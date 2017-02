Ce mercredi 8 février 2017, Makalé Camara, ministre des Affaires Etrangères, a affirmé que la jeunesse Africaine doit savoir que les pays européens où ils souhaitent se rendre sont loin d’être un eldorado. En marge d’une conférence de sensibilisation organisée par deux associations de femmes musulmanes sur la consolidation de la paix dans la société, tenue à la grande mosquée Fayçal, la ministre guinéenne des Affaires Etrangères s’est exprimée sur l’émigration clandestine vers l’Europe.

‘‘Nous avons connu l’esclavage et le colonialisme, rappelle-t-elle. Aujourd’hui, nous assistons à une fuite massive des cerveaux de nos enfants vers l’Europe et l’Amérique, où ils sont bafouillés parce que tout simplement ils ne sont admissibles. L’Afrique dispose de la population la plus jeune au monde. Et, parmi les continents, elle enregistre aujourd’hui le plus grand taux de croissance économique. Donc, il est important que les ressources humaines ainsi que les ressources de nos sous-sols que nous avons soient mises en osmoses de la cohésion ; de la bonne gouvernance pour permet cette transformation afin que nos enfants connaissent la prospérité dont nous avons tant besoin’’

Nombreux sont des jeunes africains qui ont trouvé la mort dans la mer méditerranéenne au cours de l’année 2016.D’autres cependant continuent à y aller.

Pour Makalé Camara, ‘’la responsabilité incombe aux chefs d’Etats africains de faire en sorte que les enfants restent chez eux’’.

Ismaël Sylla pour Guinée7.com

