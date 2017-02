Au cours de l’assemblée générale de l’Union des Forces Républicaines, tenue ce samedi 4 février 2017 à son siège de Matam, Honorable Deen Touré, président du groupe parlementaire, l’Alliance des Républicains, a annoncé qu’un une session extraordinaire de l’Assemblée aura lieu à partir du 9 février prochain afin que les députés s’y retrouvent pour continuer les débats autour du nouveau code électoral.

Et de préciser: ’’Cette session est consacrée entre autres à l’examen des lois électorales’’ a-t-il souligné, rappelant que l’UFR avait souhaité que les chefs de quartiers soient désignés par les quartiers, mais ‘’ c’est qui n’a pas été le cas chez les délégations de l’UFDG et du RPG, qui ont dit non, que c’est aux partis de designer. Et, c’est à ce point qu’il y avait eu des discordes entre les différentes formations politiques ‘’.

Il ajoute : ‘’nous nous retrouverons à l’Assemblée pour continuer encore les débats autour de ce point-là, afin de trouver un consensus. Et, j’ose croire que les quinze jours de discussions qui démarreront à partir du 9 février, nous aideront à trouver une solution pour que si les chefs de quartiers sont élus ceux des districts aussi soient faits. Parce que nous voulons que les chefs de quartiers qui seront maintenus soient une émanation de leurs citoyens. Et, que cela ne soit une exigence d’un parti politique.’’

‘‘Nous allons donc rouvrir le débat, persiste-t-il, pour que les différents groupes parlementaires continuent à débattre et à améliorer la situation dans le but d’aboutir à un consensus qui permettra de voter cette loi, qui est une loi organique’’.

‘’Nous espérons, à l’UFR, que la loi telle que proposée par le cadre du dialogue ne peut pas prospérer. Parce qu’elle est non conforme à la constitution de notre pays. Nous appelons donc à l’amélioration du point deux. Et, cela fera l’objet de notre débat pour que les citoyens s’identifient et se retrouvent dans les chefs de quartiers, qui seront mis en place’’.

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

