Cellou Dalein Diallo étant absent du pays, le vice-président de l’UFDG chargé des Affaires politiques a présidé l’Assemblée générale hebdomadaire de ce samedi 21 janvier 2017, au siège du parti. Mamadou Bano Sow, vice-président chargé des Affaires politiques parle de la crise gambienne : ‘‘On apprend qu’avec la médiation du Pr Alpha Condé, on pourrait trouver une solution à la situation de la Gambie. Pour moi, Il faut s’en féliciter, c’est une belle initiative. Lorsque la case du voisin brûle, il faut vous sentir concernés. Mais au-delà de cette bonne action, il faut que nous en tirions les leçons.’’

‘‘Je pense que la première leçon c’est lorsqu’il est l’heure de partir, il faut partir avant qu’on vous dégage. Il me semble que c’est une leçon importante à tirer de ce qui se passe en Gambie. Nous n’oublions pas ce qui s’est passé en Sierra Leone, au Liberia et en Côte D’ivoire. La Guinée a payé un lourd tribut de tout cela. Lorsqu’en Gambie, il y’a des tensions, une crise, nous sommes concernés. Parmi les leçons, je voudrais qu’à Sekoutouréyah, on comprenne que ce qui s’est passé en Gambie, c’est valable partout en Afrique et c’est surtout valable en Guinée. Alors, il faut savoir partir par la grande porte. Sinon on sera dégagé par la manière la plus déshonorante’’, avertit-il.

Et Bano d’envoyer les piques notamment à Sidya Touré : ‘‘Aujourd’hui chez nous, il y’a un danger. Lorsqu’un leader politique qui n’est pas n’importe qui, a des propos ethnocentriques, fait des discours au point de dire que pour diriger une collectivité, il faut être autochtone. Je regrette donc que la justice ne soit pas saisie pour s’en prendre à ce leader qui veut enflammer le pays. Heureusement à l’UFDG, nous avons des militants disciplinés et qui restent derrière la direction du parti. Sinon, nous n’avons pas oublié Forécariah en fin de campagne lorsqu’on a été attaqué. On a pas oublié l’histoire de l’eau empoisonnée qui a donné ce que vous savez un peu partout en Guinée particulièrement en Haute Guinée.’’

Bhoye Barry pour guinee7.com

