les numéros verts, 18 et 17, sont disponibles 24/24 pour les alertes.

Source : AGP

