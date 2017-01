‘‘Le Président Yahya Jammeh a fait une escale à Conakry avant de rejoindre la Guinée Equatoriale’’, c’est ainsi de manière sobre et très diplomatique que la présidence de la Guinée annoncé l’exil du bouffon de Banjul en Guinée Equatoriale.

Il aura donc préféré ce pays beau, riche et surtout moins soumis aux contraintes internationales à la Guinée Conakry où il détient des biens et a un lien de famille. Jammeh sait qu’il doit rendre compte au peuple gambien qu’il a spolié, martyrisé, opprimé, excusez du peu. Et a donc besoin d’être en planque. Il ne pouvait trouver meilleur pays que la Guinée équatoriale.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

