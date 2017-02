Ce 30 janvier à son domicile, à Kaloum, Baidy Aribot, député, Secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines, estime que ‘‘les gens doivent avoir le sens de l’Etat. Car, les problèmes de l’Etat ne ressemblent pas à un concours de beauté entre les partis politiques. Nous encourageons et nous félicitons le président de la République’’. Cette déclaration sonne comme une réponse aux propos de Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG qui a déclaré le weekend dernier que ‘‘le président guinéen à la tête de l’union africaine est un non-événement’’.

Selon le député de l’UFR: ‘’Aujourd’hui, je répète que l’Etat guinéen a été honoré à travers la présidence du Pr Alpha Condé. Cependant, il faut féliciter, encourager, quand c’est la Guinée qui est honorée ou quand son image devient positive sur le plan international. C’est un grand événement et c’est une grande offensive diplomatique qu’il faut féliciter. Donc, en tant que républicain, nous félicitons le Pr Alpha Condé et nous l’encourageons. On peut ne pas aimer sa façon de gouverner, mais c’est toute la Guinée qui est vue dans ce sens-là et non pas un parti politique. ‘’

Cependant M. Aribot qui dit que son parti n’a pas été consulté pour l’accueil du président Condé c’est pourquoi, l’UFR ne s’associe pas à cet accueil que le RPG veut grandiose. D’ailleurs, relève-t-il, ‘‘le RPG n’est pas une institution républicaine pour lancer ce genre d’appel. C’est un parti politique qui ne peut lancer un appel qu’à ses militants. A partir du moment que son appel est partisan, j’estime que les autres ne se sentent pas concernés. Avant de lancer ce genre d’initiatives, il aurait dû certainement envoyer des délégations auprès des autres partis. Puisqu’il s’agit d’une chose nationale et non partisane. Il devrait mettre sur place un comité qui aurait pu rencontrer les autres forces politiques afin de créer une synergie par rapport à cet événement qui est la consécration de l’Etat guinéen à travers le président de la République, représentant une institution donnée qui s’appelle la présidence de la République’’.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

