Conakry- La deuxième journée de Ligue 1 de football de la République de Guinée a pris fin, jeudi, 22 décembre 2016, à Conakry et à l’intérieur du pays, rapporte l’AGP.

A Conakry, l’Association Sportive de Kaloum (ASK) a gagné (3-1) au Stade de la Mission à Kaloum face au Satellite FC. Les buts de l’ASK sont signés Yamoussa Camara 1-0 (26’) et Aboubacar Iyanga Sylla (43’) et (48’).

A Labé, le Fello Star a décroché sa première victoire (1-0) devant Hafia au Stade El hadj Saïfoulaye Diallo de Labé, grâce à Facinet Soumah.

A Siguiri, le Wakrya FC de Boké a tenu en échec la SAG (0-0). Renaissance et CIK ont aussi fait jeu égal (0-0).

En déplacement à Néguéya (préfecture de Dubréka) pour affronter l’une de ses bêtes noires, Gangan FC de Kindia a dominé Soumba FC de Dubréka (3-0).

Voici les résultats techniques enregistrés lors de cette 2ème journée :

Athlético de Coléah vs Club Olympique de Coyah (2-0)

ASFAG vs Horoya (0-4)

ASK vs Satellite (3-1)

SAG vs Wakrya (0-0)

Renaissance vs CIK (0-0)

Soumba vs Gangan (0-3).

Le classement provisoire :

1 Horoya 6 points

2 Gangan 4 points

3 Athlético 4 points

4 SAG 4 points

5 Fello 4 points

6 Hafia 3 points

7 ASK 3 points

8 ASFAG 3 points

9 Satellite 3 points

10 Wakrya 2 point

11 CIK 1 point

12 Renaissance 1 point

13 COC 0 point

14 Soumba 0 point

Source:AGP

