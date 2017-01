C’est vrai que depuis un bon moment, des élèves manifestent en faveur de l’engagement dans la Fonction publique de leurs professeurs contractuels qui ont séché les cours depuis qu’ils n’ont pas été retenus par un concours. Mais jamais la manifestation n’a pris l’ampleur de ce jeudi, qui plus, s’est faite à Kaloum-jusque-là la commune la plus paisible de Conakry-, le cœur de l’administration publique. Les élèves en furie ont attaqué les symboles de l’Etat : le ministère de l’Enseignement préuniversitaire, la direction communale de l’Education (DCE) de Kaloum ; ils ont brûlé des pneus dans la rue et saccagé des biens privés. Non sans demander le départ du ministre de la Fonction publique et de celui de l’Enseignement pré-universitaire. Deux fidèles compagnons politiques du chef de l’Etat. Autant dire que ça sent le roussi autour du président Condé. Et dire que ces évènements malheureux se font au lendemain de la nomination d’un certain Tibou Kamara comme ministre, conseiller spécial du chef de l’Etat. Les joueurs de cauris auraient fait le lien entre cette nomination qui porte tout sauf de la chance à l’auteur et ce lendemain plein de troubles.

