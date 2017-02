La participation de la Guinée à l’instar de 110 autres pays, à cette importante conférence internationale est une opportunité de promotion capitale auprès de plus de 7000 professionnels, investisseurs et partenaires techniques et financiers de l’industrie minière.

C’est à cet égard que le ministre Abdoulaye Magassouba a été invité à partager l’expérience minière guinéenne et exposé les opportunités d’investissements dans le secteur, lors d’une conférence devant ses pairs de la sous-région et les professionnels et investisseurs miniers.

Le Centre de Promotion et de Développement Minier a également joué son rôle en tenant un stand d’information et d’échange de haut standing sur les potentialités minières du pays , les procédures d’attribution de permis et les réformes entreprises pour assainir le cadre d’investissement.

En outre, en marge de la conférence minière, la délégation guinéenne a organisé un évènement de networking spécial Guinée autour du développement et de la capitalisation de projets d’investissements. Cet évènement de réseautage a enregistré la participation d’investisseurs affluents, de directeurs de renom ainsi que d’opérateurs locaux guinéens.

D’autre part, le Code Minier guinéen a fait l’objet d’une présentation par le Conseiller du Président, chargé des questions minières.

M. Mohamed Lamine Sy Savané, Directeur Général du Centre de Promotion et de Développement Miniers a lors d’une conférence des pays utilisateurs du système « FlexiCadastre », présenté la procédure de gestions des titres miniers et autorisations en République Guinée.

Ces opérations de promotions qui s’inscrivent dans le cadre de l’objectif prioritaire numéro 1 du ministère à savoir améliorer et promouvoir le cadre ont permis à la Guinée de développer des relations prometteuses, d’informer le public minier de ses réalisations, et de promouvoir une nouvelle image probusiness auprès de l’ensemble de la communauté minière.

Source: Cellule de Com du gouvernement

