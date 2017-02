Une session extraordinaire de l’Assemblée nationale s’est ouverte ce jeudi 9 février 2017. 83 députés ont répondu à l’appel, sur les 113 inscrits. Pendant cette session, les élus du peuple examineront plusieurs projets de loi notamment le code électoral révisé, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale et le code des collectivités locales.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale, honorable Claude Kory Kondiano a déclaré: ‘‘Nous devons nous efforcer de doter notre pays de lois qui soient acceptées par tous parce qu’inclusives. Je vous invite donc à transcender nos divergences pour l’intérêt supérieur de notre pays. Ce qui nécessite, de notre part, des rapports de confiance fondés sur le dialogue et les concessions réciproques des acteurs pour la paix dans la cité. C’est cette politique de sagesse qui a, jusqu’à présent, mis notre pays à l’abri de la guerre civile qu’ont connue certains pays voisins et nous devons tout faire pour la renfoncer. Je saisis, cette occasion pour remercier tous les acteurs politiques et sociaux, à commencer par le Pr Alpha Condé qui a contribué à cette stabilité et à cette paix.’’

Et d’ajouter : ‘‘Notre statut politique de représentants du peuple nous commande donc, dans la perspective des échéances prochaines, d’accompagner, de la façon la plus franche et la plus constructive, cette logique en revisitant les textes qui nous sont soumis pour leur donner tout le cachet de légitimité et de légalité nécessaires à la consolidation de notre jeune démocratie. Par conséquent, j’exhorte pour ce travail les uns et les autres à s’affranchir des postures politiciennes et de s’enraciner plus encore dans nos valeurs de citoyenneté agissante pour conduire à leur terme les élections communales dans l’entente et la paix.

Nous devrions être capables d’apporter aux textes qui nous sont soumis des réponses juridiques solides et durables qui doivent empêcher toute tentative d’interprétation tendancieuse, confuse ou marginalisant parce qu’ils sont appelés à régir notre vivre ensemble.’’

Bhoye Barry pour guinee7.com

Commentaires

commentaires