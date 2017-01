Alpha Condé, le président guinéen, va-t-il à Banjul pour sauver l’honneur de Yahya Jammeh ou celui de son diplomate en herbe, Tibou Kamara qui, à bien des égards, n’a pas réussi à faire plier le désormais ancien président gambien. Le président guinéen comptait sur les relations de famille entre celui-ci et celui-là pour réussir ce que la majorité des membres de la communauté internationale n’a pas pu. Il en a eu pour sa… naïveté. A ses dépens, Alpha Condé a appris que la diplomatie va au-delà des liens sinusoïdaux de la famille. C’est le plus souvent, une affaire de professionnels. Surtout quand il s’agit de faire passer la pilule chez un homme aussi atypique que Jammeh. En un mot ou en mille, quelle que soit l’issue de sa médiation, ce vendredi à Banjul, force est de reconnaitre que la diplomatie improvisée du président Condé est une non-réussite. Jammeh cèdera parce que l’armée ouest-africaine est à sa porte. Pas parce qu’un Alpha Condé à travers un certain Tibou Kamara l’y a amené sans une intervention militaire.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

