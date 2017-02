Samedi 11 février, au siège du RPG, un de ses responsables, M. Hady Barry a souhaité que le parti soit durant 50 ans au pouvoir. Ce qui n’a pas laissé de marbre, M. Fodé Oussou Fofana, vice-président du principal parti de l’opposition, l’UFDG. Lire sa réaction.

Le mandant du Pr Alpha Condé va finir en 2020, le RPG va s’écrouler avec lui

‘‘Je parie, puisque le mandant du Pr Alpha Condé va finir en 2020, le RPG va s’écrouler avec lui. C’est un parti qui va disparaitre dès qu’Alpha Condé va finir son mandant. C’est le parti le plus mal organisé de la Guinée. Un parti politique qui a été incapable de se trouver un président depuis 1991 ; qui n’a pas pu organiser un seul congrès pour mettre un président en place afin de dire voilà le président du parti, n’est pas un parti. Moi, je mets au défi quiconque pour me dire qui est le président du RPG Arc-en-ciel. Un parti désorganisé, où il y a des postes vacants et qui n’ont rien à voir avec les structures. Aujourd’hui, mêmes les militants du RPG Arc-en-ciel ne savant pas entre Nantou chérif, qui est coordinatrice, et Saloum Cissé, qui est secrétaire général, qui est au-dessus de l’autre. Un parti, c’est quand il y a une structure et un règlement intérieur. Mais, le RPG est un parti qui ne correspond à rien ; où les militants ne connaissent qu’une seule personne qui est leur ‘Fama‘, Pr Alpha Condé’’. Et quand leur président va finir son mandat en 2020, le parti va disparaître’’.

Le PUP était infiltré par des mercenaires du RPG mais il a survécu à Lansana Conté

‘‘Je ne vais pas parler du PDG. Vu qu’en ce temps, on n’était pas dans le multipartisme. Prenons, feu Général Lansana Conté qui était dans le multipartisme. Mais, le P.U.P était un parti qui était organisé de la base au sommet. Les militants savaient à qui s’adresser quand il y avait un problème. Ça veut dire quand quelque chose n’allait pas, ils savaient que c’est Somparé qu’il faut rencontrer. Quand feu Général Lansana Conté a été élu président de la République, Somparé était devenu directement le président du P.U.P, élu aussi par un congrès du parti. Et, quand tu demandais aux gens qui est le secrétaire général du P.U.P, on te le disait. L’élection se faisait devant tout le monde et je vous avoue que la compétions était dure. Le P.U.P était un parti. Malgré la disparition de Lansana Conté, les militants du P.U.P sont restés au sein du parti. Et, le P.U.P aussi avait été infiltré par certains mercenaires du RPG Arc-en-ciel. Et, ils ont quitté le P.U.P dès que Lansana Conté est mort pour rejoindre leur parti d’origine. Donc, ça veut dire qu’Alpha Condé avait fait infiltrer ce parti par certains mercenaires qui sont aujourd’hui autour de lui. Et, qui n’étaient pas les militants convaincus du P.U.P. Mais, le P.U.P est un parti qui existe et qui fonctionne bien grâce à son président qui est Fodé Bangoura. Moi, depuis que je suis né, je n’ai jamais assisté à un congrès du RPG. Aujourd’hui, même s’il y’a un problème entre deux militants à la base, le problème se règle à la présidence. S’il y a des frondeurs au sein du parti, qui règle ? C’est Alpha Condé qui le règle. Il est le président de la République et aussi président du RPG Arc-en-ciel. Comment un parti comme le RPG peut exister après son père fondateur ou son tout puissant ? Quand Alpha Condé va disparaitre, le RPG va disparaitre aussi et personne n’y restera vu qu’il n’y a pas de relève’’.

Au RPG c’est les militants de la 25ème heure, comme Keïra, qui s’adressent aux plus anciens

‘‘Aujourd’hui, le Pr Alpha Condé est devenu le Président des promesses, et il les tient partout. Comme il a promis qu’il va faire rêver les gens…Je vous dis que c’est un parti désorganisé. Quels sont les gens qui parlent au sein du Rpg arc-en-ciel ? Ce sont les militants de la 25ème heure qui s’adressent aux militants les plus anciens du parti. Keïra est un militant de la 25ème heure. Avant, il était au P.U.P de Lansana Conté dont il fut le plus proche collaborateur. Quand Pr Alpha Condé était opposant, Alpha Ibrahima Keïra était où ? Mais, il était de la belle famille de Lansana Conté, et était le plus outrageux à l’encontre d’Alpha Condé. Aujourd’hui, c’est le même qui parle devant les vrais militants du RPG Arc-en-ciel comme si depuis qu’il est né, il est dans ce parti. Quand vous voyez un gars comme Keïra parler sans gêne, c’est comme s’il est un Rpgiste de la 1ère heure. Et, c’est lui qui vient tenir des discours devant les vrais militants du RPG. Tout cela dénote de ce que c’est un parti désorganisé. Les vrais militants du RPG ne savent pas peut être comment leur parti fonctionne. Parce que tout ça c’est le ‘Fama’, Pr Alpha Condé qui décide. Mais, après lui, le RPG ne résistera même pas 6 mois à plus forte raison 5ans, 50 ans’’.

Propos recueillis par Ibrahima S. Traoré pour Guinee7.com

