La reconquête de la Fédération Guinéenne de football (FGF) ne sera -apparemment- pas un long fleuve tranquille pour l’ancien président de l’institution qui veut se représenter. C’est tout comme un courant agité. Trois clubs de division nationale qui l’accusent de « faux et sage de faux » ont porté plainte devant le secrétaire général de la Féguifoot.

Ces clubs que sont AS Djoma, Association Sportive de Matoto et l’international sporting de Matoto reprochent à Salifou Camara Super V d’avoir falsifié leurs signatures et leurs cachets afin de pouvoir convaincre la FIFA du grand soutien dont il bénéficie de la part des acteurs du football. (Par Mediaguinee)

Commentaires

commentaires