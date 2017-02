Pour réclamer des places dans le marché, des marchandes de Madina, très en colère on barré ce jeudi 9 février 2017, l’autoroute Fidèle Castro, au niveau de l’échangeur de Madina.

Sous le pont donc, elles ont posé divers objets pour empêcher la circulation tout en scandant des slogans hostiles au gouverneur de Conakry: ‘‘Mathurin Zéro !“ “On veut des places !“ Une femme interrogée dans la foulée nous confie : “Nous avons fini les études, il n’y a pas de boulot et c’est ici que nous nous débrouillons donc il nous faut des places sinon aucune voiture ne passera par-là !“

D’après Yélikha Camara, marchande : “Nous sommes là aujourd’hui pour réclamer des places, dites au gouverneur que nous souffrons dans ce pays, si nous n’avons pas ou vendre comment allons-nous nourrir nos familles ? Aujourd’hui si tu n’as pas de milliards tu n’auras jamais où vendre, donc nous sommes là et nous attendons à ce que le Gouverneur vienne nous donner des places, tant que cela ne sera pas fait, nous serons là jusqu’à une semaine.“

Les femmes accusent un certain Sory Kaba qui leur aurait dit de déguerpir et cesser leurs installations. Au moment où nous quittions les lieux, le Gouverneur Mathurin, était sur place et essayait de régler la situation en négociant.

Abdou Lory Sylla pour Guinee7.com

