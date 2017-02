Conakry se réveille ce matin avec une gueule de bois par le fait des grilleurs d’arachides qui ont promis des millions de personnes pour accueillir le chef de l’Etat qui vient du sommet de l’Union Africaine où il a été président de l’organisation. A l’évidence du grand monde promis, il n’y en pas eu. Du gâchis, si.

De l’argent public a été sorti par des malins qui nous ont imposé une manifestation folklorique inopportune. L’opposant Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’UFDG parle de quinze milliards de Francs guinéens sortis des caisses de l’Etat pour organiser la réception du président à Conakry et à Kankan. Les plus raisonnables estiment à environ quatre milliards, en tout cas en ce qui concerne Conakry. Sans compter les contributions des entreprises privées.

Pire, l’administration a été paralysée ce jeudi. Les banques fermées dès 13h. Ce qui à n’en pas douter constitue un important manque à gagner pour l’Etat saigné d’un côté et saigné à blanc de l’autre. ‘‘Il est dangereux d’arrêter un processus de production pour une quelconque distraction sociale. Surtout pour un pays qui aspire à un point d’émergence économique’’, m’enseigne un éminent économiste guinéen.

Le président Condé devrait, pour une fois, demander des comptes. Lui qui, à bien des égards, n’a pas été satisfait de la grande mobilisation promise. En témoigne son sommaire discours. ‘‘Quand Alpha Condé est content, on le sent. Il rit à éclat. Il fait de longs discours. Il n’est sûrement pas content. Il faut en plus reconnaitre que le monde qu’il y a eu c’est juste son monde. Il était à un moment donné obligé de descendre de la voiture pour attirer plus de monde. Alpha à lui seul peut mobiliser plus sans un kopeck ’’, commente un homme qui sort groggy de ce folklore.

Ibrahima S. Traoré pour guinee7.com

