Après l’ouverture officielle de celles de Conakry, Mamou, Kissidougou, Nzerekore et Faranah, le Ministère en charge de l’Emploi s’apprête à démarrer les activités de la MEC de Kankan.

Placée sous la tutelle de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), cette Maison a pour objectif d’exécuter sur le terrain certaines missions de ses missions, à savoir : la promotion de l’emploi et l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur démarche d’insertion professionnelle.

La MEC permettra également aux jeunes d’évaluer leurs compétences, de cibler les secteurs porteurs, les entreprises, les métiers et les postes dans lesquels ils sont susceptibles de se mettre en valeur. Elle aura aussi pour objectif d’utiliser à bon escient tous les outils de recherche d’emploi, de définir les besoins complémentaires de renforcement de leurs capacités et de monter des projets d’auto-emploi.

Pour atteindre cet objectif, la MEC devrait posséder quatre espaces dédiés à l’insertion professionnelle qui sont :

1- Espace Employabilité : Ici les conseillers présents vérifient et corrigent les curriculum vitae (CV) et lettres de motivations utilisés par les demandeurs d’emploi, les interrogent sur leur parcours et leur projet professionnel. Ils donnent des conseils pour la rédaction de ces documents et l’attitude à avoir lors des entretiens d’embauche.

2- Espace Entreprenariat : Cet espace dispose de tous les renseignements et informations sur les programmes et structures d’accompagnement à la création et à la gestion d’entreprise. Les adresses utiles, les possibilités de financement, de débouchés, etc.

3- Espace Formation : Les demandeurs y trouveront toutes les informations utiles et nécessaires pour une formation professionnelle initiale, réorienter leur carrière ou acquérir des compétences complémentaires.

4- Espace Documentation : Pourvu d’une base de données documentaires sur l’insertion professionnelle. Elle sera accessible en ligne ou sur place

Source: Cellule de Com du Gouvernement

