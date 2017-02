Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, vient de signer, ce jeudi 9 février 2017 dans un hôtel à Kaloum, un accord politique avec Mamadou Sylla, président de l’Union Démocratique de Guinée, avec lequel il mènera désormais son combat politique pour la quête de la magistrature suprême.

Prenant la parole, Cellou Dalein Diallo, rassuré : ‘‘Je sais qu’il est fidèle en amitié. Je sais qu’il ne trahit pas, et il ne supporte pas d’être trahi. Je suis rassuré que notre partenariat sera un partenariat durable. Parce que nous partageons les mêmes valeurs, l’amour de la patrie, la loyauté, le respect de la parole donnée et les engagements pris.’’

Rompre avec le pouvoir en place. Cellou Dalein Diallo considère cette décision de son nouveau compagnon de lutte comme une prise de responsabilité. De ce fait: ‘’Je vais commencer à rendre hommage au courage, à la lucidité de mon frère El hadj Mamadou Sylla. Vous savez dans notre pays, il y a une culture fortement ancrée. Il y a beaucoup de gens qui s’investissent pour obtenir les faveurs des dirigeants. Et ce n’est pas courant que les gens quittent la mouvance pour rejoindre l’opposition. Il faut beaucoup de courages.’’

‘’C’est la conviction et l’attachement des valeurs auxquelles tu crois. Parce que lorsqu’ils vous disent ‘Oui’, vous êtes convaincus que c’est ‘Oui’, le respect de la parole donnée, le sens de la solidarité. On n’a pas toujours été des amis, mais on se respecte et nous partageons toujours les mêmes valeurs’’ a souligné Cellou dalein diallo, avant de préciser que ‘’reconnaitre ses erreurs, c’est un acte de courage parce qu’il a espéré que c’est le camp de l’UFDG qui répond aux attentes de la population ‘’

En concluant, le principal opposant d’Alpha Condé se dit être enthousiaste et ‘‘très fier de l’arrivée de mon frère Mamadou Sylla président de l’UDG dans l’opposition. Et je suis convaincu que la démocratie va avancer et la lutte pour le triomphe de la vérité et du droit. Cette lutte va connaitre des progrès importants’’ !

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

