Conakry- C’est avec consternation que le Gouvernement a appris l’attaque menée contre une mosquée à Québec (Canada) dans la nuit du dimanche 29 janvier 2017 et qui a fait au moins six morts dont deux ressortissants guinéens. En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement Guinéen exprime sa profonde compassion et ses condoléances les plus attristées au Gouvernement canadien, aux familles des disparus, et à la Nation entière.

La représentation guinéenne au Canada s’active pour rencontrer les familles de nos compatriotes et leur exprimer le soutien de la nation toute entière.

Le porte-parole du Gouvernement

Albert Damantang Camara

