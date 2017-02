L’Association des Femmes Musulmanes de Guinée pour la Culture Islamique et le Développement (AFEMCID), en collaboration avec le Secrétariat Général des Affaires Religieuses, a organisé une conférence ce mercredi 8 février 2017, au Centre Islamique de Donka. Sous le thème ‘‘Rôle de la femme dans l’éducation des enfants et la consolidation de la paix dans la société’’.

Au cours de cette rencontre, les débats étaient focalisés sur plusieurs thématiques dont entre autres : le rôle de la femme dans l’éducation des enfants ; le rôle de la femme dans le développement socio-économique.

Selon Hadja Aminata Moustapha Kallo, présidente de l’AFEMCID, 60% des enfants ne sont pas bien éduqués. Pour elle, il ne s’agit pas de donner de l’argent ou l’habillement à un enfant pour dire que tu veux l’éduquer. Il faut qu’on éduque les enfants à travers le comportement, l’habillement, la religion. ‘‘Le thème principal de cette conférence repose sur l’éducation. Car si l’on est bien éduqué et que l’on aime son pays, il y a des choses qu’on ne ferait pas. Donc, la femme étant le baromètre de la société et le pilier de la famille, il faut que ces messages de sensibilisation passent par elles afin de préserver la paix et la quiétude sociale dans notre pays’’, ajoute-t-elle.

Pour sa part, le secrétaire général des Affaires Religieuses, Abdoul Karim Dioubaté, s’est réjoui de la pérennisation de cette activité qui, selon lui, consiste à sensibiliser la femme musulmane sur ce qui permet à une société d’évoluer dans la paix, la solidarité et une unité d’action, pour un développement harmonieux : ‘‘La rencontre d’aujourd’hui, à l’intention des femmes musulmanes de Conakry, amènera ces dernières à mieux appréhender leurs droits et devoirs dans la société, mais également de jouer leurs rôles régaliens que Dieu le tout puissant les a confiés.’’

La cérémonie de sensibilisation a pris fin par les bénédictions, devant des femmes de la capitale fortement mobilisées.

Bhoye Barry pour guinee7.com

