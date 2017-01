Face à la médiation réussie du président guinéen, Pr Alpha Condé, dans la crise politique gambienne, Honorable Baidy Aribot ne reste pas indifférent. Pour le député de Kaloum, le Président Alpha Condé s’inscrit dans la même logique que ses prédécesseurs qui ont honoré la Guinée, tout en lui redonnant une crédibilité diplomatique. Et, les Guinéens, selon lui, doivent le féliciter pour cette réussite.

‘‘Force est de constater que feu Ahmed Sékou Touré, dont je n’ai jamais porté à cœur le régime, avait résolu beaucoup de conflits en Afrique. Et puis, aidé suffisamment de pays à se débarrasser de la tutelle coloniale. Sans oublier feu Générale Conté qui s’est foncièrement impliqué pour la résolution des crises dans certaines nations de la sous-région’’, a-t-il rappelé.

Pour lui, il y avait ‘‘certes, une pression militaire sur le terrain mais comme on dit en politique, la guerre n’est qu’un prolongement de la politique quand les négociations échouent. Mais, ce qui n’a pas été le cas dans la crise gambienne. Parce que, quand la situation semblait bloquer, il a fallu maintenant l’intervention du Pr Alpha Condé pour sauver la Gambie et sauver ainsi la sous-région de ce que j’appellerais de déstabilisation et de drame humain. Donc, il faut féliciter et l’encourager à travers cette action qui donne une bonne image à notre pays’’.

Samedi dernier, au cours de l’Assemblée générale du RPG-Arc-En-Ciel, l’honorable Nantou chérif estime que c’est le peuple qui demandera un troisième mandat en faveur du président Condé, parce qu’il ‘‘travaille beaucoup’’.

Et Baidy de commenter : ‘‘Il faut que les gens apprennent à être objectifs dans leur façon de parler. La Guinée a besoin d’une stabilité et une bonne image, de la paix. Donc, il ne faudrait pas créer de problèmes dans une situation, où la Guinée peut tirer des profits comme l’image que notre diplomatie est en train de donner. Alors, il ne faudrait pas amener un autre conflit à l’interne à travers un débat qui divise le peuple. On a besoin de l’unité pour accompagner le président ; de la stabilité et non les propos qui n’ont pas raison d’être. Ceux qui sont dans cette phase, il faut leur dire d’arrêter et de recadrer leur débat sur ce qui est essentielle aujourd’hui pour les Guinéens.’’

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

