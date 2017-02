Nous l’annoncions hier, Abdoulaye Yattara, deuxième imam de la petite mosquée de la 5ème avenue, Kaloum (Conakry), percepteur de tontine, a été tué par son épouse, M’mah avec qui, il a deux enfants dont la dernière, une fille de trois ans, le soir du vendredi 10 février.

Selon des témoins, madame qui aurait assisté à un mariage n’aurait pas aimé des questions de son mari sur sa sortie du soir. ‘‘Si à mon retour de ma cérémonie, tu me demandes d’où je viens, je te poignarde’’, tel est le défi qu’elle aurait lancé à son mari.

Celui-ci qui n’aurait pas pris au sérieux ces menaces, pose la question défendue au retour de madame. Celle-ci selon des témoins prit le couteau qu’elle planta en pleine poitrine de son mari.

Le corps de l’homme attend d’être inhumé à la morgue de Ignace Deen et sa désormais ex- épouse a été arrêtée et attend d’être déférée.

Aziz Sylla pour guinee7.com

Commentaires

commentaires