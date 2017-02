Aujourd’hui, nous séchons nos larmes en tant que croyant

Mais nous ne baisserons jamais nos armes devant

Des situations qui aggravent nos maux.

Mohamed Koulah Diallo

Aujourd’hui nous sommes plus nombreux qu’hier

A attirer encore l’attention de l’opinion nationale et internationale

Que dans un pays démocratique comme le nôtre,

Un journaliste n’est pas un ennemi encore moins un adversaire,

Il doit donc être protégé comme tout citoyen par nos lois et non par des mots.

Mohamed Koulah Diallo

Parmi tant de métiers que tu pouvais aussi facilement exercer

Celui d’informer a été ton choix, un choix que tu as honoré

Même pendant les moments les plus chauds.

Mohamed Koulah Diallo

Vous l’avez bien connu

Car il vous a toujours convaincu

A travers son engagement et à travers son efficacité

A apporter la nourriture du cerveau.

Mohamed Koulah Diallo

Tu as été froidement assassiné

Le 05 Février 2016 en plein exercice de ton métier

Repose en paix !

Car les défenseurs de la liberté d’expression n’ont pas dit leurs derniers mots.

Repose en paix Mohamed Koulah Diallo

Que la terre de Guinée pour la quelle tu as sacrifié ta vie te soit légère Amen !

Barry Abdourahamane le poète sage diplômé d’une licence en sociologie de l’Université Koffi Annan de Guinée

