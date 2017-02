L’Assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG s’est tenue ce samedi 4 février 2017 à son siège, sous la présidence du vice-président, Dr Fodé Oussou Fofana.

Après avoir demandé aux militants d’observer une minute de silence pour le repos de l’âme du journaliste Mohamed Koula Diallo, assassiné au siège du parti le 05 février 2016 dans l’exercice de son métier, le vice-président du parti affirme qu’il n’y a eu aucun critère pour être candidat à la présidence de l’UA. ‘‘Etre président en exercice de l’Union africaine, c’est par zone. Cette fois-ci c’est le tour de l’Afrique de l’ouest, on demande aux chefs d’Etats, qui veulent être candidats. Il n’y a pas de critère pour être président. Même si tu n’es pas démocrate, tu ne respectes pas les droits de l’Homme ou que ton pays n’avance pas ce n’est pas un critère. Certains chefs d’Etats de l’Afrique de l’ouest soucieux du développement de leur pays ne se sont pas présentés. Notre Président s’est dit qu’il est candidat, il a pour rôle de présider les réunions contrairement au président de la commission de l’UA où il y’a le gros travail et où il y’a une compétition’’, a renseigné Fodé Oussou.

Il rappelle : ‘‘Mugabe a été président de l’UA de 2015 à 2016, ainsi qu’Idriss Deby mais les gens ne sont pas sortis. Nous, M. Alpha Condé désigné, pas élu on nous tympanise en disant que c’est la première fois en Afrique, il est devenu le tout puissant. Il parait qu’il y’a beaucoup d’argent, nous allons chercher l’origine, nous allons mener une enquête parlementaire pour savoir d’où est ce que cet argent est sorti.’’

Par ailleurs, l’honorable Fodé Oussou invite le Président de la République de faire une déclaration autour du troisième mandat. ‘‘Le Président angolais a déclaré qu’il n’est plus candidat pour un troisième mandat idem que la Présidente du Libéria et l’ivoirien Alhassane Ouattara. Comme vous êtes le Président de l’UA et il y’a trop de bruits autour du troisième mandat, si vous voulez rentrer dans l’histoire par la grande porte avec le titre de Président honoraire de l’Afrique, faites une déclaration pour dire que vous n’êtes pas candidat’’

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires