En prélude à la commémoration de l’an un du décès de Mohamed Koula Diallo, les jeunes des Nouvelles Force Démocratique (NFD) ont publié une déclaration ce samedi 4 février 2017 à leur siège.

Selon Mohamed Lamine Diallo, porte-parole des jeunes, la justice guinéenne est incapable de faire la lumière sur le dossier de Mohamed Koula : ‘‘Nous jeunes du Mouvement AKhadan vertueux des valeurs de la démocratie, nous nous sommes toujours assignés comme objectif principal, l’instauration d’un Etat de droit et la défense des droits humains. Le 5 février 2016, un journaliste dans l’exercice de ses fonctions qui est celui d’informer les citoyens a été froidement abattu dans une altercation qui a opposé deux leaders venant d’un même parti, l’UFDG. Le constat est vraiment alarment car depuis 365 jours la justice guinéenne est incapable de diligenter des enquêtes afin de situer les responsabilités et punir les auteurs de ce crime adieux à la hauteur de leur forfaiture.’’

Poursuivant sa communication Lamine Diallo affirme que la justice guinéenne a montré ces limites : ‘‘la machine judiciaire guinéenne a une nouvelle fois montré aux yeux du monde entier son incapacité à régler les conflits entre les citoyens. Nous déplorons le fait que cette justice soit inféodée à l’exécutif. Nul n’ignore que cette justice ne se bouge. Ne se débouche, lorsque l’instruction est venue du haut niveau. Nous ne continuons pas à banaliser des cas de cette envergure. Un Guinéen tué est une mort de trop.’’

Et de préciser: ‘‘Le procès de feu Mohamed Koula Diallo édifiera la Guinée sur les diverses réalités. Il n’est un secret pour personne que plein de jeunes croupissent dans les prisons, accusés à tort, lors des manifestations pacifiques. Nous devrons tous, gouvernants et gouvernés, lutter contre l’injustice et l’impunité. Le Mouvement Akhadan demande à ce que le droit soit dit dans le cas du dossier de Mohamed Koula et tous ceux qui son tombés sous les balle des forces de sécurité éternellement impunies.’’

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires