Conakry- Les avocats de l’Ordre national de Guinée ont procédé, vendredi, 23 décembre 2016, à Conakry, à l’élection d’un nouveau bâtonnier de l’Ordre, il s’agit Me Mohamed Traoré, candidat à sa propre succession, rapporte l’AGP.

Après l’élection à huis clos, le nouveau président a livré ses sentiments et ses ambitions.

«Etre élu à la fonction de bâtonnier, c’est une fonction qui est honorable et aussi redoutable. J’espère avec le soutien de tous mes confrères nous arriverons aux termes de la mission qui nous a été confiée. Je voudrai également féliciter mon confère, Me Abdoul Salam Sylla qui n’a pas eu la chance d’être élu, mais je dois dire à tout un chacun que, dans cette élection, il ne s’agissait pas de la victoire d’un camp contre un autre, c’est la victoire de tout le barreau. Et, je me mets au service de l’ensemble de mes confrères sans aucune distinction et je dis à tout le monde que le Barreau constitue une famille», a déclaré le bâtonnier.

Concernant son second mandat, Me Traoré a fait savoir, qu’il a déjà entamé un vaste projet de modernisation du barreau, c’est dire des sources de financement autonome afin d’organiser des formations pour les jeunes avocats qui ont besoin d’apprendre.

