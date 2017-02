Madame, Le minimum de respect qu’on vous doit ne nous empêchera pas de vous recommander une remise à niveau. En effet, votre récente sortie vise certes la personne de Cellou Dalein Diallo que vous détestez mais, croyez-nous Madame, elle expose plus vos lacunes intellectuelles et politiques à la place de cette rage phobique qui vous anime. Vous dites, on vous cite : « On ne peut pas passer près de 30 ans dans l’administration et se déclarer opposé à cette administration. Cellou a travaillé au moins vingt-cinq (25) ans dans l’administration, et a été un tout puissant Ministre en Guinée avant de devenir plus tard Premier Ministre et débarqué pour faute lourde ».

Retenez ceci une fois de plus, car nous l’avons déjà dit à d’autres insuffisants intellectuels qui l’ont pensé avant vous, CDD ne s’oppose pas à une administration, il s’oppose à la façon dont est gérée cette administration. Il s’oppose aux insuffisants intellectuels de votre dimension qui cautionnent la gabegie au sein de cette administration. Il s’oppose à la démagogie incarnée par vos sorties intempestives et érigée en système de gouvernance par ceux que vous ambitionnez de séduire sans scrupule.

Oui Madame, si votre quotient intellectuel vous empêche de comprendre que Cellou Dalein Diallo lutte contre un système de gouvernance et non contre une administration, nous sommes disposés à vous l’interpréter autrement.

L’administration n’est pas un parti politique. C’est d’ailleurs pour cette raison que Cellou Dalein Diallo a pu servir pendant plus de trente ans, avant de prétendre prendre la tête d’un parti politique, même si vous insinuez, naïvement ou par mauvaise foi certes, qu’il a eu un recours ethnique avant d’en avoir l’ambition. Vous le dites bien, il a servi 30 ans dans l’administration. Si votre sens de discernement parvient à déchiffrer votre récit, vous conviendrez avec nous que Cellou Dalein Diallo n’était pas politicien pendant ces trente ans. En décidant donc de devenir politicien, cette longue expérience dans cette administration lui donne logiquement la crédibilité de celui qui connait mieux les maux d’une administration. C’est donc errer dans le néant quand vous affabulez ainsi : « Cellou est parti voir le Général Conté pour lui dire que ses parents ethniques lui ont demandé de s’engager en politique et de prendre la tête d’un parti et qu’il demande au Président de bénir pour lui ».

Très modestement, nous vous dirons que Cellou Dalein a mieux fait de demander une bénédiction du Général Lansana Conté de son vivant, contrairement à ceux qui l’ont insulté quand il était vivant et qui vont assez souvent s’incliner sur sa tombe.

Aussi, contrairement à vous et à vos combines d’usurpation des parts de marché des enfants de Conté dans le capital d’Areeba. Ça se comprend aisément car dans votre obsession pour le gain illicite, vous avez souscrit à une infamie qui n’a ni morale ni loi et qui consiste à engloutir la part de vos coactionnaires.

Pour conclure Madame, c’est un secret de polichinelle dans la cité quant à vos pratiques en matière de corruption. En effet, quand vous ambitionnez faire « vos avances » à un régime en place, vous êtes disposée à fanfaronner dans tous les sens pour assouvir votre désir égoïste et mercantile ; Dieu seul sait à quel prix ! Nous restons toutefois persuadés que vous essayez, pour une énième fois, de dissimuler les dus à l’État en contrepartie de cette débauche médiatique !

Dans l’espoir que cette petite réponse rehausse votre niveau de compréhension de la large frontière entre combattre une administration et combattre un adversaire politique.

Bien à vous chère Chantale !!!

Cellule de Communication

Union des Forces Démocratiques de Guinée UFDG

