Nombreux sont ceux qui reprochent au chef d’Etat guinéen, Pr Alpha Condé, de voyager beaucoup à l’étranger. Présidant l’assemblée générale du Rpg arc-en-ciel, ce samedi 11 février 2017, Alpha Ibrahima Keira, responsable du bureau politique du parti au pouvoir, a souhaité que ‘‘les mauvaises langues mettent un terme à leurs critiques’’. Pour lui, ‘’le président Alpha Condé n’est pas un marabout. Donc, il ne peut pas s’assoir pour attendre sa dépense. Il n’est non plus un joueur de Cauris. Parce ce que, ce sont les joueurs de Cauris et les marabouts qui restent dans leurs cases à attendre les clients. Par contre, le Pr Alpha Condé est le mandataire du peuple de Guinée. Et, quand il marche, c’est pour défendre son peuple ; l’aider à se développer‘’.

S’exprimant sur le récent déplacement du Pr Alpha Condé à Kankan (Haute Guinée), Alpha Ibrahima Keira, rappelle que: ‘‘quand il va à l’intérieur du pays, il y a des Guinéens qui disent qu’il est en campagne. Mais, est-ce que nous sommes en campagne ? On n’est plus en campagne. On est en train de remplir le mandat d’œuvre du chef de l’Etat, utile pour le peuple de Guinée. Et, c’est la priorité qui est l’unique question à l’ordre du jour du Rpg-arc-en-ciel. ‘’

M. Keïra justifie la prochaine visite du roi du Maroc en Guinée par les voyages du président guinéen. Et d’ailleurs ‘’si le président de la République les écoutait et qu’il restait dans son palais en se barricadant, ils vont dire encore qu’il a peur d’un coup d’Etat, tandis que sa vie se trouve dans les mains de Dieu, ainsi que dans celles du peuple de Guinée. Donc, je vous conseille de ne pas écouter les balivernes qui se trouvent dans la ville’’, lance-t-il.

Avant de conclure: ‘’On est fier de lui. Parce que ses activités cadrent parfaitement avec le mandat que le peuple de Guinée lui a confié. Donc, nous demandons à tous les patriotes progressistes de lui apporter leur soutien. Car, il est le meilleur et c’est lui qui peut faire l’affaire de ce pays.’’

Ismaël Sylla pour Guinee7.com

