Le boulevard du commerce, la route principale qui passe devant le Palais présidentiel, barré par une imposante tribune d’où une non moins imposante sono crachote de la musique guinéenne entrecoupée de la chanson dédiée au président Condé par Tiken Jah Fakoly ; les ministères et les rues déserts. Le centre administratif de Conakry ressemble ce jeudi, 2 février, à un jour férié, et pour cause ; les partisans du président Alpha Condé ont décidé de lui réserver ‘‘un accueil chaleureux’’ après son élection à la présidence de l’Union Africaine. Une idée que ne partagent pas de nombreux Guinéens qui estiment que c’est juste le fait de ‘‘grilleurs d’arachides’’, comme le disait Houphouët Boigny. En effet, selon un proverbe ivoirien l’on ne saurait demander à quelqu’un de griller des arachides et lui refuser de s’en servir pour sa consommation personnelle.

Aziz Sylla pour guinee7.com

