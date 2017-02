République de Guinée: Guinea Alumina Corporation S.A (“GAC”), un acteur majeur du secteur des mines en République de Guinée, a annoncé aujourd’hui l’attribution à Fluor Corporation un contrat d’ingénierie-conseil et de gestion de programme pour sa mine de bauxite en cours de construction en République de Guinée.

La valeur totale des contrats et des achats à gérer par Fluor est d’environ $700 millions de dollars.

Fluor travaillera avec GAC pour développer une mine de bauxite de 12 millions de tonnes par an dans la région de Boké, un terminal portuaire à Kamsar sur la côte guinéenne et la modernisation du réseau ferroviaire et autres infrastructures.

Fluor est une société d’ingénierie mondiale dont le siège est aux États-Unis. Fluor a achevé l’étude de faisabilité de GAC au deuxième trimestre 2016.

Le coût total d’investissement du projet GAC s’élève à $1 milliard de dollars, le plus grand projet d’investissement entièrement nouveau pour le développement d’une mine de bauxite en Guinée depuis les quarante (40) dernières années. Le projet augmentera le PIB de la Guinée de plus de 10% par an, et une estimation d’environ 4,000 emplois directs et indirects seront créés.

La production de la mine est prévue pour 2018.

La bauxite est un minérai qui est raffiné en alumine, la matière première pour les fonderies d’aluminium.

Abdulla Kalban, le Directeur Général et Administrateur Délégué d’Emirates Global Aluminium (“EGA”), la société-mère de GAC, a déclaré: «L’attribution de ce contrat représente un grand pas en avant dans notre projet en Guinée, qui revêt une importance économique pour la Guinée et les Émirats Arabes Unis. Je suis satisfait de nos progrès en Guinée jusqu’à present.”

Rick Koumouris, Président de Fluor en charge du secteur Mines et Métaux, a déclaré: «Fluor a travaillé avec GAC depuis la phase préliminaire du projet dans le cadre du développement d’une conception personnalisée et efficiente des capitaux afin de répondre aux objectifs commerciaux uniques de la société. Nous mettrons à profit notre expertise mondiale en matière de structures maritimes, de terminaux portuaires et de traitement de minerais, en plus de notre expérience en Guinée afin d’offrir des solutions innovantes de conception et d’exécution de projets qui améliorent la rentabilité des capitaux.”

En octobre dernier, GAC a inauguré son nouveau quai commercial au port de Kamsar. Ce nouveau quai commercial est une infrastructure importante qui permettra non seulement d’importer des matériaux nécessaires à Kamsar pour la réalisation des travaux sur le chemin de fer, les travaux routiers et divers grands travaux de construction mais aussi d’exporter des echantillons de bauxite. Une fois les travaux terminés, le quai sera remis au gouvernement guinéen, contribuant ainsi à l’économie locale.

Contexte GAC:

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies minières au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Development Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubai. Les principaux actifs d’exploitation d’EGA sont Dubai Aluminium (« DUBAL ») et Emirates Aluminium (« EMAL »), qui ont une production combinée de 2,4 millions de tonnes par an, classant ainsi EGA parmi les cinq plus grands producteurs d’aluminium primaire au monde. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite et d’alumine en République de Guinée. De plus, EGA est propriétaire d’Al Taweelah Alumina, chargée de développer une raffinerie d’alumine à Al Taweelah, à Abu Dhabi (près d’EMAL). EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.

Commentaires

commentaires