République de Guinée: Guinea Alumina Corporation S.A (“GAC”), un acteur majeur du secteur des mines en République de Guinée, a annoncé le premier jalon important dans le développement de sa mine de bauxite et d’infrastructures nécessaires aux activités minières en République de Guinée.

Jan de Nul, une entreprise maritime belge qui a aussi travaillé sur la construction de Palm Jumeirah à Dubai, a réalisé un projet de trois mois pour les travaux de remblayage et élever le niveau de 50 hectares de terre à Kamsar pour une boucle ferroviaire et des installations de manutention de matériaux en vrac.

L’achèvement des travaux est une première étape importante d’un investissement d’un milliard de dollars du projet GAC pour le développement d’une mine de bauxite, d’infrastructures ferroviaires et de matériaux d’exportation. Le projet GAC est le plus grand projet d’investissement entièrement nouveau pour le développement d’une mine de bauxite en Guinée depuis les quarante (40) dernières années et augmentera le PIB de la Guinée de plus de 10% par an, et une estimation d’environ 4,000 emplois directs et indirects seront créés.

100 Guinéens ont été recruités pour les travaux de remblayage et de terrassement. Les travaux ont été réalisés sans accidents avec arrêt de travail. Le sable marin a été canalisé vers le site à travers un conduit de cinq kilomètres spécialement construit, réduisant considérablement les mouvements de camions dans la ville de Kamsar.

Yousuf Bastaki, Vice-Président Principal, Directeur des Projets d’Investissements a declaré: “Ce premier jalon montre le progrès remarquable dans notre projet GAC en Guinée, et qui contribuera a l’économie guinéenne, crééra de la valeur pour notre société mère Emirates Global Aluminium (“EGA”) et securisera l’approvisionnement des matières premières que nous avons besoin”.

La bauxite est un minérai qui est raffiné en alumine, la matière première pour les fonderies d’aluminium.

Dans la deuxième phase du projet GAC, le démarrage pour la construction d’une raffinerie d’alumine dans le pays est prévu pour 2018.

La Guinée dispose d’environ 7 milliard de tonnes en ressources bauxitiques, soit plus du quart du total des réserves mondiales et compte parmi les meilleures bauxites au monde. GAC se consacre actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine dans la ceinture bauxitique de la région de Boké, au nord-ouest de la Guinée où il détient une concession minière de plus d’un milliard de tonnes de bauxite. Les travaux de construction étant en cours, le démarrage de la production commerciale est prévu pour 2018, où cette dernière atteindra 12 millions de tonnes de bauxite par an. Les travaux d’extension du réseau ferroviaire existant reliant les sites de la mine et de la raffinerie au Port de Kamsar sont en cours.

Plus de 200 guinéens seront déployés dans les prochaines années dans les installations d’EGA aux Emirats Arabes Unis (“EAU”) afin de les préparer pour occuper des postes clés dans le projet. GAC investit également pour appuyer les communautés impactées par ses opérations en construisant des centres de santé communautaires, en aménageant des puits, en construisant des écoles, en mettant en œuvre des programmes d’alphabétisation et de formation professionnelle ainsi que des investissements dans la protection de la faune et de la flore.

En octobre dernier, GAC a inauguré son nouveau quai commercial au port de Kamsar. Ce nouveau quai commercial est une infrastructure importante qui permettra non seulement d’importer des matériaux nécessaires à Kamsar pour la réalisation des travaux sur le chemin de fer, les travaux routiers et divers grands travaux de construction mais aussi d’exporter des echantillons de bauxite. Une fois les travaux terminés, le quai sera remis au gouvernement guinéen, contribuant ainsi à l’économie locale.

Contexte GAC:

Guinea Alumina Corporation (“GAC”) S.A, est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

