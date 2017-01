Lâché par son armée, isolé par la majorité de la communauté internationale, sous la pression des troupes de la CEDEAO, Jammeh, l’ex président gambien a fini par accepter une résolution diplomatique de la crise qu’il a créée en Gambie : il part du pouvoir pour une destination pour le moment pas connue.

A la télé gambienne, ce vendredi nuit, l’ex président gambien se donne une bonne conscience. Et déclare : ‘‘J’ai décidé de quitter le pays pour le mettre à l’abri de l’escalade militaire. J’ai décidé aujourd’hui, en âme et conscience, de renoncer à la direction de cette grande nation. Je crois en l’importance du dialogue. J’ai décidé de quitter le pouvoir. Je ne veux pas d’effusion de sang. En tant que musulman et patriote, je crois qu’il n’est pas nécessaire de verser la moindre goutte de sang. Ma décision n’est dictée que par l’intérêt du peuple gambien. Je crois en la capacité des Africains de décider pour eux-mêmes. Je ne me soumets qu’au jugement d’Allah. C’est une décision difficile pour laquelle j’ai sacrifié tout, dans l’espoir d’être récompensé par Allah le Tout Puissant. Mes sincères remerciements et mes remerciements aux Gambiens et aux amis de la Gambie qui ont travaillé avec moi au cours des 22 dernières années pour développer ce pays, je n’aurais pu rien faire seul, mais grâce à votre soutien et à votre loyauté, nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd’hui. Quand j’ai pris le pouvoir, personne ne mourut donc personne ne mourra quand je pars. La décision (de quitter le pouvoir) ne m’a été dictée par personne. Je crois en l’importance du dialogue et en la capacité des Africains à résoudre eux même les défis de la démocratie. C’est pourquoi j’ai décidé aujourd’hui de quitter la direction de cette grande nation.’’

