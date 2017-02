Dans un communiqué dont copie a été transmise à guinee7.com, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a exhorté les autorités guinéennes à accélérer les procédures d’enquête concernant les cas des journalistes Chérif Diallo de la radio Espace fm et de Mamadou Koula Diallo de Guinee7.com. Non sans se dire préoccupée par ‘‘l’arrestation musclée et illégale de la journaliste Mariam Kouyaté de Lynx FM pendant l’exercice de son métier.

