A l’occasion de la traditionnelle présentation des vœux du nouvel an, le Président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Claude Kory KONDIANO a, au nom des institutions républicaines, porté un regard rétrospectif sur le bilan et les perspectives du Président de la République, le Pr Alpha CONDÉ.

Auparavant, il a réitéré l’engagement de ses pairs à jouer leur rôle en contribuant au renforcement de l’État de droit tout en s’impliquant dans le processus dynamique de transformation progressive des réalités sociales en Guinée.

Nous vous livrons in extenso cet important texte. Lisez !

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,

Mesdames et Messieurs des Corps Constitués,

Comme il est de coutume et conformément à la tradition républicaine, c’est avec un grand honneur et beaucoup de plaisir que je vous présente, au nom de l’ensemble des Institutions Républicaines rassemblés aujourd’hui autour de vous, tous nos vœux les meilleurs pour vous-même, votre famille et tous ceux qui vous sont chers.

Que cette nouvelle année soit pour le Peuple de Guinée dont vous avez la charge de présider aux destinées, une année de paix, de stabilité et de bonheur.

Excellence Monsieur le Président de la République,

La cérémonie de présentation des vœux est une occasion idoine pour réitérer notre engagement de continuer, auprès de vous, à servir l’Etat et la Nation Guinéenne avec loyauté et honnêteté.

Les Institutions Républicaines, ici réunies, inspirées des principes républicains feront aussi preuve de compétences, d’initiatives et de dévouement à la chose publique dans l’exercice de leurs responsabilités administratives, législatives, judiciaires, financières, militaires, universitaires, économiques et sociales.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Vous avez engagé un vaste chantier de rénovation économique, sociale et politique de notre pays. Les grandes orientations et les axes structurants sont connus de tous et les résultats atteints sont élogieux.

Par ma voix, l’ensemble des Institutions Républicaines ici présentes vous donnent l’assurance de nous impliquer activement dans ce processus dynamique pour que les réalités sociales se transforment progressivement en un mieux être collectif conformément à vos engagements mainte fois renouvelés au Peuple de Guinée.

En cela, chacun de nous contribuera, à la place qui est la sienne, au renforcement de l’Etat de droit et à l’exaltante œuvre de développement de notre pays.

Dans cette perspective, soyez assuré, Excellence Monsieur le Président de la République, que nous serons toujours à vos côtés, pour faire en sorte que la Guinée de nos rêves devienne une réalité.

Encore une fois bonne et heureuse année 2017.

PRIONS ENSEMBLE POUR QUE DIEU BÉNISSE LA GUINÉE ET LES GUINÉENS !

Je vous remercie.

Conakry, le 11 janvier 2017

Le Président de l’Assemblée Nationale

Claude Kory KONDIANO

