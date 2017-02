Ousmane Gaoual a joué un rôle préliminaire très important dans la conspiration qui a abouti à l’assassinat du journaliste Mohamed Koula DIALLO au siège de l’UFDG.

Les Faits :

En bon homme de main, Ousmane Gaoual fut le porte-parole du petit directoire de Cellou Dalein dans les préparatifs nébuleux de l’accueil de BAH Oury pour sa première participation à une réunion du bureau exécutif de l’UFDG dont il en est le deuxième responsable; depuis son retour d’exil le 24 janvier 2016. Soit trois (3) jours après son arrivée.

Après leur planification pour éliminer Lamine KEÏTA, Secrétaire Fédéral chargé de la Communication de l’UFDG/France et membre de la Cellule de Communication de BAH Oury, pour faire porter le chapeau à BAH Oury lui-même, qui certainement viendrait avec lui à cette réunion, savaient-ils; Ousmane Gaoual, pour préparer les esprits à l’éventuelle tragédie et détourner l’attention de l’opinion publique de la vérité, écrivit ceci le mercredi 27 janvier 2016, je cite:

<< BAH Oury prévoit de perturber la réunion du bureau exécutif de vendredi. L’UFDG doit prendre ses responsabilités.

Nous apprenons que BAH Oury et son petit comité veulent provoquer des violences à l’occasion des réunions de l’UFDG (Bureau exécutif et conseil politique) avec un objectif est double.

1) Provoquer les violences pour conduire à la suspension des activités politiques de l’UFDG avec l’appuie des extrémistes du RPG arc-en-ciel.

2) Donner un prétexte à ces mêmes extrémistes du pouvoir de liquider certains cadres de l’UFDG en les maquillant par cette rivalité entretenue à cet effet par BAH Oury et son comité.

Dans tous les cas, Chacun doit avoir à l’esprit que ce plan machiavélique et démoniaque fait de Lamine KEITA l’agneau de sacrifice qu’ils exposent afin qu’il soit violenté éventuellement pour déclencher les règlements de compte par assassinat.

C’est une information dont il faut tenir compte dès à présent.

L’UFDG doit réagir en appliquant strictement le règlement intérieur à tout acte révérencieux.>> Fin de citation.

La tragédie survint alors par leur soin.

Mohamed Koula DIALLO, journaliste à www.guinee7.com tomba le vendredi 05 février 2016 sous les balles des gardes du corps de Cellou Dalein au siège de l’UFDG.

La préméditation étant effective dans la tragi-comédie sermonnée par Ousmane Gaoual à dix (10) jours des événements en est une illustration palpable de cette conspiration.

Comment le député Ousmane Gaoual savait-il (si on le prend à ses mots) que le RPG Arc-en-ciel avait prévu de liquider Lamine KEÏTA à ce jour de réunion du vendredi et que BAH Oury les bénirai pour déclencher des règlements de compte par cet assassinat ?

A cette question principale et bien d’autres, Ousmane Gaoual devra répondre devant la Cour d’assise pour que toute la lumière soit faite et que justice soit rendue dans cet assassinat lâche du journaliste Mohamed Koula qui à prit une balle destinée à d’autres (BAH Oury et Lamine KEÏTA), fruit d’une conspiration établit par le petit directoire de Cellou Dalein, Président de l’UFDG, contre ces derniers.

Affaire à suivre…

Mohamed Lamine KEÏTA

Chargé de Communication de l’UFDG/France

Membre de la Cellule de communication de BAH Oury

